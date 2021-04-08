Уже 11 квітня у Великій Британії оголосять переможців престижної кінопремії BAFTA-2021. Спеціальним гостем шоу стане принц Вільям, який представить королівську родину на заході.

Як відомо, присутність королівської родини на урочистій церемонії вручення премій Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA є традицією. Щороку захід відвідують принц Вільям і Кейт Міддлтон. Та у 2021 році герцогиня Кембриджська не з'явиться на червоній доріжці.

Варто знати Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

У рамках заходу принц Вільям планує поспілкуватись з костюмеркою Дженні Беван і дизайнером із зачісок та макіяжу Шерон Мартін. З ними представник монархії планує обговорити роботу кіноіндустрії в час пандемії.

Якою буде церемонія BAFTA-2021

За традицією, церемонія BAFTA-2021 мала пройти у лютому, однак її вирішили перенести на весну:захід відгримить в ніч з 10 на 11 квітня 2021 року. У час пандемії організатори вирішили не скасовувати шоу, а провести його з дотримання соціальної дистанції гостей та маскового режиму.

Ведучими головної церемонії стануть Едіт Боуман і Дермот О'Лірі.

Переможців BAFTA-2021 оголосять 11 квітня. Відомо, що лауреатів визначать в 17 номінаціях. Всі претенденти на статуетку будуть присутні завдяки віртуальному формату. А от гостями вечора стануть актори:

Том Гіддлстон

Азім Чаундрі

Пріянка Чопра

Фібі Дайневор

Чиветел Еджіофор

Синтія Еріво

Г'ю Грант

Джеймс Макевой та ін.

Включенням з Лос-Анджелеса до колег приєднаються Роуз Бірн, Андра Дей, Анна Кендрік і Рене Зеллвегер.