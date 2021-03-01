В Голливуде назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года. По версии премии Золотой глобус первенство среди драм занимает лента "Земля кочевников". И это исторический момент, ведь впервые фильм женщины-режиссера стал лауреатом в этой номинации.

Результаты Золотого глобуса 2021

В ночь на 1 марта в Лос-Анджелесе объявили победителей Золотого глобуса 2021. По мнению критиков, лучшим фильмом года является драма "Земля кочевников" от режиссерки Хлои Чжао. Лента сумела обойти такие громкие премьеры, как "Отец", "Манк", "Перспективная девушка" и "Суд над чикагской семеркой".

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Интересно, что это не единственная победа "Земли кочевников" на Золотом глобусе 2021. Авторка ленты Хлои Чжао названа "Лучшей режиссеркой года".

Сразу 2 главные номинации сделали "Землю кочевников" безоговорочным триумфатором вечера. Кроме этого, по данным People, это исторический момент, ведь Хлои Чжао стала первой женщиной-режиссером, которая одержала победу в этих номинациях. Чем же лента сумела покорить экспертов Золотого глобуса и какие премии она уже имеет – об этом и больше читайте в материале.

"Земля кочевников": краткий обзор фильма

В основу сюжета "Земля кочевников" взяли одноименный роман Джессики Брудер. Драматическую и правдивую историю американцев решили изобразить в жанре роуд-муви, поэтому зрители действительно увидят кочевников, скитаються штатами в поисках лучшей жизни.

В центре событий появится женщина Ферн. Она – вдова, которая после смерти мужа не видит смысла оставаться в небольшом городке Эмпайр. Из-за кризиса там закрылся гипсовый завод, оставив без прибыли всех жителей города. Поэтому они меняют свои дома на домики на колесах и отправляются на заработки.

Сезонные работы даются сложно, ведь за короткое время главные герои должны не только привыкнуть к новым условиям, но и изучить местность. Но таких как они много, поэтому общие проблемы делают из работников настоящую семью. Интересно, что со временем многие американцы могут вернуться к привычной жизни, однако не хотят этого делать.

"Земля кочевников": смотрите трейлер

Авторы ленты показывают не только кочующую жизнь людей, оказавшихся в таких обстоятельствах, но и поиски собственного "я", жизненной философии и исцеления душевных ран. Поэтому история о судьбе бродячих пожилых американцев сможет вдохновить и растрогать, в чем убеждена режиссер Хлои Чжао.

"Земля кочевников" по своей сути – это паломничество через горе и исцеления. Мы посвящаем ленту для всех, кто прошел через эту тяжелою и красивою путешествие в определенный момент своей жизни, – отметила режиссер.

Казалось бы, эта история не может задеть зрителей. Однако здесь люди с таким мнением ошибаются, ведь Ферн – яркий пример человека, который обрел свободу. Она не смотрит на мир с какими-то рамками, а потому видит его шире, чем другие.

Привлекает внимание и главная актриса фильма. Одинокую вдову Ферн сыграла оскароносная Фрэнсис Мак-Дорманд. Ей удалось показать душевную боль своей героини.

"Фрэн действительно живет своим искусством. Она, наверное, сейчас в пустыне. Мы не знаем, где она. Просто в ней столько любопытства и столько энергии к жизни. Для меня было большой честью увидеть мир ее глазами и вместе с ней раскрыть этот персонаж. Я думаю, что быть одной из лучших актрис нашего времени – это не только ее ремесло, но и ее личность", – дополнила Хлои Чжао.



Главная героиня фильма "Земля кочевников" / Фото The Guardian

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Награды фильма "Земля кочевников"

Драма "Земля кочевников" стала настоящей сенсацией на кинорынке. Поэтому неудивительно, что этот фильм сумел одержать победу на кинофестивалях Венеции и Торонто, а также получить премии Национального общества кинокритиков США, Британского независимого кино и "Готэм".