Лічені дні залишаються до церемонії нагородження Оскар-2021. А поки організатори завершують підготовку до знакової кіноподії року, букмекери вже роблять прогнози на переможців.

В ніч на 26 квітня у Каліфорнії оголосять імена лауреатів премії Оскар-2021. У списку номінантів можна побачити одні з найкращих стрічок року, які не залишать глядачів байдужими.

Важливо Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду

Головним претендентом на золоті статуетки залишається драма Хлої Чжоу "Земля кочівників". Стрічка вже виборола такі престижні премії як BAFTA, премію Гільдії продюсерів США та ін.

Кому ж ще пророкують перемогу на Оскар-2021 – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів Oddschecker станом на 19 квітня.

Оскар-2021: проегнози букмекерів за головними номінаціями

Найкращий фільм

"Земля кочівників" – 1/4

– 1/4 "Суд над чиказькою сімкою" – 6/1

"Мінарі" – 16/1

"Перспективна дівчина" – 20/1

"Юда і Чорний месія" – 40/1

"Манк" – 40/1

"Звук металу" – 80/1

"Батько" – 100/1

Найкращий режисер

Хлої Чжао ("Земля кочівників") – 14/1

("Земля кочівників") – 14/1 Девід Фінчер ("Манк") – 10/1

Лі Ісаак Чун ("Мінарі") – 20/1

Еміральд Феннел ("Перспективна дівчина") – 20/1

Томас Вінтерберг ("Ще по одній") – 40/1

"Земля кочівників": дивіться трейлер

Не пропустіть Фільми-номінанти на Оскар-2021, які можна переглянути онлайн

Найкращий актор

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу") – 1/12

("Ма Рейні: Мати блюзу") – 1/12 Ентоні Гопкінс ("Батько") – 7/1

Різ Ахмед ("Звук металу") – 14/1

Стівен Юн ("Мінарі") – 40/1

Гері Олдмен ("Манк") – 50/1

Найкраща актриса

Кері Малліган ("Перспективна дівчина") – 13/8

("Перспективна дівчина") – 13/8 Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу") – 9/4

Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників") – 4/1

Андра Дей ("США проти Біллі Голідей") – 13/2

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки") – 20/1

Найкраща жіноча роль другого плану

Юн Ю Джун ("Мінарі") – 4/11

("Мінарі") – 4/11 Марія Бакалова ("Борат 2") – 11/2

Гленн Клоуз ("Сільська елегія") – 10/1

Олівія Колман ("Батько") – 22/1

Аманда Сайфред ("Манк") – 33/1

Найкраща чоловіча роль другого плану