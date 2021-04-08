Уже 11 апреля во Великобритании объявят победителей престижной кинопремии BAFTA-2021. Специальным гостем шоу станет принц Уильям, который представит королевскую семью на западе.

Как известно, присутствие королевской семьи на торжественной церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA является традицией. Ежегодно мероприятие посещают принц Уильям и Кейт Миддлтон. И в 2021 году герцогиня Кембриджская появления на красной дорожке.

Стоит знать Объявили номинантов премии BAFTA-2021

В рамках мероприятия принц Уильям планирует пообщаться с костюмершей Дженни Беван и дизайнером по прическам и макияжу Шэрон Мартин. С ними представитель монархии планирует обсудить работу киноиндустрии во время пандемии.

Какой будет церемония BAFTA-2021

По традиции, церемония BAFTA-2021 должна была пройти в феврале, однако ее решили перенести на весну: мероприятие отгремит в ночь с 10 на 11 апреля 2021 года. Во время пандемии организаторы решили не отменять шоу, а провести его по соблюдению социальной дистанции гостей и масочного режима.

Ведущими главной церемонии станут Эдит Боуман и Дермот О'Лири.

Победителей BAFTA-2021 объявят 11 апреля. Известно, что лауреатов определят в 17 номинациях. Все претенденты на статуэтку будут присутствовать благодаря виртуальному формата. А вот гостями вечера станут актеры :

Том Хиддлстон

Азим Чаундри

Приянка Чопра

Фиби Дайневор

Чиветел Эджиофор

Синтия еров

Хью Грант

Джеймс МакЭвой и др.