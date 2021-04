Не всегда для попадания в списки номинантов Оскара нужен многолетний опыт или медийная узнаваемость. Это ярко доказывают режиссеры, которые представили первые фильмы и поборолись за золотые статуэтки премии.

Создание фильмов – это процесс, в котором опыт точно не помешает. А с популярным именем режиссер имеет больше шансов пригласить в свой проект топовых актеров Голливуда, которые превратят и обычную роль на шедевральную. Но представители Американской киноакадемии уже давно закрывают глаза на славу и выбирают те фильмы, которые заставляют задуматься, поражают актерской игрой и картинкой.

Во время ожидания премии Оскар, которая отгремит 25 апреля 2021 года в Калифорнии, мы подобрали 8 случаев, когда режиссеры с первого раза попали в списки номинантов этой престижной премии. Не все они стали лауреатами, однако место в таком престижном списке – это уже победа.

"Перспективная девушка" (2020)

А начать подборку мы решили с нынешних номинантов. Среди них – фильм "Перспективная девушка", который стремительно покорил мир, нарушив темы насилия над женщинами и его последствий.

Мало кому известно, что автором ленты являеться знаменитая британская актриса Эмиральд Финнелл, хорошо знакомая зрителям по роли Камилы в сериале "Корона". В 2018 году она создала короткометражный фильм Careful How You Go. А вот в полном метре Эмиральд как режиссер дебютировала с "Перспективной девушкой". Сейчас драма уже завоевала престижные кинонаграды и вошла в список номинантов Оскара-2021 в 4 главных категориях:

"Самый лучший фильм"

"Лучший режиссер"

"Лучшая актриса"

"Лучший оригинальный сценарий"

"Перспективная девушка": смотрите трейлер

"Звук металла" (2019)

Невероятным дебютом отметился Дариус Мардер. К созданию фильма "Звук металла" он работал редактором лент и сценаристом. Однако после написания истории о барабанщике Рубене Стоун, который постепенно теряет слух, вдохновила его занять кресло режиссера.

Такой дебют в Голливуде получил положительные отзывы. Лента "Звук металла" постепенно завоевывает главные премии года. Впереди – Оскар, где он представлен в 3 номинациях:

"Самый лучший фильм"

"Лучший актер"

"Лучший оригинальный сценарий"

"Звук металла": смотрите трейлер

"12 разгневанных мужчин" (1957)

Фильм "12 разгневанных мужчин" стал классикой Голливуда и на десятки лет входит в список лучших лент в истории мирового кино. В частности, в рейтинге IMDb эта работа Сидни Люмета занимает 5 место в Топ-250 лучших фильмов.

Лента была дебютной для режиссера, поэтому он даже не ожидал, что получит награды. В то же время дилетантом Сидни Люмета сложно назвать, ведь до этого проекта мужчина работал на телевидении и съемках сериалов.

По сюжету криминальной драмы "12 разгневанных мужчин", присяжные собираются в зале, чтобы вынести вердикт 18-летнему парню, которого судят за убийство отца. Неправильное решение – и мужчины просто лишат жизни ребенка, котор ый не совершал преступления. Все, что понадобилось режиссеру для непревзойденной драмы – 1 комната, стол, кресла и 12 замечательных актеров.

"12 разгневанных мужчин": смотрите трейлер

"Марти" (1955)

Режиссер Делберт Манн сделал громкий фурор, ворвавшись в Голливуд с мелодрамой "Марти". На первый взгляд, неприметная лента могла и не войти в список номинантов Оскара. Все потому, что кинокритики тогда не очень обращали внимание на довольно скромное и лаконичное кино, как "Марти". Однако уже на церемонии представители Голливуда не сдерживали оваций, ведь лента завоевала Оскара в 4 главных номинациях – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший актер".

После такого ошеломляющего успеха Делберт Манн получил немало перспективных контрактов, но превзойти "Марти" ему не удалось.

"Марти": смотрите трейлер

"Быть Джоном Малковичем" (1999)

Дебютная работа Спайка Джонза также побывала в списках номинантов Оскара. К сожалению, лента не одержала победу в одной из 3 категорий, однако, несомненно, вошла в историю кино.

По сюжету, главный герой Крейг находит новую работу. Во время очередной смены он обнаруживает дверь, ведущую к телу актера Джона Малковича. Долго не раздумывая, со своей коллегой Максин он устраивает бизнес и позволяет людям 15 минут побыть знаменитым актером.

Сценарий этой ленты глубокий, смешной и несколько меланхолический.

"Быть Джоном Малковичем": смотрите трейлер

"Капоте" (2005)

Фильмы о писателях не является скучными, что доказала биографическая драма "Капоте". Лента рассказала реальную историю об авторе "Завтрака у Тиффани", который увлекся новостями о жестоком убийстве целой семьи в Канзасе. Трумэн Капоте на несколько лет приступил к изучению материалов и создал шедевральный роман "Хладнокровное убийство".

Не меньший успех имел и фильм об этом. Лента "Капоте" покорила весь мир, поэтому сложно было поверить, что проект был дебютным для режиссера Беннетта Миллера. Фильм принес автору номинацию Оскара, а вот исполнитель главной роли Хоффман получил золотую статуэтку.

"Капоте": смотрите трейлер

"Майкл Клейтон" (2007)

А завершает подборку лента "Майкл Клейтон", которую создал режиссер Тони Гилрой. Сценарист уже был хорошо известен в Голливуде, когда начал работу над этим уголовным триллером. Поэтому такие актеры, как Джордж Клуни и Тильда Суинтон охотно присоединились к проекту.

Кинодебют Гилроя быстро стал успешным: лента попала в 7 номинаций Оскара. И только Тильда Суинтон за эпизодическую роль получила эту престижную награду.