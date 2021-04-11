Лучшие фильмы и актеры по версии BAFTA-2021: список победителей премии
Церемония награждения премиями BAFTA-2021 состоялась 11 апреля. Какие ленты стали лауреатами премии - узнавайте в материале.
Источник:24 канал
Из-за пандемии коронавируса церемонию решили провести в гибридном формате. Так, 10 апреля в онлайн-трансляции объявили первых победителей BAFTA-2021. А вот главные номинации представители Британской академии кино и телевизионных искусств придержали на 11 апреля.
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По традиции, объявление результатов прошло в концертном зале Альберт-холл. Красную дорожку BAFTA-2021 посетили актеры Том Хиддлстон, Азим Чаундри, Приянка Чопра, Фиби Дайневор, Чиветел Эджиофор, Синтия Ериво, Хью Грант, Джеймс Макэвой и другие. Многие звезды Голливуда присоединились к событию дистанционно. Кто же получил желаемую статуэтку BAFTA-2021 – смотрите в материале.
Победители премии BAFTA Awards-2021
- Лучший фильм – "Земля кочевников" (Nomadland)
- Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, "Земля кочевников" (Nomadland)
- Лучший актер – Энтони Хопкинс, "Отец" (The Father)
- Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Земля кочевников" (Nomadland)
- Лучший британский фильм – "Перспективная девушка" (Promising Young Woman)
- Лучшая музыка к фильму – "Душа" (Soul)
- Лучший документальный фильм – "Мой учитель – осьминог" (My Octopus Teacher)
- Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс "Его дом" (His House)
- Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, "Иуда и Черный Мессия" (Judas and the Black Messiah)
- Лучший оригинальный сценарий – "Перспективная девушка" (Promising Young Woman)
- Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, "Минар" (Minari)
- Лучшая операторская работа – "Земля кочевников" (Nomadland)
- Лучший не англоязычный фильм – "Еще по одной" (Another Round), Дания
- Лучший монтаж – "Звук металла" (Sound of Metal)
- Лучший анимационный фильм – "Душа" (Soul)
- Лучший адаптированный сценарий – "Отец" (The Father)
- Лучший актерский состав – "Скалы" (Rocks)
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "Сова и кошка" (The Owl and the Pussy-Cat)
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- Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси "Нынешнее" (The Present)
- Лучшая работа художника-постановщика – "Манк" (Mank)
- Лучшие костюмы – "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom)
- Лучшие визуальные эффекты – "Тенет" (Tenet)
- Лучший звук – "Звук металла" (Sound of Metal)
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