За последние годы Голливуд отметил значительных изменений, о чем откровенно говорят кинопроизводители. Пандемия коронавируса также способствовала своеобразной трансформации. Что же происходит в Голливуде, мы расспросили у украинского режиссера Любомира Левицкого.

Знаменитый украинец хорошо известен отечественным киноманам как новатор. Его картины "Тени незабытых предков", "Ломбард", "Штольня", "Селфипати" быстро нашли положительные отзывы у киноманов и стали коммерчески успешными картинами. Сам режиссер признается: перенял много от американской школы, ведь много времени проводит в США.

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Ранее Любомир Левицкий рассказывал подписчикам в фейсбуке, поселившийся в Лос-Анджелесе не из-за поисков финансов на запланированные проекты. На самом деле режиссер хочет создавать правильное отечественное кинопроизводство, рассчитанное на мирового зрителя.

Меня всегда интересовало и интересует настоящее кино и настоящий бизнес, как бы это пафосно ни звучало. Потому что, только международное популярное кино, как инструмент, способное донести до мира культуру своей страны. И это доказано уже многими режиссерами и продюсерами, – делился Любомир Левицкий.

Перед выходом на большие экраны фильма "Сумасшедшая свадьба 3" журналисты 24 канала расспросили у него, как изменился Голливуд за время пандемии, чем европейское кино стремительно захватывает кинорынок и что должны делать украинцы, чтобы получить благосклонность иностранных зрителей.

Пандемия коронавируса ударила по мировой киноиндустрии. Как Голливуд приходит в норму от локдаунов и как ситуация выглядит в США?

Я много времени провожу в Лос-Анджелесе. Город сейчас теряет позиции столицы кино. Это правда. Люди разъезжаются.

Для этого есть несколько причин. Первая – подняли очень налоги, поднялся уровень жизни и люди научились работать онлайн. Также многие не видят смысла жить в Лос-Анджелесе, платить втридорога для того, чтобы сходить на 1 или 2 встречи в месяц. Они переезжают кто куда, там, где дешево, и работают онлайн.

На сегодняшний день все режиссеры, которые много снимают продакшна, переехали в Канаду. К примеру, Джеймс Ганн, автор "Стражей галактики". Он переехал в Канаду, Ванкувер, потому что весь продакшн происходит там.

В многих киноманов есть стереотипы, что чуть ли не на каждом шаге в Лос-Анджелесе можно наткнуться на кинозвезду или съемки очередного проекту.

В Лос-Анджелесе давным-давно уже никто не снимает. Там встретить сейчас съемочную группу так трудно, вы не представляете. В Киеве это сделать легче (смеется). Все разъехались по тем штатах, где покрывают производственные затраты. Канада сейчас платит от 30 до 40%. А также Европа.



Любомир Левицкий на съемках / Фото Facebook / @lybomir.levitsky

У меня друг сейчас из студии Legendary Pictures снял римейк известного фильма. Пока не могу говорить, что это за лента, но это знаменитая хоррор-франшиза. Они отсняли ее в Болгарии. Он говорит, что на очереди уже 5 фильмов, чтобы в этой стране снимать.

Все ленты сейчас будут создаваться в Европе, где только можно.

К слову, в Украине также отсняли британско-украинский боевик "Наследие лжи". Кроме этого, в августе и сентябре 2020 году в Киеве продолжались съемки нового проекту Netflix – The Last Mercenary ("Последний наемник"). Главную роль здесь исполнил актер Жан-Клод Ван Дамм.

Голливуд трансформируется. Ехать сейчас туда искать счастья нет смысла. Надо искать счастья у себя дома, проявлять себя круто, проявлять свои истории, потому что это время, в которое мы живем, является революционным с точки зрения дистрибьюции.

Кино меняет форму дистрибьюции. Все дистрибюторские окна, как мы их называем, сокращаются. Что такое дистрибюционное окно? Это когда фильм выходит в кинопрокат и не появляется онлайн еще полгода после кинопроката, чтобы поднять его ценность. Сейчас из-за того, что кинотеатры в очень сложной ситуации, люди боятся ходить и они пустые, студии не могут рисковать и они просто поменяли местами эти две позиции:

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Теперь в приоритете – онлайн-продажи, а кинотеатры являются дополнительным заработком. И ничего ты с этим не сделаешь. Не факт, что это не останется так же, потому что стриминг-платформы приносят им 100% дохода, а кинотеатры – только 50%, потому что с ними надо делиться.

Мы живем на пороге этих больших перемен. Никто не может сказать, все останется так же или нет, система, которая была, вернется снова останется та, которая есть в новом мире. Очень трудно.

Даже эксперты не могут это сказать сейчас. Но точно могу заверить, что пошло перераспределение влияний. И сегодня такие компании как Netflix, HBO Max, Disney+ научили людей в мире, что лучшее кино – это не обязательно американское. Французы смотрят испанское кино, испанцы – итальянское, латиноамериканское и т.д. Люди начали смотреть истории из других стран и уже не страшно, что фильмы на другом языке. Вот и все.



На съемках "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Пресслужба фільму

Как думаете, украинцы могут использовать это для развития нашей киноиндустрии?

Мы сейчас должны найти интересные истории у себя дома, которые будут интересны всему миру. Это то, куда надо двигаться.

Что бы Вы посоветовали творческому человеку, который все же отправилась в США?

Не изменять себе.

Второе – ничего не бояться, это очень важно.

И оставаться собой.