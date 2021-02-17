Украинский фильм Валентина Васяновича не вошел в шорт-лист премии Оскар-2021. Что же нужно, чтобы лента таки покорила мировое сообщество и Американскую киноакадемию в том числе – рассказал режиссер Любомир Левицкий.

В эксклюзивном интервью 24 каналу автор "Сумасшелшей свадьбы 3" признался, что в Украине наиболее развито авторское кино, а не жанровое. Поэтому именно на него, по мнению Любомира Левицкого, нужно ориентироваться современным кинопроизводителям. А вот по тематике – мир покорит и история, которая будет интересной и показывать проблематику страны.

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"Я думаю, в авторском кино надо ориентироваться на проблематику страны, на то, что действительно будет интересно миру. И опять же, классные истории… Есть хорошая тема, идея, но фильм может быть рассказан неинтересно, история такая же, герой непонятный и все, на этом конец, вы не побеждаете. Нужно ориентироваться на хорошие истории", – рассказал Любомир Левицкий.

Кроме этого, Украинская фильмейкерам не нужно ставить себе цель - получить Оскар, ибо в таком случае, как утверждает Любомир Левицкий, крайне редко можно достичь результата. Зато хороший сценарий в сочетании с анализом лауреатов премии могут помочь Украинская наконец привезти в Киев желаемый Оскар.

Фильмейкер должен сделать очень интересную историю, для себя, для людей. А дальше она уже сама все сделает. Не надо думать об Оскаре… Надо расслабиться и делать то, что нравится и делать это от души, хорошо. И поэтому я желаю всем своим коллегам как можно скорее привезти этот Оскар, так сколько можно ждать, – с юмором добавил он.

Отметим, что в 2021 году сразу 2 фильма о Донбассе вошли в лонг-лист премии Оскар. "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык была в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", а "Атлантида" Валентина Васяновича – "Лучший международный фильм". Обе ленты не прошли отбор Американской академии, однако получили немало положительных отзывов от украинских зрителей.

Любомир Левицкий и Оскар

В то же время Любомир Левицкий утверждает, что не мечтает о золотых статуэтки за свою работу. И хотя его картины получают немало положительных отзывов, режиссер не имеет целью участвовать в борьбе за эту премию. Зато главной для него наградой является любовь публики, переполненные залы в кинотеатрах и прибыль от своего дела, которое поможет мужчине чувствовать финансовую независимость.



Любомир Левицкий на Золотом глобусе в 2019 году / Фото Facebook / @lybomir.levitsky

Почему украинцы до сих пор не имеют Оскара

Не скрывал Любомир Левицкий и главной причины, почему украинцы еще не получили Оскара. По словам режиссера, сценаристы пишут тексты к отечественным фильмам, часто сводят концы с концами, не имея возможность оплатить даже свое жилье.

"У нас было много сказано, что художник должен быть голодным, но недоговорили, что в творческом плане. Это правда, ты всегда должен искать новые истории, быть голодным до этого. Но если сценаристу не за что оплатить аренду своей квартиры или коммунальные, или он ищет, как прокормить детей, то о каких крутых историях можно говорить?

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По мнению украинского режиссера, гениальные сценарии создают тот, кто много путешествует, познает что-то новое и умеет ценить свое, показать его всему миру благодаря текстам к фильмам.

Я считаю, что успешные сценарии написаны людьми, которые много путешествуют, много видят в мире, анализируют и имеют время подумать. Это вот очень взаимосвязанные вещи. И как бы это не звучало крамольно: бедные сценаристы пишут плохие истории. Это абсолютная правда, которую надо принять, – добавил он.

Украина еще молодое государство, где киноиндустрия только начинает развиваться. Поэтому Любомир Левицкий убежден, что Оскар и другие престижные международные премии у нас еще впереди. Главное, что должны сейчас сделать кинопроизводители – это осознать, что отечественное кино находится еще на начальных этапах формирования, а потому стоит делать все, чтобы оно стремительно развивалось и переходило на другой уровень.

"Я уверен, что у нас все будет хорошо. И будут Оскара, Пальмовые ветви, пройдет пандемия и будут полные кинотеатры. Главное – учиться и не бояться признавать, что мы еще пещерные люди в кинематографе. Это надо признавать", – заверил Любомир Левицкий.