В США объявили победителей престижной премии Оскар-2021. На золотую статуэтку претендовали знаменитые фильмы, которые успели покорить мир. Кто же стал победителем Оскара-2021 – узнавайте в материале.

Традиции церемонии вручения Оскар-2021 претерпели изменения из-за пандемии коронавируса. Съемки кинособытия проходили не только в знаменитом Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station, что в Лос-Анджелесе. На шоу пришли номинанты премии Оскар, а также топовые актеры Голливуда, которые по очереди объявили всех лауреатов 93 церемонии премии Американской киноакадемии.

Как это было Церемония вручения Оскар-2021: онлайн-трансляция шоу

В 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки. Кто завоевал престижные награды – узнавайте в списке лауреатов.

Победители Оскара-2021

Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

"Я никогда не думала, что это случится, а потому не готовила какой-то речи", – с волнением прокомментировала беременная режиссер Эмиральд Феннел.

Интересно, что для первой лауреатки Оскар-2021 фильм "Девушка, подающая надежды" был дебютным.

Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон "Отец"

"Это мой первый полный метр, и сразу работа с Энтони Хопкинсом. Я вдохновлялся, Энтони, тобой, поэтому только благодаря тебе создался этот фильм", – подчеркнул Кристофер Хэмптон.

Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной"

Один из лучших европейских фильмов 2020 года "Еще по одной" получил престижную награду. Кино рассказывает о том, как приятели-учителя испытывают теорию относительно дозы алкоголя в крови и ее влияние на счастье человека.

Режиссер Томас Винтерберг отметил, что "Еще по одной" – это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/LsffGKAhao #Oscars pic.twitter.com/V2qbmMcHpp — Good Morning America (@GMA) April 26, 2021

Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")

Актер Дэниэл Калуя отметил, что авторы ленты взяли на себя большую миссию – показать такую непростую историю в фильме "Иуда и чёрный мессия". Лента рассказала о деятельности радикальной организации "Черная пантера".

A captivating, passionate speech from Daniel Kaluuya. "I'd like to thank my mum," he says. "You gave me my factory settings, so I can stand at my fullest height." | #Oscars pic.twitter.com/sCYb8hF0eF — Empire Magazine (@empiremagazine) April 26, 2021

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Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"

Не удивительно, что в этой номинации Оскара победила лента "Ма Рейни: Мать блюза". Авторам грима удалось великолепно показать стиль и целую эпоху 1920 – 1930-х годов. Не обошлось без курьезов: после слов благодарности представители ленты едва не забыли статуэтку на сцене.

Лучший костюм – "Ма Рейни: Мать блюза"

Победу одержала 89-летняя стилистка Энн Рот.

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, and Jamika Wilson win the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for their work on @MaRaineyFilm! #Oscars pic.twitter.com/1OZuVGAMB8 — Netflix Queue (@netflixqueue) April 26, 2021

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