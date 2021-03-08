У США відбулось щорічне нагородження Critics' Choice Movie Awards. Які стрічки вибороли нагороди американських критиків – дізнавайтесь у матеріалі.

Оголошення результатів голосування відбулось ввечері 7 березня. Серед найкращих фільмів 2020 року були як кінотеатральні новинки, так і стрічки і серіали, які презентували на стрімінгових платформах. Це аж ніяк не повпливало на вибір представники асоціацій Broadcast Film Critics і Broadcast Television Journalists, адже головним критерієм є сюжет та професіоналізм всієї знімальної команди фільму.

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Цікаво, що деякі стрічки були представлені одразу в кількох категоріях. Та чи зуміли вони вибороти перемогу Critics' Choice Movie Awards 2021 – дізнавайтесь у матеріалі.

Critics' Choice Awards 2021: список переможців

Найкращий фільм – "Земля кочівників"

– "Земля кочівників" Найкращий режисер – Хлої Чжао ("Земля кочівників")

"Земля кочівників": дивіться трейлер

Найкраща актриса – Кері Малліган, "Перспективна дівчина"

– Кері Малліган, "Перспективна дівчина" Найкращий актор – Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Найкращий фільм іноземною мовою – "Мінарі"

– "Мінарі" Найкраща комедія – "Зависнути в Палм-Спрінгс"

– "Зависнути в Палм-Спрінгс" Найкращі візуальні ефекти – "Тенет"

– "Тенет" Найкращий комедійний серіал – "Тед Лассо"

– "Тед Лассо" Найкращий драматичний серіал – "Корона"

– "Корона" Найкращий мінісеріал – "Ферзевий гамбіт"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Даніель Калуя, "Юда і Чорний месія"

– Даніель Калуя, "Юда і Чорний месія" Найкраща жіноча роль другого плану – Марія Бакалова, "Борат 2"

– Марія Бакалова, "Борат 2" Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон, "Корона"

– Джилліан Андерсон, "Корона" Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Майкл К. Вільямс, "Країна Лавкрафта"

– Майкл К. Вільямс, "Країна Лавкрафта" Найкраща молода актриса – Алан С. Кім, "Мінарі"

– Алан С. Кім, "Мінарі" Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джош О'Коннор, "Корона"

– Джош О'Коннор, "Корона" Найкраща актриса драматичного серіалу – Емма Коррін, "Корона"