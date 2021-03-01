Победители Золотого глобуса 2021: какие ленты стали лауреатами престижной премии
Из-за пандемии коронавируса киноманы не смогли насладиться традиционной красной дорожкой, однако церемония Золотого глобуса 2021 порадовала результатами. Какие ленты стали лауреатами премии – узнавайте в материале.
Источник:24 канал
Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса велось с Beverly Hilton в Калифорнии. А вот второй локацией стал Нью-Йорк, что было необычно для всех зрителей. Таким образом организаторы премии привлекли больше кинозвезд к трансляции, которая прошла в ночь с 28 февраля на 1 марта, и отсняли с ними эффектные кадры в студии. Поэтому то, что Золотой глобус 2021 перешел в виртуальный режим, на зрителей не повлияло, ведь было интересно наблюдать за ходом шоу.
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И, конечно, большое внимание приковало объявление результатов голосования, которое велось в течение вечера. Золотой глобус получили лучшие ленты и их авторы, которые не сдерживали своих эмоций от награды. Кто же стал лауреатом премии в 2021 году – узнавайте в списке.
Золотой глобус 2021: список победителей
Полнометражные фильмы:
- Лучший фильм (драма): "Земля кочевников" (Nomadland)
- Лучший фильм на иностранном языке: "Минари" (Minari)
- Лучший сценарий: Аарон Соркин за " Суд над Чикагской семеркой "(The Trial of the Chicago 7)
- Лучший режиссер: Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников" (Nomadland)
- Лучшая песня:" Is Si (Seen)", лента " вся жизнь впереди"
- Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, " Душа"
- Лучший анимационный фильм: "Душа" (Soul)
- Лучший фильм (комедия или мюзикл): "Борат 2" (Borat 2)
- Лучшая мужская роль (драма): Чедвик Боузман, "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)
- Лучшая женская роль (драма): Андра Рей, "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holiday review)
- Лучшая мужская роль второго плана: Дэниел Калуя "Иуда и черный Мессия" (Judas and the Black Messiah)
- Лучшая женская роль второго плана: Джоди Фостер, "мавританец" (The Mauritanian)
- Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Саша Барон Коэн, "Борат 2" (Borat 2)
- Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)
Сериалы и программы:
- Лучший сериал (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)
- Лучший сериал (комедия или мюзикл): "Шиттс-Крик" (Schitt's Creek)
- Лучший минисериал или телефильм: "ферзевый гамбит" (The Queen's Gambit),
- Лучшая мужская роль минисериала, сериала-антологии или телефильма: Марк Руффало "В этом я уверен" (I Know This Much Is True)
- Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл): Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл): Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
- Лучшая мужская роль в сериале (драма): Джош О'Коннор, "Корона" (The Crown)
- Лучшая женская роль в сериале (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)
- Лучшая женская роль второго плана на телевидении: Джиллиан Андерсон, "Корона" (The Crown)
- Лучшая мужская роль второго плана на телевидении: Джон Боега, "маленький топор" (Small Axe)
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