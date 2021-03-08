Американські кінокритики назвали найкращі фільми і серіали 2020 року: список
У США відбулось щорічне нагородження Critics' Choice Movie Awards. Які стрічки вибороли нагороди американських критиків – дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело:Critics' Choice Movie Awards
Оголошення результатів голосування відбулось ввечері 7 березня. Серед найкращих фільмів 2020 року були як кінотеатральні новинки, так і стрічки і серіали, які презентували на стрімінгових платформах. Це аж ніяк не повпливало на вибір представники асоціацій Broadcast Film Critics і Broadcast Television Journalists, адже головним критерієм є сюжет та професіоналізм всієї знімальної команди фільму.
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Цікаво, що деякі стрічки були представлені одразу в кількох категоріях. Та чи зуміли вони вибороти перемогу Critics' Choice Movie Awards 2021 – дізнавайтесь у матеріалі.
Critics' Choice Awards 2021: список переможців
- Найкращий фільм – "Земля кочівників"
- Найкращий режисер – Хлої Чжао ("Земля кочівників")
"Земля кочівників": дивіться трейлер
- Найкраща актриса – Кері Малліган, "Перспективна дівчина"
- Найкращий актор – Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу")
- Найкращий фільм іноземною мовою – "Мінарі"
- Найкраща комедія – "Зависнути в Палм-Спрінгс"
- Найкращі візуальні ефекти – "Тенет"
- Найкращий комедійний серіал – "Тед Лассо"
- Найкращий драматичний серіал – "Корона"
- Найкращий мінісеріал – "Ферзевий гамбіт"
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Даніель Калуя, "Юда і Чорний месія"
- Найкраща жіноча роль другого плану – Марія Бакалова, "Борат 2"
- Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон, "Корона"
- Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Майкл К. Вільямс, "Країна Лавкрафта"
- Найкраща молода актриса – Алан С. Кім, "Мінарі"
- Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джош О'Коннор, "Корона"
- Найкраща актриса драматичного серіалу – Емма Коррін, "Корона"
- Найкраща актриса мінісеріалу – Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт"
- Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі – Джон Бойєга, "Маленька сокира"
- Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"
- Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Кетрін О'Хара , "Шіттс Крік"
- Найкращий саундтрек – One Night in Miami, "Що приховує брехня"
- Найкращий сценарій – "Перспективна дівчина"
- Найкращий адаптований сценарій – "Земля кочівників"
- Найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу"
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