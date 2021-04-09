Весь мир оплакивает невосполнимую утрату: утром 9 апреля умер принц Филипп. Супруг королевы Елизаветы II был одним из главных героев лент, связанных с британской монархией. Какие же актеры примерили образ принца Филиппа – смотрите в подборке.

Принц Филипп умер

Информацию о смерти 99-летнего принца Филиппа уже подтвердили представители Букингемского дворца. В СМИ отмечают, что незадолго до смерти мужчина попал в больницу короля Эдуарда VII. Принц Филипп перенес операцию на сердце и прошел обследование, после чего вернулся в Виндзорский замок. Стало ли это причиной смерти представителя британской монархии – пока не разглашают.

Важно Умер принц Филипп – супруг британской королевы Елизаветы II

С глубокой скорбью Ее Величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке,

– говорится в официальном заявлении дворца.

Мировые лидеры уже начали выражать слова сочувствия королевской семье. Пока же в мире оплакивают смерть принца Филиппа, мы решили вспомнить, в каких фильмах и сериалах показали этого знаменитого британца.

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Принц Филипп в фильмах и сериалах

Королевская семья, как правило, игнорирует приглашение на съемки в фильмах или сериалах. Единственным исключением составляют документальные проекты, которые четко контролирует Букингемский дворец. Однако это не мешает киноиндустрии активно использовать образ представителей монархии в своих проектах. Поэтому в сети появляются новые сериалы и фильмы, где можно увидеть актеров в роли Елизаветы II и ее супруга Филиппа.

Сериал "Корона"

Одним из самых громких проектов за последние годы является сериал "Корона", который выходит на стриминговий платформе Netflix. Авторы ленты в художественном стиле показали, какие события сколихалы тихую жизнь королевской семьи во дворце с момента свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа и к смерти Дианы в 1997 году. Сериал превзошел все ожидания и стал одним из самых рейтинговых.

Большую роль в этом сыграл актерский состав, который поражал сходством с реальными представителями монархии. Принца Филиппа в ленте уже сыграли 2 актеров. В дебютных сезонах эту роль исполнил Мэтт Смит .



Принца Филиппа сыграл Мэтт Смит / Фото Deadline

Уже в следующих 2 сезонах "Короны" зрители могли увидеть непревзойденную игру Тобайаса Мензиса, который также поражал своим сходством с принцем Филиппом.



Принц Филипп в 3 и 4 сезоне "Короны" / Фото Tatler

Сейчас в Великобритании идет подготовка к съемках финальных 5 и 6 сезонов сериала. Здесь роль мужа Елизаветы II выполнит Джонатан Прайс .



Джонатан Прайс сыграет принца Филиппа / Фото Tatler

"Королева"

В 2006 году на экраны вышла драма "Королева", которая рассказала об одном из самых тяжелых лет в жизни королевской семьи. Речь идет о 1997-ом, когда премьер-министром стал Тони Блэр. Елизавета II была обеспокоена этим фактом, ведь политик мог представлять угрозу для монархии. Кроме этого, именно в этот год в автокатастрофе погибла принцесса Диана.

Особую роль в ленте сыграл принц Филипп, который был опорой Ее Величества. Персонажа сыграл Джеймс Кромвелл.



Джеймс Кромвелл сыграл принца Филиппа в фильме "Королева" / Фото Reddit

"Чарльз и Диана: Королевская история любви"

В 1982 году представили фильм, в котором показали историю любви Чарльза и Дианы. Такие ленты уже является традицией для королевской семьи, поэтому супруги сотрудничало с создателями ленты. Принц Филипп имел особую роль в сюжете. Представителя дворца тогда сыграл Кристофер Ли.



Кристофер Ли сыграл роль принца Филиппа / Фото The New York Times

"Спящая красавица"

А завершить подборку мы решили мультфильмом "Спящая красавица", что вышел в 1959 году. По данным Express , именно герцог Эдинбургский стал образом для главного героя, которого тоже назвали Филиппом.

Филипп был первым принцем Disney, который носил имя и характер. Говорят, его назвали в честь принца, которого американцы знали лучше в то время – принца Филиппа, герцога Эдинбургского, мужа Елизаветы II,

– рассказали в Disney.



Принц Филипп вдохновил на создание образа в "Спящей красавице" / Фото Express