Віртуальна церемонія вручення премій Золотий глобус відгриміла в ніч на 1 березня. І поки у мережі вітають лауреатів, 24 канал залюбки підібрав найкращі та найгірші образи червоної доріжки.

Чимало голлівудських актрис таки завітали в готель Beverly Hills, де знімалось шоу. Кінозірки стали одними з ведучих урочистої церемонії та оголошували переможців Золотого глобуса 2021. Кетрін Зета-Джонс, Сальма Гаєк, Ніколь Кідман, Рене Зеллвегер – ці знамениті красуні встигли підкорити світ своїми елегантними виходами.

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Та хоч до Золотого глобуса всі селебрітіз готувались завчасно, підбираючи найкращі вбрання, деякі актриси таки мали фешн-провали. 24 канал підібрав найгірші образи на врученні Золотого глобуса 2021.

Найгірші вбрання на Золотому глобусі 2021

Розамунд Пайк

Актриса Розамунд Пайк завжди демонструє витончені сукні на червоних доріжках. Та для Золотого глобуса 2021 вона вирішила підібрати трішки інший стиль, який дещо шокував мережу.

Червона фатинова сукня від бренду Molly Goddard викликала асоціацію, що це дитячий крій вбрання. Тому Розамунд Пайк у ньому виглядала недоречно.

Сама ж актриса, здається, була в захваті від свого образу. В інстаграмі Розамунд Пайк поділилась серією фото та відео у цій сукні.

Брайс Говард

Актриса Брайс Говард вирішила не приховувати, що за час карантину набрала зайвих кілограмів на талії. Знаменитість красувалась у блискучій приталеній сукні, що тільки підкреслила її фігуру.

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Джилліан Андерсон

Потрапила в антирейтинг і знаменита актриса Джилліан Андерсон. Зірка серіалу "Корона" з'явилась на віртуальній церемонії у золотистій сукні.

Вбрання від Dior розкішно виглядало збоку. Однак круглий декор спереду миттєво відправив образ Джилліан Андерсон у категорію фешн-провалів.

Аквафіна

Дизайнерське рішення пішло не на користь і Аквафіні. Актриса з'явилась на Золотому глобусі у сукні з хвилястим принтом. У кадрі вбрання виглядало не привабливо, а у поєднанні з босоніжками на великій платформі та підборах одразу ж відправив Аквафіну у список провальних образів премії.

Синтія Еріво

А от Синтія Еріво, мабуть, хотіла осучаснити образ принцес Disney. Актриса вийшла на червону доріжку Золотого глобуса в неоновій сукні, яку доповнила білосніжними рукавичками. Саме аксесуар нагадував стиль королівської сім'ї та викликав чимало критики.

Джулія Гарнер

Ретро-образ від бренду Prada був невдалим вибором для Джулії Гарнер. Актриса виглядала дуже блідо у світлій сукні, а її крій тільки підкреслив худорлявість дівчини.

Емма Коррін

Актриса Емма Коррін, добре відома за серіалом "Корона", закриває наш суб'єктивний антирейтинг. Знаменита британка неодноразово вражала своїми знімками для глянців, де вона не боялась експериментувати зі стилем. У трансляції Золотого глобуса вона з'явилась у сукні з чималим розрізом на нозі та великими підплічниками.