Церемония награждения Золотой глобус 2021 состоялась в ночь с 28 февраля на 1 марта. Из-за пандемии мероприятие перенесли в виртуальный формат. Но это не повод для звезд отказываться от эффектного выхода, поэтому в трансляции они появились в роскошных нарядах.

За время пандемии кинозвезды уже успели соскучиться по выходам на красные дорожки, а потому даже их виртуальная появление в кадре отмечается роскошью. Золотой глобус 2021 не стал исключением: голливудские актрисы засияли в элегантных платьях и костюмах, которые уже активно обсуждает весь мир.

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Как прошел Золотой глобус 2021

Церемония состоялась в ночь на 1 марта. Из-за пандемии мероприятие перенесли на дату, отложенную для Оскара. Поэтому все селебритиз давно были в ожидании этого грандиозного вечера, а топовые актеры Голливуда не пропустили виртуального мероприятия.

По традиции, главные съемки шоу состоялись в отеле Beverly Hilton в Калифорнии. В 2021 году также украсили второй зал в Нью-Йорке, что стало неожиданностью для всех поклонников Золотого глобуса. И в этом был символизм: во время пандемии коронавируса организаторы премии таким образом объединили США от побережья Атлантического океана до Тихого.

Интересно и то, что залы церемонии не пустовали. Съемки шоу посетили актеры, которых рассадили по 2 за отдельные столики. Также было видно, что все гости Золотого глобуса не снимали медицинских масок.

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Лучшие наряды Золотого глобуса 2021

Тина Фей и Эми Полер

Ведущими церемонии уже в четвертый раз стали комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер. Они были первыми, кого зрители увидели в онлайн-трансляции. Для Золотого глобуса 2021 обе красавицы подготовили черные короткие платья.

Сальма Гаєк

А вот Сальма Хайек приберегла для этого вечера яркое платье от Alexander McQueen. Образ она дополнила волнистыми волосами, легким дневным макияжем и украшениями.

Эль Фаннинг

В то же время Эль Фаннинг примерила атласное вечернее платье от Gucci. Одна из самых популярных актрис Голливуда добавила изящества своему образу, собрав волос ы в прическу.

Аманда Сейфред

Еще одна блондинка Голливуда сумела приковать внимание публики даже дистанционно. Аманда Сейфред надела вечернее платье с обнаженной спиной, которое выбрала из коллекции Oscar De La Renta.

Айла Фишер

Розовое платье выбрала Айла Фишер. Во время виртуального выхода актриса покрасовалась в изделии дизайнерского бренда Alex Perry.

Реджина Кинг

По-настоящему засияла в шоу Золотого глобуса Реджина Кинг. А все благодаря платью Louis Vuitton, которая заставила весь мир обсуждать этот выход актрисы.

Кейли Куоко

Звезда сериала "Стюардесса" Кейли Куоко напоминала зрителям невесту. И это не удивительно, ведь на трансляцию Золотого глобуса она пришла в светлом платье Oscar De La Renta, расшитом бисером.

Сара Полсон

Актриса Сара Полсон, которая сыграла медсестру Рэтчед в новом сериале Netflix, дистанционно присоединилась к трансляции Золотого глобуса 2021. Кинозвезда примерила темное платье Prada, покорив сеть своим элегантным выходом.

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Лили Коллинз

Все ожидали появления актрисы Лили Коллинз. А все потому, что в сериале "Эмили в Париже" она показала великолепный стиль. На виртуальной премии красавица также оправдала ожидания публики, представ в приталенном платье от Saint Laurent.

Галь Гадот

"Чудо-женщина" Гадот также заставила весь мир затаить дыхание. На сцену Золотого глобуса она вышла в белоснежной мини-платье, котороя только подчеркнуло ее стройную фигуру.

Рене Зеллвегер

Красавица Рене Зеллвегер решила отказаться от ярких платьев, которых немало в ее гардеробе. Для Золотого глобуса она подобрала черное вечерние изделие от любимого Armani.

Кэтрин Зета-Джонс

Классике предпочла и Кэтрин Зета-Джонс, которая красовалась рядом с Майклом Дугласом в наряде Dolce & Gabbana.

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