Уже с 25 февраля на большие экраны выйдет фантастическая украинская комедия "Сумасшедшая свадьба 3". Режиссер ленты Любомир Левицкий рассказал, чего не хватает украинскому кинематографу, на каком этапе развития он сейчас находится и что делать, чтобы украинцы таки завоевали Оскар.

Перед премьерой долгожданной комедии Любомир Левицкий проанализировал украинский кинорынок вместе с 24 каналом и признался, с какими проблемами сталкиваются отечественные кинематографы. Не обошел он вниманием и скандальный питчинг Госкино, который возмутился чуть ли не всех производителей лент. Об этом и больше – читайте в эксклюзивном интервью.

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Вы один из самых коммерчески успешных режиссеров в Украине. Как думаете, благодаря чему Ваши фильмы окупаются в прокате?

Я с детства люблю коммерческое, жанровое кино, то, которое рассчитано на широкую аудиторию. Я был одним из тех, кто сам любил ходить в кинотеатры и одним из первых заходил в зал.

Для меня кинотеатр – это своего рода храм. Есть в нем определенный ритуал, когда включается экран, когда работает проектор. Это то, что было заложено в меня с детства. Поэтому, когда я принял решение заниматься кинопроизводством, понял, что, прежде всего, мне хочется делать историю для зрителей.

Все характеры, все истории, которые я придумываю, они, прежде всего, направлены на то, чтобы зрители их полюбили, чтобы они были понятны, простыми и, конечно, "вкусными". Если мы говорим о каких-то авторские картинах, не всегда герои выходят "вкусными". Они являются правдивыми, но не всегда привлекательными. С моей точки зрения, те фильмы, которые я делаю, являются привлекательными визуально, герои "вкусными", объемными. Именно поэтому зритель их любит. Это если говорить исключительно о развлекательном кино. Поэтому они, наверное, выделяются.



Любомир Левицкий и Юрий Горбунов в первый день съемок "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Facebook / @lybomir.levitsky

Мои истории не является о страданиях украинского народа. Мы уже так настрадались за столько лет, я дал себе слово, что не буду снимать кино о злоключениях украинский. Это нормально, когда герой страдает, но он должен побеждать в конце.

Когда мы отражаем жесткие правдивые реалии нашей страны, на самом деле, не все хотят такое смотреть. Ты смотришь новости, идешь в кино, а там то же – ты не отдыхаешь. Кинотеатральный бизнес рассчитан на то, чтобы люди могли забыться и отдохнуть, получить хорошие эмоции. Именно мои фильмы рассчитаны на это.

Какие "вкусные" фильмы отечественных коллег Вы смотрели недавно?

За последние 10 лет кино начало развиваться. Оно, конечно, выглядит пока как прыщавый тинейджер (смеется). Еще далеко не красивая девушка, но уже видно, что из нее будет красавица. Мы проходим сейчас этот период адаптации, обучения.

Смотрите, мы молодая страна. У нас никогда не было настоящей истории кинематографа в государстве. То есть если в наших восточных соседей бизнес этот не останавливался никогда, то у нас он в момент, когда начал зарождаться, вновь затух.

В кинематографических институтах в Украине почему-то говорят, что украинское кино умерло, нет даже надежды, все очень поэтично и слезливо. А я говорю: "Как может умереть то, что еще не родилось?" Возможно, умерло советское кино, но украинское только родилось. И это еще пока и ребенок, о котором я говорю, некий тинейджер.

Мне больше нравятся будущие фильмы моих коллег-режиссеров, которые сейчас снимают. Я отношусь к украинскому кино абсолютно без критики, поскольку понимаю, что мы все сейчас учимся и у каждого вырисовывается свой вкус, почерк. За этим очень интересно наблюдать.

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С классных украинских фильмов есть несколько работ, которые могут показаться действительно привлекательными. Из последних, которые были на экране, – это фильм моего оператора Дмитрия Недри "Бесславные крепостные". Прекрасно сделано кино. Очень классный подход у ребят был в продакшна самого. Это показывает, как мы растем и это нормально.

