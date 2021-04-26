У США оголосили переможців престижної премії Оскар-2021. На золоту статуетку претендували знамениті фільми, що встигли підкорити світ. Хто ж став переможцем Оскара-2021 – дізнавайтесь у матеріалі.

Традиції церемонії вручення Оскар-2021 зазнали змін через пандемію коронавірусу. Зйомки кіноподії відбувались не тільки в знаменитому Dolby Theatre, але й на залізничній станції Union Station, що у Лос-Анджелесі. На шоу завітали номінанти премії Оскар, а також топові актори Голлівуду, які по черзі оголосили всіх лауреатів 93 церемонії премій Американської кіноакадемії.

Як це було Церемонія вручення Оскар-2021: онлайн-трансляція шоу

У 2021 році у Голлівуді роздали 23 золоті статуетки. Хто виборов престижні нагороди – дізнавайтесь у списку лауреатів.

Переможці Оскара-2021

Найкращий оригінальний сценарій – Еміральд Феннел ("Перспективна дівчина")

"Я ніколи не думала, що це трапиться, а тому не готувала якоїсь промови", – з хвилюванням прокоментувала вагітна режисерка Еміральд Феннел.

Цікаво, що для першої лауреатки Оскар-2021 фільм "Перспективна дівчина" був дебютним.

Найкращий адаптований сценарій – Крістофер Хемптон "Батько"

"Це мій перший повний метр, і одразу робота з Ентоні Гопкінсом. Я надихався, Ентоні, тобою, тому тільки завдяки тобі створився цей фільм", – наголосив Крістофер Хемптон.

Найкращий фільм іноземною мовою – "Ще по одній"

Один з найкращих європейських фільмів 2020 року "Ще по одній" отримав престижну нагороду. Кіно розповідає про те, як приятелі-вчителі випробовують теорію щодо дози алкоголю в крові та її вплив на щастя людини.

Режисер Томас Вінтерберг зазначив, що "Ще по одній" – це пам'ять про його доньку, яка померла в автомобільній катастрофі. Саме вона підштовхнула батька до створення сценарію цього фільму.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/LsffGKAhao #Oscars pic.twitter.com/V2qbmMcHpp — Good Morning America (@GMA) April 26, 2021

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя ("Юда і Чорний месія")

Актор Деніел Калуя зазначив, що автори стрічки взяли на себе велику місію – показати таку непросту історію у фільмі "Юда і Чорний месія". Стрічка розповіла про діяльність радикальної організації "Чорна пантера".

A captivating, passionate speech from Daniel Kaluuya. "I'd like to thank my mum," he says. "You gave me my factory settings, so I can stand at my fullest height." | #Oscars pic.twitter.com/sCYb8hF0eF — Empire Magazine (@empiremagazine) April 26, 2021

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