Церемония награждения премиями BAFTA-2021 состоялась 11 апреля. Какие ленты стали лауреатами премии - узнавайте в материале.

Из-за пандемии коронавируса церемонию решили провести в гибридном формате. Так, 10 апреля в онлайн-трансляции объявили первых победителей BAFTA-2021. А вот главные номинации представители Британской академии кино и телевизионных искусств придержали на 11 апреля.

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По традиции, объявление результатов прошло в концертном зале Альберт-холл. Красную дорожку BAFTA-2021 посетили актеры Том Хиддлстон, Азим Чаундри, Приянка Чопра, Фиби Дайневор, Чиветел Эджиофор, Синтия Ериво, Хью Грант, Джеймс Макэвой и другие. Многие звезды Голливуда присоединились к событию дистанционно. Кто же получил желаемую статуэтку BAFTA-2021 – смотрите в материале.

Победители премии BAFTA Awards-2021

Лучший фильм – "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, "Земля кочевников" (Nomadland)

– Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец" (The Father)

– Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Земля кочевников" (Nomadland)

Лучший британский фильм – "Перспективная девушка" (Promising Young Woman)

– Лучшая музыка к фильму – "Душа" (Soul)

– Лучший документальный фильм – "Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher)

– – Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс "Его дом" (His House)

– Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и Черный Мессия" (Judas and the Black Messiah)

Лучший оригинальный сценарий – "Перспективная девушка" (Promising Young Woman)

– Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, "Минар" (Minari)

– Лучшая операторская работа – "Земля кочевников" (Nomadland)

– Лучший не англоязычный фильм – "Еще по одной" (Another Round), Дания

Лучший монтаж – "Звук металла" (Sound of Metal)

– Лучший анимационный фильм – " Душа" (Soul)

– " Лучший адаптированный сценарий – "Отец" (The Father)

– Лучший актерский состав – "Скалы" (Rocks)

– Лучший короткометражный анимационный фильм – "Сова и кошка" (The Owl and the Pussy-Cat)

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