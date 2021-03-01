Из-за пандемии коронавируса киноманы не смогли насладиться традиционной красной дорожкой, однако церемония Золотого глобуса 2021 порадовала результатами. Какие ленты стали лауреатами премии – узнавайте в материале.

Традиционно оглашение результатов Золотого глобуса велось с Beverly Hilton в Калифорнии. А вот второй локацией стал Нью-Йорк, что было необычно для всех зрителей. Таким образом организаторы премии привлекли больше кинозвезд к трансляции, которая прошла в ночь с 28 февраля на 1 марта, и отсняли с ними эффектные кадры в студии. Поэтому то, что Золотой глобус 2021 перешел в виртуальный режим, на зрителей не повлияло, ведь было интересно наблюдать за ходом шоу.

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И, конечно, большое внимание приковало объявление результатов голосования, которое велось в течение вечера. Золотой глобус получили лучшие ленты и их авторы, которые не сдерживали своих эмоций от награды. Кто же стал лауреатом премии в 2021 году – узнавайте в списке.

Золотой глобус 2021: список победителей

Полнометражные фильмы:

Лучший фильм (драма): "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучший фильм на иностранном языке: "Минари" (Minari)

Лучший сценарий: Аарон Соркин за " Суд над Чикагской семеркой "(The Trial of the Chicago 7)

Лучший режиссер: Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучшая песня:" Is Si (Seen)", лента " вся жизнь впереди"

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, " Душа"

Лучший анимационный фильм: "Душа" (Soul)

Лучший фильм (комедия или мюзикл): "Борат 2" (Borat 2)

Лучшая мужская роль (драма): Чедвик Боузман, "Ма Рейни: мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)

Лучшая женская роль (драма): Андра Рей, "Соединенные Штаты против Билли Холидей" (The United States vs Billie Holiday review)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниел Калуя "Иуда и черный Мессия" (Judas and the Black Messiah)

Лучшая женская роль второго плана: Джоди Фостер, "мавританец" (The Mauritanian)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Саша Барон Коэн, "Борат 2" (Borat 2)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)

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