Найкращі фільми та актори за версією BAFTA-2021: список усіх переможців премії
Церемонія нагородження преміями BAFTA-2021 відбулась 11 квітня. Які стрічки стали лауреатами премії – дізнавайтесь у матеріалі.
Джерело:24 канал
Через пандемію коронавірусу церемонію вирішили провести в гібридному форматі. Так, 10 квітня в онлайн-трансляції оголосили перших переможців BAFTA-2021. А от головні номінації представники Британської академії кіно і телевізійних мистецтв притримали на 11 квітня.
Варто знати Оголосили номінантів премії BAFTA-2021
За традицією, оголошення результатів пройшло в концертному залі Альберт-голл. На червону доріжку BAFTA-2021 завітали актори Том Гіддлстон, Азім Чаундрі, Пріянка Чопра, Фібі Дайневор, Чиветел Еджіофор, Синтія Еріво, Г'ю Грант, Джеймс Макевой та ін. Чимало зірок Голлівуду долучились до події дистанційно. Хто ж здобув бажану статуетку BAFTA-2021 – дивіться у матеріалі.
Переможці премії BAFTA Awards-2021
- Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)
- Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)
- Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)
- Найкращий режисер = Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)
- Найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
- Найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)
- Найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
- Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс "Його дім" (His House)
- Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)
- Найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
- Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)
- Найкраща операторська робота – "Земля кочівників" (Nomadland)
- Найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія
- Найкращий монтаж – "Звук металу" (Sound of Metal)
- Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)
- Найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)
- Найкращий акторський склад – "Скали" (Rocks)
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)
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- Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі "Теперішнє" (The Present)
- Найкраща робота художника-постановника – "Манк" (Mank)
- Найкращі костюми – "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom)
- Найкращі візуальні ефекти – "Тенет" (Tenet)
- Найкращий звук – "Звуки металу" (Sound of Metal)
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