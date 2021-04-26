Победители Оскара-2021: список лауреатов престижной премии
В США объявили победителей престижной премии Оскар-2021. На золотую статуэтку претендовали знаменитые фильмы, которые успели покорить мир. Кто же стал победителем Оскара-2021 – узнавайте в материале.
Источник:24 канал
Традиции церемонии вручения Оскар-2021 претерпели изменения из-за пандемии коронавируса. Съемки кинособытия проходили не только в знаменитом Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station, что в Лос-Анджелесе. На шоу пришли номинанты премии Оскар, а также топовые актеры Голливуда, которые по очереди объявили всех лауреатов 93 церемонии премии Американской киноакадемии.
Как это было Церемония вручения Оскар-2021: онлайн-трансляция шоу
В 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки. Кто завоевал престижные награды – узнавайте в списке лауреатов.
Победители Оскара-2021
Лучший оригинальный сценарий – Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды")
"Я никогда не думала, что это случится, а потому не готовила какой-то речи", – с волнением прокомментировала беременная режиссер Эмиральд Феннел.
Интересно, что для первой лауреатки Оскар-2021 фильм "Девушка, подающая надежды" был дебютным.
Лучший адаптированный сценарий – Кристофер Хэмптон "Отец"
"Это мой первый полный метр, и сразу работа с Энтони Хопкинсом. Я вдохновлялся, Энтони, тобой, поэтому только благодаря тебе создался этот фильм", – подчеркнул Кристофер Хэмптон.
Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной"
Один из лучших европейских фильмов 2020 года "Еще по одной" получил престижную награду. Кино рассказывает о том, как приятели-учителя испытывают теорию относительно дозы алкоголя в крови и ее влияние на счастье человека.
Режиссер Томас Винтерберг отметил, что "Еще по одной" – это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.
Лучший актер второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")
Актер Дэниэл Калуя отметил, что авторы ленты взяли на себя большую миссию – показать такую непростую историю в фильме "Иуда и чёрный мессия". Лента рассказала о деятельности радикальной организации "Черная пантера".
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Лучший грим и прически – "Ма Рейни: Мать блюза"
Не удивительно, что в этой номинации Оскара победила лента "Ма Рейни: Мать блюза". Авторам грима удалось великолепно показать стиль и целую эпоху 1920 – 1930-х годов. Не обошлось без курьезов: после слов благодарности представители ленты едва не забыли статуэтку на сцене.
Лучший костюм – "Ма Рейни: Мать блюза"
Победу одержала 89-летняя стилистка Энн Рот.
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