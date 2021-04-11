Весь мир оплакивает принца Филиппа, который умер 9 апреля во Виндзорском замке. К словам сочувствия присоединился и актер сериала "Корона" Тобайас Мензис, который сыграл герцога Эдинбургского в ленте.

Сейчас в Великобритании объявили траур, а все мировые лидеры выражают соболезнования королевской семье из-за смерти принца Филиппа. Кроме этого, знаменитости также публично комментируют эту потерю. Среди них – актер Тобайас Мензис, который сыграл принца Филиппа в сериале "Корона".

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Он решил не комментировать то, каким видел или изобразил герцога Эдинбургского. В то же время Тобайас Мензис с уважением к Филиппу и королевской семье использовал слова из пьесы Уильяма Шекспира "Как вам это понравится".

"Из того, что я точно знаю о герцоге Эдинбургском, я почти уверен, что он не хотел бы, чтобы актер, игравший его в сериале, высказывал свое личное мнение о его жизне. Поэтому я оставлю это Шекспиру: "О, добрый старец! В тебе пример той честной, верной службы прежних лет". Покойся с миром", – прокомментировал Тобайас Мензис.



Тобайас Мензис в роли принца Филиппа / Фото Vogue

Умер принц Филипп: что известно

Официально о смерти супруга королевы Елизаветы II объявили в пятницу, 9 апреля. По данным Букингемского дворца, принц Филипп умер утром в Виндзорском замке. Причин смерти представителя монархии решили не называть.

Известно, что незадолго до смерти принц Филипп прошел обследование в больнице. После лечения от инфекции ему сделали операцию на сердце. В течение 28 дней человек Елизаветы II находился в госпитале, после чего вернулся во дворец . 15 марта папарацци сделали последние фото принца Филиппа, когда тот возвращался домой.



Принца Филиппа выписали из больницы внутри марте 2021 / Фото Getty Images

Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Кэтрин Зета-Джонс, Орландо Блум, Люк Эванс, Пирс Морган, Келли Осборн и другие знаменитости выразили свои слова соболезнования королевской семье. В то же время британцы приходят в Букингемский дворец , где объявили траур, и возлагают у ворот цветы. Представители монархии уже призвали всех не забывать о пандемии коронавируса и соблюдать правила ВОЗ.