Или же взять "Сторожевую заставу" или "Захара Беркута" – это фильмы, которые можешь смотреть и получать удовольствие от самого продакшна, от истории и так далее.

То есть мы пока стоим на пороге первого этапа развития кинематографа. Чего же не хватает украинским лентам?

В Украине есть пока одна проблема. Это то, о чем я давно говорю! В наших сценаристов ещё нет набитой руки рассказывать истории классно. Идеи есть, и сценарий хороший, но они прописаны не в том виде, к которому привык зритель. Этому надо учиться. Потому что иногда есть прекрасная идея и история, но она рассказана очень плохо. И ты смотришь и думаешь, если бы это же рассказать по-другому.

Это как анекдот. Есть люди, которые классно рассказывают его, а есть люди, которые рассказывают смешной, тот же анекдот, но он не смешно звучит. Потому что человек где-то заспойлерить, где скажет: "Ой, я забыл. Это было не так, а вот так". И ты уже не получишь того удовольствия.

Нам надо круто научиться рассказывать киноистории, как мы рассказываем анекдоты. Это то, что мы сейчас должны научиться в Украине.



Любомир Левицкий о развитии кинематографа / Фото Прес-служба фильма

Вы научились этом за границей – во Франции и Германии? И что заставило Вас изменить свою мечту и стать не археологом, как планировали, а режиссером?

У меня больше американская школа. Но впервые я нашел себя в Германии. Я во время своей учебы взял академотпуск, а учился тогда на археолога в Черновцах, на историческом факультете. В один момент просто стало жаль себя.

Я такой был Индиана Джонс, хотелось рано или поздно рваться в какие-то экспедиции. Узнал, что у нас будет археологическая практика. Мы погнали на эти раскопки, я купил всю экипировку. Приезжаю, а мне говорят: "Ты куда так собрался?" А я: "Ну, как, мы же на раскопки едем". А они говорят: "Да мы маршруткой, 20 минут отсюда" (смеется).

Мы приехали, разложили палатку, лагерь такой минимальный, преподаватели достали выпивку и мы так раскопки проводили. Я понял, что не туда попал. А я еще такой человек: нарисую картинку себе в голове и надо, чтобы она случилась. И если ее нет, все, мне неинтересно. Я подумал, что мне надо академотпуск, подумать, что я хочу в этой жизни вообще.

Я поехал в Германию, в то время там были мои друзья. Я поехал как студент, немного подучить язык, как ни странно, английский в Германии (смеется). Такой студенческий подработок. Работал тогда в пиццерии. Мой друг говорит: "Здесь моя девушка заболела. У нее есть билеты на мастер-класс американского сценариста. Она очень хотела пойти, но не может. Ты не хочешь сходить, чтобы билеты не пропали?" И я взял тот билет и пошел.

Тот день стал для меня решающим, потому что я сидел, слушал и понимал, что я нашел себя. В тот момент я знал, что хочу создавать истории. Тот мастер-класс стал для меня точкой невозврата в жизни.



Любомир Левицкий на съемках / Фото Прес-служба фильма

Когда я вернулся в Киев, начал работать над контактами в продакшн-сфере, чтобы научиться. Я учился практически сам: на площадках, бегал с блокнотом и записывал, что и как называется (смеется). Параллельно я писал сценарии. Позже на съемках одного из клипов я познакомился с Алексеем Хорошко, который выступил оператором и продюсером фильма "Штольня" со мной. Так и началась наша история в кинематографе.

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В Вашем творчестве сейчас разножанровые фильмы. Это и триллер "Штольня", приключенческо-криминальный фильм "Ломбард", комедия "Селфипати", мистический триллер "Тени незабытых предков", еще и анимационный фильм "Теркель и неприятности". Это больше режиссерское желание попробовать все?

Это правда. Я начинал с хоррор-жанра. Он рекомендован фильмейкерам для начала карьеры, потому что это тот жанр, который понятен. В комедии надо рассмешить людей, в хорроре надо напугать, а в экшене – показать зрелищность. Если нет денег на зрелищность, надо выбирать из первых двух жанров. Я понял, что комедия для меня очень сложная, хоть я ее очень люблю, остается только хоррор. Почему бы и нет? Мы выбрали локации, пригласили учеников школы и начали работать.

