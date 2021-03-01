Элегантность в стиле Голливуда: лучшие образы премии Золотой глобус 2021
Церемония награждения Золотой глобус 2021 состоялась в ночь с 28 февраля на 1 марта. Из-за пандемии мероприятие перенесли в виртуальный формат. Но это не повод для звезд отказываться от эффектного выхода, поэтому в трансляции они появились в роскошных нарядах.
Источник:24 канал
За время пандемии кинозвезды уже успели соскучиться по выходам на красные дорожки, а потому даже их виртуальная появление в кадре отмечается роскошью. Золотой глобус 2021 не стал исключением: голливудские актрисы засияли в элегантных платьях и костюмах, которые уже активно обсуждает весь мир.
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Как прошел Золотой глобус 2021
Церемония состоялась в ночь на 1 марта. Из-за пандемии мероприятие перенесли на дату, отложенную для Оскара. Поэтому все селебритиз давно были в ожидании этого грандиозного вечера, а топовые актеры Голливуда не пропустили виртуального мероприятия.
По традиции, главные съемки шоу состоялись в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. В 2021 году также украсили второй зал в Нью-Йорке, что стало неожиданностью для всех поклонников Золотого глобуса. И в этом был символизм: во время пандемии коронавируса организаторы премии таким образом объединили США от побережья Атлантического океана до Тихого.
Интересно и то, что залы церемонии не пустовали. Съемки шоу посетили актеры, которых рассадили по 2 за отдельные столики. Также было видно, что все гости Золотого глобуса не снимали медицинских масок.
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Лучшие наряды Золотого глобуса 2021
- Тина Фей и Эми Полер
Ведущими церемонии уже в четвертый раз стали комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер. Они были первыми, кого зрители увидели в онлайн-трансляции. Для Золотого глобуса 2021 обе красавицы подготовили черные короткие платья.
- Сальма Гаєк
А вот Сальма Хайек приберегла для этого вечера яркое платье от Alexander McQueen. Образ она дополнила волнистыми волосами, легким дневным макияжем и украшениями.
- Эль Фаннинг
В то же время Эль Фаннинг примерила атласное вечернее платье от Gucci. Одна из самых популярных актрис Голливуда добавила изящества своему образу, собрав волосы в прическу.
- Аманда Сейфред
Еще одна блондинка Голливуда сумела приковать внимание публики даже дистанционно. Аманда Сейфред надела вечернее платье с обнаженной спиной, которое выбрала из коллекции Oscar De La Renta.
- Айла Фишер
Розовое платье выбрала Айла Фишер. Во время виртуального выхода актриса покрасовалась в изделии дизайнерского бренда Alex Perry.
- Реджина Кинг
По-настоящему засияла в шоу Золотого глобуса Реджина Кинг. А все благодаря платью Louis Vuitton, которая заставила весь мир обсуждать этот выход актрисы.
- Кейли Куоко
Звезда сериала "Стюардесса" Кейли Куоко напоминала зрителям невесту. И это не удивительно, ведь на трансляцию Золотого глобуса она пришла в светлом платье Oscar De La Renta, расшитом бисером.
- Сара Полсон
Актриса Сара Полсон, которая сыграла медсестру Рэтчед в новом сериале Netflix, дистанционно присоединилась к трансляции Золотого глобуса 2021. Кинозвезда примерила темное платье Prada, покорив сеть своим элегантным выходом.
Это надо видеть Яркие курьезы на церемониях Золотого глобуса
- Лили Коллинз
Все ожидали появления актрисы Лили Коллинз. А все потому, что в сериале "Эмили в Париже" она показала великолепный стиль. На виртуальной премии красавица также оправдала ожидания публики, представ в приталенном платье от Saint Laurent.
- Галь Гадот
"Чудо-женщина" Гадот также заставила весь мир затаить дыхание. На сцену Золотого глобуса она вышла в белоснежной мини-платье, котороя только подчеркнуло ее стройную фигуру.
- Рене Зеллвегер
Красавица Рене Зеллвегер решила отказаться от ярких платьев, которых немало в ее гардеробе. Для Золотого глобуса она подобрала черное вечерние изделие от любимого Armani.
- Кэтрин Зета-Джонс
Классике предпочла и Кэтрин Зета-Джонс, которая красовалась рядом с Майклом Дугласом в наряде Dolce & Gabbana.
- Николь Кидман
Не менее элегантной в черном платье была Николь Кидман. Свой наряд эта голливудская модница выбрала в коллекции Louis Vuitton.
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