Виртуальная церемония вручения премий Золотой глобус отгремела в ночь на 1 марта. И пока в сети приветствуют лауреатов, 24 канал охотно подобрал лучшие и худшие образы красной дорожки.

Многие голливудские актрис ы таки пришли в отель Beverly Hills, где снималось шоу. Кинозвезды стали одними из ведущих торжественной церемонии и объявляли победителей Золотого глобуса 2021. Кэтрин Зета-Джонс, Сальма Хайек, Николь Кидман, Рене Зеллвегер – эти знаменитые красавицы успели покорить мир своими элегантными выходами.

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Но хоть к Золотому глобусу все селебритиз готовились заранее, подбирая лучшие наряды, некоторые актрисы таки имели фэшн-провалы. 24 канал подобрал худшие образы на вручении Золотого глобуса 2021.

Худшие наряды на Золотом глобусе 2021

Розамунд Пайк

Актриса Розамунд Пайк всегда демонстрирует изящные платья на красных дорожках. Но для Золотого глобуса 2021 она решила подобрать немного другой стиль, который несколько шокировал сеть.

Красное фатиновое платье от бренда Molly Goddard вызвало ассоциации, что это детский крой одежды. Поэтому Розамунд Пайк в нем выглядела неуместно.

Сама же актриса, кажется, была в восторге от своего образа. В инстаграме Розамунд Пайк поделилась серией фото и видео в этом платье.

Брайс Ховард

Актриса Брайс Ховард решила не скрывать, что за время карантина набрала лишних килограммов на талии. Знаменитость красовалась в блестящем приталенном платье, что только подчеркнуло ее фигуру.

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Джиллиан Андерсон

Попала в антирейтинг и знаменитая актриса Джиллиан Андерсон. Звезда сериала "Корона" появилась на виртуальной церемонии в золотистом платье.

Наряд от Dior роскошно выглядел со стороны. Однако круглый декор спереди мгновенно отправил образ Джиллиан Андерсон в категорию фэшн-провалов.

Аквафина

Дизайнерское решение пошло не на пользу и Аквафине. Актриса появилась на Золотом глобусе в платье с волнистым принтом. В кадре наряд выглядел не привлекательно, а в сочетании с босоножками на большой платформе и каблуках сразу же отправил Аквафин в список провальных образов премии.

Синтия Ериво

А вот Синтия Ериво, пожалуй, хотела осовременить образ принцесс Disney. Актриса вышла на красную дорожку Золотого глобуса в неоновом платье, которое дополнила белыми перчатками. Именно аксессуар напоминал стиль королевской семьи и вызвал немало критики.

Джулия Гарнер

Ретро-образ от бренда Prada был неудачным выбором для Джулии Гарнер. Актриса выглядела очень бледно в светлом платье, а его крой только подчеркнул худобу девушки.

Эмма Коррин