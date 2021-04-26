Долгожданная церемония Оскар-2021 все же смогла состояться во время пандемии коронавируса. Несмотря на меньшее количество людей, присутствующих на церемонии, событие как будто вернуло всех в докарантинные времена и напомнило, какими волшебными и яркими могут быть мероприятия в Голливуде. Кто удивил своими платьями и костюмами на красной дорожке премии – смотрите на Kino 24!

93-я церемония награждения премией Оскар-2021 состоялась в ночь с 25 на 26 апреля. Событие претерпело немало изменений из-за карантинных ограничений: на нем присутствовали только номинанты, а мероприятие проходило в двух локациях – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station, что в Лос-Анджелесе. Хоть церемония Оскар-2021 была с минимальным количеством гостей, но напоминала настоящее голливудское кино.

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Красная дорожка Оскара-2021

Звезды на Оскар-2021 выбрали свои лучшие образы, которые ждали своего "выхода в свет" целый год. Изысканные платья и элегантные смокинги уже покорили внимание поклонников, поэтому Kino 24 тоже предлагает вам оценить наряды знаменитостей.



Ариана Дебозе на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Колман Доминго на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



​Мартин Десмонд Роу и Челси Роу на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Тиара Томас на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Юн Ю Чжун и Хан Е-Ри на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Лаура Паузини на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Лесли Одом-младший и Николетт Робинсон на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Селеста на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Мериквин Маандиг и Трент Резнор на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Мария Бакалова на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Виола Дэвис на Оскаре-2021 / Фото Getty Images



Кэри Маллиган на Оскаре-2021 / Фото Getty Images

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