"Штольня": смотрите трейлер к фильму

Позже я экспериментировал с уголовным жанром. У меня был фильм "Ломбард". Кстати, он всем очень нравится, а я к нему отношусь как к не своему ребенку (смеется). Но в целом хорошая работа получилась. Он был выстраданный, потому что мы попали на период финансового мирового кризиса, это были наши такие приключения. Там бэкстейдж был интересней даже, чем фильм.

Впоследствии я пошел к жанру, который для меня самый близкий к душе – микс мистики, комедии и экшна. Это то, где я чувствую себя очень хорошо, потому что люблю, когда в кино много фабул, много юмора, но одновременно мистика, где мы можем показать то, чего нет в реальной жизни, и экшн, который любят зрители.

Фантастика – это очень дорого, а заменить ее мистикой очень легко. К тому же она дешевле в визуализации. Это кино стало такой точкой, я определился: мне этот жанр очень нравится. А дальше я понял, что могу работать и отдельно в комедии.

Мы сняли потом "Селфипати", тинейджерскую комедию. Это было во время окончания событий на Майдане. И какая тогда была очень депрессивная ситуация в стране: люди расстроены, молодежь какая-то растерянная была. Мы решили, что надо снять что-то на контрасте веселое, никак не связано с политикой, абсолютную такую ​​фановую штуку. Тогда и создали "Селфипати", она хорошо зашла, понравилась зрителям. Это был 2016 год, начиналось немного другое дыхания в стране.

"Селфипати": смотрите смешной трейлер комедии

Впоследствии мы начали работать в США над американским кино. У меня в Лос-Анджелесе сейчас в разработке 2 проекты: один мы должны были снимать в 2019 году, затем мы решили доработать сценарий и отложить все на начало 2020 года, и здесь карантин.

Я понял, что мне нужно сосредоточиться на локальном украинском кино, потому что ближайшие 5 лет локальный рынок будет более понятным, чем международный.

Многие режиссеры жалуются на отсутствие государственной поддержки. Нужна ли эта схема для коммерческого кино? Или индустрия должна работать по правилу "имеешь классную идею – умей ее продать и привлечь деньги"?

Дело в том, что государство должно поддерживать украинское коммерческое кино. Должны предоставлять не так гранды, как беспроцентные кредиты, чтобы фильмейкер мог прийти к государству и говорить: "Дайте мне миллион долларов, и я вам его верну". Это лучше, чем прийти в банк и сказать: "Дайте мне миллион, я верну вам 1,5". То есть государство бы выступало таким беспроцентным кредитором. Это честные отношения.

И главное, чтобы экспертный совет состоял из людей, которые думают наперед, а не тех людей, которые думают, как бы не обидеть своих друзей. Это главное. Потому что сейчас все управляется вторым – как не обидеть своих друзей и поддержать именно их проекты. А кто уже знакомый, то как-то уж будет.

Ситуация пока 50 на 50. Есть и нормальные люди, но много и тех, которые очень далеки от прогресса.

Я подавал, как режиссер и продюсер, свой проект "Капитан Украина". Параллельно я участвовал в питчинг как режиссер "Сумасшедшая свадьба". Эти проекты никак пересекались по тайминге, абсолютно, с разрывом в полгода, занятость никак не могла наложиться. Второе – были ограничены средства, всем было известно. Но ограничения не подаваться в 2 проекты не было. То есть это произошло посреди ночи однажды после питчинг и было удобной позицией, чтобы отказать.

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Я не собираюсь никого обвинять в чем-то. Такое было принято решение – хорошо, получится классный фильм без поддержки государства, снова будет стыдно им. Какой-то замечательный фильм выйдет с поддержкой, какой-то – без. Думаю, это вопрос больше к высшим постам правительства, чтобы определить, кто принимает решение по тому, каким должно выглядеть украинское кино в будущем.

Я вижу заинтересованность людей сверху что-то развивать, но не вижу этого в низших рангах, чтобы действительно выполнять это правильно. Этот механизм пока очень ржавый, его надо либо менять, или смазывать очень хорошо.



