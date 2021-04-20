В ночь на 26 апреля в США состоится торжественная церемония награждения Оскар-2021. И она, по словам авторов шоу, будет напоминать увлекательный фильм, а карантинные маски будут иметь особое значение в действе.

Многие детали проведения Оскара-2021 раскрыли во время пресс конференции 17 апреля. На виртуальную встречу с прессой пришли представители Американской киноакадемии и продюсеры шоу, которые не скрывали: зрителей ждет незабываемый вечер. Так какой будет 93 церемония награждения Оскар – все детали узнавайте в материале.

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Маски – часть шоу

Как сообщает People , Стивен Содерберг, Джесси Коллинз и Стейси Шер отметили, что из-за пандемии коронавируса количество гостей существенно уменьшилось. Зрители не увидят тысячи актеров в зале Dolby Theatre, а все приглашенные номинанты премии и люди, которые будут их сопровождать, будут носить медицинские маски.

Но это не повлияет на атмосферу мероприятия. Продюсеры Оскара-2021 планируют по-особенному использовать карантинные маски приглашенных гостей.

Маски будут играть очень важную роль в этой истории. Эта тема занимает центральное место в повествовании,

– заинтриговал Стивен Содерберг.

Интересно, что с начала пандемии коронавируса знаменитости уже успели превратить медицинские средства в стильный аксессуар. Расшитые камнями сделаны в такой же цветовой гамме, что и наряд – актеры уже покоряли красные дорожки, следуя советам ВОЗ. Особой креативностью отличилась Тильда Суинтон, которая пришла на Венецианский кинофестиваль с золотистой маской. Вероятно, на Оскаре-2021 зрители увидят не менее эффектные выходы.

Как провели кинофестиваль в условиях пандемии – смотрите в видео.

Оскар-2021 и пандемия

На примере Венецианского кинофестиваля можно увидеть, что всех карантинных протоколов можно соблюсти! Масочный режим и температурный контроль – это не все, что введет Американская киноакадемия для безопасности гостей. Все участники церемонии 24 – 25 апреля пройдут проверку на коронавирус. Только те приглашенные гости, которые будут иметь негативные результаты тестирования, присоединятся к шоу.

По данным The New York Times , треть бюджета церемонии Оскар-2021 потратили именно на вопросы безопасности гостей. Во время торжественной трансляции представители киноиндустрии будут сидеть без масок. Их кресла установили так, что все будут соблюдать социальной дистанции. А вот на рекламных паузах участники мероприятия будут одевать карантинный аксессуар.

Позаботились представители Киноакадемии и о рассадке гостей. Каждого гостя будут сопровождать на его место так, чтобы не было скопления людей в зале.

Локации съемок

Подтвердились и слухи о том, что Dolby Theatre станет не единственной локацией съемок Оскара-2021.



Оскар традиционно проводят в театре "Долби" / Фото The Academy

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В 2021 году из-за пандемии коронавируса Американская киноакадемия решила создать еще одну праздничную локацию на железнодорожной станции Union Station.

В театре не будет 3000 человек. Это будет очень интимный праздник с номинантами. Я думаю, зритель почувствует, что он – часть этого закрытого мероприятия, а не то, что он просто наблюдатель,

– отметил телепродюсер Гленн Вайс во время пресс конференции.

На железнодорожной станции уже возводят сцену. Сомнений не возникает, что помещение Union Station будет выглядеть роскошно в сочетании с праздничными платьями и элегантными смокингами приглашенных актеров и режиссеров.



Оскар-2021 могут провести на железнодорожной станции / Фото Union Station

Тема церемонии Оскар-2021

Формат церемонии Оскар-2021 будет отвечать выбранной теме –"Истории имеют значение". Впервые во время шоу зрители увидят небольшие интервью, в которых номинанты и гости премии расскажут о себе и своих проектах больше. Время речи победителей Оскара-2021 также увеличили.

"Всех номинантов ждет действительно интимный и динамичный вечер, в отличие от более масштабного шоу, которое вы могли видеть раньше. В значительной степени все будет сосредоточено на историях о звездах вечера, потому что мы здесь их восхваляем, даем открыть их ремесло. И то, что произойдет, не будет стандартным шоу церемонии", – отметил Гленн Вайс.

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Кто будет присутствовать на шоу