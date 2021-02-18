За останні роки Голлівуд зазначив чималих змін, про що відверто говорять кіновиробники. Пандемія коронавірусу також посприяла своєрідній трансформації. Та що відбувається у Голлівуді, ми розпитали в українського режисера Любомира Левицького.

Знаменитий українець добре відомий вітчизняним кіноманам як новатор. Його стрічки "Тіні незабутих предків", "Ломбард", "Штольня", "Селфіпаті" швидко знайшли позитивні відгуки у кіноманів та стали комерційно успішними проєктами. Сам режисер зізнається: перейняв багато від американської школи, адже чимало часу проводить в США.

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Раніше Любомир Левицький розповідав прихильникам у фейсбуці, що оселився у Лос-Анджелесі не через пошуки фінансів на заплановані проєкти. Насправді режисер хоче створювати правильне вітчизняне кіновиробництво, розраховане на світового глядача.

Мене завжди цікавило і цікавить справжнє кіно і справжній бізнес, як би це пафосно не звучало. Тому що, тільки міжнародне популярне кіно, як інструмент, здатне донести до світу культуру своєї країни. І це доведено уже багатьма режисерами та продюсерами, – ділився Любомир Левицький.

Перед виходом на великі екрани фільму "Скажене весілля 3" журналісти 24 каналу розпитали у нього, як змінився Голлівуд за час пандемії, чому європейське кіно стрімко захоплює кіноринок та що повинні робити українці, щоб отримати прихильність закордонних глядачів.

Пандемія коронавірусу вдарила по світовій кіноіндустрії. Як Голлівуд оговтується від локдаунів та як ситуація виглядає у США?

Я багато часу проводжу в Лос-Анджелесі. Місто зараз губить позицію столиці кіно. Це правда. Люди роз'їжджаються.

Для цього є декілька причин. Перша – підняли дуже податки, піднявся рівень життя і люди навчились працювати онлайн. Також багато хто не бачить сенсу жити в Лос-Анджелесі, платити втридорога для того, щоб мати 1 або 2 зустрічі в місяць. Вони переїжджають хто куди, там, де дешево, і працюють онлайн.

На сьогоднішні всі режисери, які багато знімають продакшну, переїхали в Канаду. До прикладу, Джеймс Ганн, авторі "Вартових галактики". Він переїхав в Канаду, Ванкувер, бо весь продакшн відбувається там.

У багатьох кіноманів є стереотипи, наче ледь не на кожному кроці в Лос-Анджелесі можна наткнутись на кінозірку або зйомки чергового проєкту.

У Лос-Анджелесі давним-давно вже ніхто не знімає. Там зустріти зараз знімальну групу так вже важко, ви не уявляєте. В Києві це зробити легше (сміється). Всі пороз’їжджались по тих штатах, де покривають виробничі витрати. Канада зараз платить від 30 до 40%. А також Європа.



Любомир Левицький на зйомках / Фото Facebook / @lybomir.levitsky

У мене друг зараз зі студії Legendary Pictures зняв римейк відомого фільму. Поки не можу говорити, що це за стрічка, але це знаменита хоррор-франшиза. Вони відзняли її в Болгарії. Він каже, що на черзі вже 5 фільмів, щоб у цій країні знімати.

Всі стрічки зараз будуть створюватись в Європі, де тільки можна.

До слова, в Україні також відзняли британсько-український бойовик "Спадок брехні". Окрім цього, у серпні та вересні 2020 року в Києві тривали зйомки нового проєкту Netflix – The Last Mercenary ("Останній найманець"). Головну роль тут виконав актор Жан-Клод Ван Дамм.

Голлівуд трансформується. Їхати зараз туди шукати щастя немає сенсу. Треба шукати щастя в себе вдома, проявляти себе круто, проявляти свої історії, бо цей час, в який ми живемо, є революційним з точки зору дистриб'юції.

Кіно змінює форму дистриб'юції. Всі дистриб'юційні вікна, як ми їх називаємо, скорочуються. Що таке дистриб'юційне вікно? Це коли фільм виходить в кінопрокат і не з’являється онлайн ще пів року після кінопрокату, щоб підняти його цінність. Зараз через те, що кінотеатри в дуже складній ситуації, люди бояться ходити і вони порожні, студії не можуть ризикувати і вони просто поміняли місцями ці дві позиції.

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Тепер в пріоритеті – онлайн-продажі, а кінотеатри є додатковим заробітком. І нічого ти з цим не зробиш. Не факт, чи це не залишиться так само, бо стрімінгові платформи приносять їм 100% доходу, а кінотеатри – тільки 50%, бо з ними треба ділитись.

Ми живемо на порозі цих великих змін. Ніхто не може сказати, чи все залишиться так само чи ні, чи система, яка була, повернеться знову чи залишиться та, яка є в новому світі. Дуже важко.

Навіть експерти не можуть це сказати наразі. Але точно можу запевнити, що пішов перерозподіл впливів. І сьогодні такі компанії як Netflix, HBO Max, Disney+ навчили людей у світі, що найкраще кіно – це не обов'язково американське. Французи дивляться іспанське кіно, іспанці – італійське, латиноамериканське і т.д. Люди почали дивитись історії з інших країн і вже не страшно, що фільми іншою мовою. От і все.



На зйомках "Скаженого весілля 3" / Фото Пресслужба фільму

Як гадаєте, українці можуть використати це для розвитку нашої кіноіндустрії?

Ми зараз маємо знайти цікаві історії в себе вдома, які будуть цікаві всьому світу. Це є те, куди треба рухатись.

Що би Ви порадили творчій людині, яка все ж помандрувала у США?