Ввечері 11 квітня у Лондоні відбудеться оголошення результатів премії BAFTA-2021. Запрошеним гостем вечора був принц Вільям. Однак через смерть дідуся – принца Філіпа – він пропустить цю кіноподію.

Британська кіноакадемія, яка є організатором церемонії BAFTA-2021, офіційно підтвердила: принц Вільям не з'явиться на церемонії в Альберт-голлі. Вся королівська родина дотримується трауру і не буде з'являтись на публіці найближчим часом.

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У світлі новин про смерть герцога Единбурзького, принц Вільям не буде брати участь у програмах BAFTA на цих вихідних. Думками ми з королівською родиною, які ми висловлюємо наші глибокі співчуття,

– йдеться в заяві.

Як пройде BAFTA-2021

Герцоги Кембриджські щороку відвідували BAFTA-2021, підтримуючи кіновиробників і особисто вітаючи лауреатів. Перед 74 церемонією Британська кіноакадемія оголосила, що запрошеним гостем буде тільки принц Вільям, а Кейт Міддлтон не візьме участі у заході.

За планом, представник британської монархії мав зустрітись з костюмеркою Дженні Беван і дизайнером зачісок Шерон Мартін. Вільям хотів обговорити роботу кіновиробників в умовах пандемії.

Варто знати Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

Щодо самої церемонії, то Британська кіноакадемія вирішила розділити урочистий захід на 2 частини. 10 квітня в онлайн-трансляції оголосили перших переможців BAFTA-2021, а от головні категорії приберегли на 11 квітня. Трансляція церемонії розпочнеться об 21 годині за київським часом. На червоній доріжці Альберт-голлу красуватимуться знамениті британські актори. Зокрема, запрошеними гостями стали:

Том Гіддлстон

Азім Чаундрі

Пріянка Чопра

Фібі Дайневор

Чиветел Еджіофор

Синтія Еріво

Г'ю Грант

Джеймс Макевой та ін.

Ведучими заходу будуть Едіт Боуман і Дермот О'Лірі. Вони запросять до трансляції представників Голлівуду, які будуть вболівати за номінантів дистанційно. Відомо, що віртуально на премії з'являться Рене Зеллвегер, Роуз Бірн, Андра Дей, Анна Кендрік.

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