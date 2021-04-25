Американская киноакадемия проводит 93 церемонию вручения премий Оскар. В 2021 году зрителей ждало особое шоу, о чем организаторы объявили перед стартом онлайн-трансляции.

Торжественная церемония Оскар-2021 пройдет в 2 живописных локациях Лос-Анджелеса, а шоу посетят не только номинанты премии, но и топовые актеры Голливуда. Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Хелли Берри, Зендея, Харрисон Форд, Риз Уизерспун и другие представители Голливуда будут вручать победителям золотые статуэтки.

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Тема вечера – "Истории имеют значение". Американская киноакадемия решила акцентировать внимание не на премии, а на лауреатах Оскара-2021, которые во время шоу расскажут больше о себе и своем творчестве. Продюсером мероприятия выступил режиссер Стивен Содерберг, который еще перед началом церемонии анонсировал, что шоу будет напоминать полноценный фильм в стиле Голливуда, поэтому пропустить онлайн-трансляцию просто невозможно.

Вручение Оскар-2021 начнется 26 апреля в 1 ночи по киевскому времени. Все детали шоу – смотрите с Kino 24

Онлайн-трансляция Оскар-2021: смотрите видео