Любомир Левицкий о госфинансировании фильмов / Фото Facebook / @lybomir.levitsky

Нужно ли украинцам постоянно ориентироваться на попадание или непопадание в списки премий? Скажем, в этом году обсуждают непопадание "Атлантиды" Валентина Васяновича в шорт-лист Оскара.

Авторское кино в Украине в гораздо лучшей позиции, чем жанровое кино. У нас гораздо больше успешных авторских режиссеров, чем жанровых. Я думаю, в авторском кино надо ориентироваться на проблематику страны, на то, что действительно будет интересно миру. И опять же, классные истории. Ибо тема – это не всегда означает замечательное кино.

Есть хорошая тема, идея, но фильм может быть рассказан неинтересно, история такая же, герой непонятный и все, на этом конец, вы не побеждаете. Нужно ориентироваться на хорошие истории.

Я не думаю, что цель получить Оскар может помочь сделать классную историю. Это, знаете, как многие актеры становятся актерами, потому что они мечтают об Оскаре, а на самом деле они далеко не является актерами, они тратят свою жизнь зря, потому что придумали, нарисовали себе какую-то картинку. Такие люди ориентируются на походные вещи от профессии.

Прежде всего, фильмейкер должен сделать очень интересную историю, для себя, для людей. А дальше она уже сама все сделает. Не надо думать об Оскаре.

Есть определенные критерии, на которые можно обращать внимание: посмотреть, какие фильмы отбирают и их можно учесть. Но никак не пытаться делать кино на Оскар. Знаете, когда очень чего-то хочешь, оно сильно от тебя убегает. Надо расслабиться и делать то, что нравится и делать это от души, хорошо. И поэтому я желаю всем своим коллегам как можно скорее привезти этот Оскар, так сколько можно ждать (смеется).

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Я как раз тот режиссер, который не гоняется за Оскаром, он мне не нужен. Мне нужны полные залы людей и чтобы я мог чувствовать себя свободным человеком, финансово независимым во всем мире за счет того, что я делаю. И все. У нас было много сказано, что художник должен быть голодным, но недоговорили, что в творческом плане (смеется). Это правда, ты всегда должен искать новые истории, быть голодным до этого. Но если сценаристу не за что оплатить аренду своей квартиры или коммунальные, или он ищет, как прокормить детей, то о каких крутых историях можно говорить?

Я считаю, что успешные сценарии написаны людьми, которые много путешествуют, много видят в мире, анализируют и имеют время подумать. Это вот очень взаимосвязанные вещи. И как бы это не звучало крамольно: бедные сценаристы пишут плохие истории. Это абсолютная правда, которую надо принять и найти способ, как себя очень правильно позиционировать на рынке, чтобы обеспечить себе какую-то возможность написать классную историю.

Украинцы, мы такие люди, которые очень боимся говорить о деньгах. А почему? Это кровь системы. Вот как я могу снять фильм без бюджета? Никак. Что, бесплатно все будут работать? Нет. Все это очень связано и мы должны жить в гармонии с этим: творчество должна балансировать с коммерцией. Не заваливаться сильно в коммерцию, потому что можно потерять себя, как творческую личность, и не сильно переходить в творчество, потому что в один момент ты просто не сможешь этим заниматься, потому что тебе придется идти на кассу работать.

Я уверен, что у нас все будет хорошо. И будут Оскара, Пальмовые ветви, пройдет пандемия и будут полные кинотеатры. Главное – учиться и не бояться признавать, что мы еще пещерные люди в кинематографе. Это надо признавать.

Потому что только человек, который признает, что мы еще очень зеленые, она признает факт, что мы еще в 1 классе, и очень хочет попасть во второй, третий, четвёртый. А есть у нас некие проблемы, думаем, что мы уже в 10-м, все знаем. Поэтому я желаю всем нам честности, труда и все получится.

В следующей части интервью Любомира Левицкого 24 канала читайте о том, как пандемия ударила по Голливуду и нужно ли украинцам отправляться в США в поисках реализации в киноиндустрии.