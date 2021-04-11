Церемонія нагородження преміями BAFTA-2021 відбулась 11 квітня. Які стрічки стали лауреатами премії – дізнавайтесь у матеріалі.

Через пандемію коронавірусу церемонію вирішили провести в гібридному форматі. Так, 10 квітня в онлайн-трансляції оголосили перших переможців BAFTA-2021. А от головні номінації представники Британської академії кіно і телевізійних мистецтв притримали на 11 квітня.

Варто знати Оголосили номінантів премії BAFTA-2021

За традицією, оголошення результатів пройшло в концертному залі Альберт-голл. На червону доріжку BAFTA-2021 завітали актори Том Гіддлстон, Азім Чаундрі, Пріянка Чопра, Фібі Дайневор, Чиветел Еджіофор, Синтія Еріво, Г'ю Грант, Джеймс Макевой та ін. Чимало зірок Голлівуду долучились до події дистанційно. Хто ж здобув бажану статуетку BAFTA-2021 – дивіться у матеріалі.

Переможці премії BAFTA Awards-2021

Найкращий фільм – "Земля кочівників" (Nomadland)

– "Земля кочівників" (Nomadland) Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland)

– Френсіс Макдорменд, "Земля кочівників" (Nomadland) Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father)

– Ентоні Хопкінс, "Батько" (The Father) Найкращий режисер = Хлоя Чжао, "Земля кочівників" (Nomadland)

Найкращий британський фільм – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)

– "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman) Найкраща музика до фільму – "Душа" (Soul)

– "Душа" (Soul) Найкращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)

– "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher) Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс "Його дім" (His House)

– Ремі Вікс "Його дім" (His House) Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah)

Найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)

– "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman) Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari)

– Юн Е Чжон, "Мінарі" (Minari) Найкраща операторська робота – "Земля кочівників" (Nomadland)

– "Земля кочівників" (Nomadland) Найкращий не англомовний фільм – "Ще по одній" (Another Round), Данія

Найкращий монтаж – "Звук металу" (Sound of Metal)

– "Звук металу" (Sound of Metal) Найкращий анімаційний фільм – "Душа" (Soul)

– "Душа" (Soul) Найкращий адаптований сценарій – "Батько" (The Father)

– "Батько" (The Father) Найкращий акторський склад – "Скали" (Rocks)

– "Скали" (Rocks) Найкращий короткометражний анімаційний фільм – "Сова і кішка" (The Owl and the Pussy-Cat)

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