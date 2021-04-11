Вечером 11 апреля в Лондоне состоится объявление результатов премии BAFTA-2021. Приглашенным гостем вечера был принц Уильям. Однако из-за смерти дедушки –принца Филиппа – он пропустит это кинособытие.

Британская киноакадемия, которая является организатором церемонии BAFTA-2021, официально подтвердила: принц Уильям не явится на церемонии в Альберт-холле. Вся королевская семья придерживается траура и не будет появляться на публике в ближайшее время.

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В свете новостей о смерти герцога Эдинбургского, принц Уильям не будет принимать участие в программах BAFTA на этих выходных. Мыслями мы с королевской семьей, которой мы выражаем наши глубокие соболезнования,

– говорится в заявлении.

Как пройдет BAFTA-2021

Герцоги Кембриджские ежегодно посещали BAFTA-2021, поддерживая кинопроизводителей и лично приветствуя лауреатов. Перед 74 церемонией Британская киноакадемия объявила , что приглашенным гостем будет только принц Уильям, а Кейт Миддлтон не примет участия в мероприятии.

По плану, представитель британской монархии должен был встретиться с костюмершей Дженни Беван и дизайнером причесок Шэрон Мартин. Уильям хотел обсудить работу кинопроизводителей в условиях пандемии.

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Что касается самой церемонии, то Британская киноакадемия решила разделить торжественное мероприятие на 2 части. 10 апреля в онлайн-трансляции объявили первых победителей BAFTA-2021, а вот главные категории приберегли на 11 апреля. Трансляция церемонии начнется в 21 час по киевскому времени. На красной дорожке Альберт-холла будут красоваться знаменитые британские актеры. В частности, приглашенными гостями стали:

Том Хиддлстон

Азим Чаундри

Приянка Чопра

Фиби Дайневор

Чиветел Эджиофор

Синтия Ериво

Хью Грант

Джеймс МакЭвой и др.

Ведущими мероприятия будут Эдит Боуман и Дермот О'Лири. Они пригласят к трансляции представителей Голливуда, которые будут болеть за номинантов дистанционно. Известно, что виртуально на премии появятся Рене Зеллвегер, Роуз Бирн, Андра Дэй, Анна Кендрик.

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