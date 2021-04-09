Весь світ оплакує непоправну втрату: вранці 9 квітня помер принц Філіп. Чоловік королеви Єлизавети ІІ був одним з головних героїв стрічок, пов'язані з британською монархією. Які ж актори приміряли образ принца Філіпа – дивіться у добірці.

Принц Філіп помер

Інформацію про смерть 99-річного принца Філіпа вже підтвердили представники Букінгемського палацу. У ЗМІ наголошують, що незадовго до смерті чоловік потрапив до лікарні короля Едуарда VII. Принц Філіп переніс операцію на серці та пройшов обстеження, після чого повернувся до Віндзорського замку. Чи стало це причиною смерті представника британської монархії – поки не розголошують.

Важливо Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Із глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку,

– йдеться в офіційній заяві палацу.

Світові лідери вже почали висловлювати слова співчуття королівській родині. Поки ж у світі оплакують смерть принца Філіпа, ми вирішили пригадати, у яких фільмах і серіалах показали цього знаменитого британця.

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Принц Філіп у фільмах і серіалах

Королівська родина, зазвичай, ігнорує запрошення на зйомки у фільмах чи серіалах. Єдиним винятком становлять документальні проєкти, які чітко контролює Букінгемський палац. Це не заважає кіноіндустрії активно використовувати образ представників монархії у своїх проєктах. Відтак у мережі з'являються нові серіали і фільми, де можна побачити акторів у ролі Єлизавети ІІ і її чоловіка Філіпа.

Серіал "Корона"

Одним з найгучніших проєктів за останні роки є серіал "Корона", який виходить на стрімінговій платформі Netflix. Автори стрічки у художньому стилі показали, які події сколихали тихе життя королівської родини у палаці від моменту весілля Єлизавети ІІ і принца Філіпа і до смерті Діани у 1997 році. Серіал перевершив всі очікування та став одним із найрейтинговіших стрічок.

Велику роль у цьому відіграв акторський склад, який вражав схожістю з реальними представниками монархії. Принца Філіпа у стрічці вже зіграли 2 актори. У дебютних сезонах цю роль виконав Метт Сміт.



Принца Філіпа зіграв Метт Сміт / Фото Deadline

Вже у наступних 2 сезонах "Корони" глядачі могли побачити неперевершену гру Тобайаса Мензіса, який також вражав своєю схожістю з принцом Філіпом.



Принц Філіп у 3 і 4 сезоні "Корони" / Фото Tatler

Наразі у Великій Британії триває підготовка до зйомках фінальних 5 і 6 сезонів серіалу. Тут роль чоловіка Єлизавети ІІ виконає Джонатан Прайс.



Джонатан Прайс зіграє принца Філіпа / Фото Tatler

"Королева"

У 2006 році на екрани вийшла драма "Королева", яка розказала про один з найважчих років у житті королівської родини. Мова йде про 1997-ий, коли прем'єр-міністром став Тоні Блер. Єлизавета ІІ була стурбована цим фактом, адже політик міг становити загрозу для монархії. Окрім цього, саме в цей рік в автокатастрофі загинула принцеса Діана.

Особливу роль у стрічці відіграв принц Філіп, який був опорою Її Величності. Персонажа зіграв Джеймс Кромвелл.



Джеймс Кромвелл зіграв принца Філіпа у фільмі "Королева" / Фото Reddit

"Чарльз і Діана: Королівська історія кохання"

У 1982 році презентували фільм, у якому показали історію кохання Чарльза і Діани. Такі стрічки вже є традицією для королівської родини, тому подружжя співпрацювало з творцями стрічки. Принц Філіп мав особливу роль у сюжеті. Представника палацу тоді зіграв Крістофер Лі.



Крістофер Лі зіграв роль принца Філіпа / Фото The New York Times

"Спляча красуня"

А завершити добірку ми вирішили мультфільмом "Спляча красуня", що вийшов у 1959 році. За даними Express, саме герцог Единбурзький став образом для головного героя, якого теж назвали Філіпом.

Філіп був першим принцом Disney, який мав ім'я і характер. Кажуть, його назвали на честь принца, якого американці знали найкраще в той час – принца Філіпа, герцога Единбурзького, чоловіка Єлизавети ІІ,

– розповіли у Disney.



Принц Філіп надихнув на створення образу у "Сплячій красуні" / Фото Express