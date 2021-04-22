В ночь на 26 апреля весь мир узнает имена победителей Оскара-2021. Перед вручением золотых статуэток компания Google проанализировала поисковые запросы в Украине и назвала фаворитов премии.

Аналитики Google приняли во внимание данные за последние 3 месяца. Поэтому удалось выяснить, кто из номинантов имеет наибольшую популярность в Украине и кому бы наши киноманы отдали бы Оскар-2021. Интересно, что эти данные далеко не такие, как прогнозы букмекеров.

Интересно Кто станет победителем Оскара-2021: прогнозы букмекеров

Список победителей Оскара-2021 по данным Google в Украине

Самый лучший фильм

Если бы от украинцев зависело, кто получит главную награду Оскара в 2021 году, они бы отдали золотую статуэтку "Перспективной девушке". Именно эту ленту чаще всего искали киноманы. А вот фаворит букмекеров "Земля кочевников" оказался бы на 4 месте.

Рейтинг номинантов Оскара-2021 в Украине:

"Перспективная девушка"

"Отец"

"Манк"

"Земля кочевников"

"Минари"

"Суд над чикагской семеркой"

"Звук металла"

"Иуда и Черный мессия"

"Перспективная девушка": смотрите трейлер

Стоит знать Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду

Лучшая актриса

В номинации "Лучшая актриса" в Украине победила бы Кэри Маллиган. Она отлично сыграла в фильме "Перспективная девушка" и получила наибольшую популярность по запросам украинцев в Google.

Актриса, которая получила бы Оскар-2021 в Украине:

Кэри Маллиган ("Перспективная девушка")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис Мак-Дорманд ("Земля кочевников")

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей")

Лучший актер

Эта номинация уже привлекла большое внимание публики, ведь среди номинантов оказался Чедвик Боузман, который может получить Оскар посмертно. Однако ему украинцы не отдали бы премию. Фаворитом у нас есть Энтони Хопкинс.

Актер, получивший бы Оскар-2021 в Украине:

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдман ("Манк")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Риз Ахмед ("Звук металла")

Стивен Юн ("Минари")

Лучший анимационный фильм

Проанализировали представители Google и номинацию "Лучший анимационный фильм года". Здесь на Оскар претендуют одни из самых популярных мультфильмов, из которых сложно выбрать фаворита. Но, по поисковым запросам украинцев, лидирует "Душа" от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures. Уверены, что все согласятся с этим.

Украинский рейтинг мультфильмов, которые являются номинантами Оскар-2021:

"Душа"

"Вперед"

"Барашек Шон: Фермагеддон"

"Над Луной"

"Волчья стоит"

"Душа": смотрите трейлер

А вот оправдаются ли прогнозы украинских киноманов по победителях Оскара-2021, узнаем в ночь на 26 апреля. Церемония начнется в 1 ночи по киевскому времени и будет доступна как онлайн, так и на телеканале "Украина".