Оголосили номінантів премії BAFTA-2021
9 березня оголосили претендентів на 74-ту премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Зазвичай церемонію проводять у лютому, але через пандемію коронавірусу організатори вирішили перенести церемонію на 11 квітня.
Джерело:The Guardian
Цього року фаворити премії "Земля кочівників" Хлої Чжао та "Rocks" Сари Гравон. Ці картини згадуються 6 разів у різних категоріях. Всього в списку налічується 50 повнометражних фільмів.
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Основні номінанти премії BAFTA Awards-2021
Найкращий фільм
- "Батько" (The Father)
- "Мавританець" (The Mauritanian)
- "Земля кочівників" (Nomadland)
- "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
- "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
Найкращий режисер
- Томас Вінтерберг, "Ще по одній" (Another Round)
- Шеннон Мерфі, "Молочні зуби" (Babyteeth)
- Чи Ісаак Чанг, "Мінарі" (Minari)
- Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
- Ясміла Жбанич, Quo Vadis, Aida?
- Сара Гаврон, "Rocks"
Найкращий актор
- Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal)
- Чедвік Боузман, "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
- Адарш Гура, "Білий тигр" (The White Tiger)
- Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)
- Мадс Міккельсен, "Ще по одній" (Another Round)
- Тахар Рахім, "Мавританець" (The Mauritanian)
Найкраща акторка
- Бакка Бекрей, "Rocks"
- Рада Бланк, "40-річна версія" (The Forty-Year-Old Version)
- Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman)
- Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
- Вунмі Моссак, "Його будинок" (His House)
- Елфрі Вудард, "Клеменсі" (Clemency)
Найкращий актор другого плану
- Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
- Баррі Кеоган, "Стійка броня" (Calm With Horses)
- Алан Кім, "Мінарі" (Minari)
- Леслі Одом-молодший, "Одна ніч в Майамі" (One Night in Miami)
- Кларк Пітерс, "П'ятеро однієї крові" (Da 5 Bloods)
- Пол Раджі, "Звук металу" (Sound of Metal)
Найкраща акторка другого плану
- Нів Алгар, "Стійка броня" (Calm With Horses)
- Косар Алі, "Rocks"
- Марія Бакалова, "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)
- Домінік Фішбек, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
- Ешлі Мадекве, "County Lines"
- Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)
Найкращий британський фільм
- "Стійка броня" (Calm With Horses)
- "Розкопки" (The Dig)
- "Батько" (The Father)
- "Його будинок" (His House)
- "Лімбо" (Limbo)
- "Мавританець" (The Mauritanian)
- "Звідки ти родом?" (Mogul Mowgli)
- "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
- "Rocks"
- "Свята Мод" (Saint Maud)
Найкращий фільм не англійською мовою
- "Ще по одній" (Another Round), Данія
- "Знедолені" (Les Misérables), Франція
- "Мінарі" (Minari), США
- "Quo Vadis, Aida?", Боснія
- "Дорогі товариші!" (Dear Comrades), Росія
Найкращий документальний фільм
- "Колектив" (Collective)
- "Девід Аттенборо: Життя на нашій планеті" (David Attenborough: A Life on Our Planet)
- "Дисидент" (The Dissident)
- "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
- "Соціальна дилема" (The Social Dilemma)
Найкращий анімаційний фільм
- "Вперед" (Onward)
- "Душа" (Soul)
- "Легенда про вовків" (Wolfwalkers)
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Найкраща оригінальна музика
- "Манк" (Mank)
- "Мінарі" (Minari)
- "Новини з усього світу" (News of the World)
- "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
- "Душа" (Soul)
Як проходитиме церемоніяЗа попередньою інформацією, цьогоріч вручення премій BAFTA проводитимуть у Королівському Альберт-Холлі в Лондоні. Церемонія повинна проводитись з дотриманням соціальної дистанції та інших засобів безпеки. Інших подробиць поки що не повідомляли.
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