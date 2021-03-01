Переможці Золотого глобусу 2021: які стрічки стали лауреатами престижної премії
Через пандемію коронавірусу кіномани не змогли насолодитись традиційною червоною доріжкою, однак церемонія Золотого глобуса 2021 потішила результатами. Які стрічки стали лауреатами премії – дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело:24 канал
Традиційно оголошення результатів Золотого глобуса велось з Beverly Hilton, що в Каліфорнії. А от другою локацією став Нью-Йорк, що було незвично для всіх глядачів. Таким чином організатори премії залучили більше кінозірок до трансляції, що пройшла в ніч з 28 лютого на 1 березня, та відзняли з ними ефектні кадри в студії. Тому те, що Золотий глобус 2021 перейшов у віртуальний режим, на глядачів не повпливало, адже було цікаво спостерігати за перебігом шоу.
Цікаво Оголосили номінантів на премію Золотий глобус-2021
І, звісно, велику увагу прикувало оголошення результатів голосування, яке велось упродовж вечора. Золотий глобус отримали найкращі стрічки та їхні автори, які не стримували своїх емоцій від нагороди. Хто ж став лауреатом премії у 2021 році – дізнавайтесь у списку.
Золотий глобус 2021: список переможців
Повнометражні фільми:
- Найкращий фільм (драма): "Земля кочівників" (Nomadland)
- Найкращий фільм іноземною мовою: "Мінарі" (Minari)
- Найкращий сценарій: Аарон Соркін за "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
- Найкращий режисер: Хлоя Чжао за фільм "Земля кочівників" (Nomadland)
- Найкраща пісня: "Is Si (Seen)", стрічка "Все життя попереду"
- Найкраща музика до фільму: Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, "Душа"
- Найкращий анімаційний фільм: "Душа" (Soul)
- Найкращий фільм (комедія або мюзикл): "Борат 2" (Borat 2)
- Найкраща чоловіча роль (драма): Чедвік Боузман, "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
- Найкраща жіноча роль (драма): Андра Рей, "Сполучені Штати проти Біллі Холідей" (The United States vs Billie Holiday review)
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя "Юда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)
- Найкраща жіноча роль другого плану: Джоді Фостер, "Мавританець" (The Mauritanian)
- Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл): Саша Барон Коен, "Борат 2" (Borat 2)
- Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл): Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)
Серіали та програми:
- Найкращий серіал (драма): Емма Коррін, "Корона" (The Crown)
- Найкращий серіал (комедія або мюзикл): "Шіттс-Крік" (Schitt's Creek)
- Найкращий мінісеріал або телефільм: "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit),
- Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму: Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True)
- Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія або мюзикл): Кетрін О’Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek)
- Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Джош О’Коннор, "Корона" (The Crown)
- Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Емма Коррін, "Корона" (The Crown)
- Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні: Джилліан Андерсон, "Корона" (The Crown)
- Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні: Джон Боєга, "Маленька сокира" (Small Axe)
Поділитися новиною