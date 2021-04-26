Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао отримала тріумфальну перемогу Оскару-2021, ставши другою жінкою-режисеркою в історії церемонії. У своїй промові вона наголосила, що всі люди народжуються добрими.

Відома американо-китайська режисерка та сценаристка Хлої Чжао отримала нагороду як найкраща режисерка року за фільм "Земля кочівників". Вона стала другою жінкою-режисеркою, що отримала Оскар, а також першою "кольоровою" жінкою, яка була номінована й перемогла в цій категорії.

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Промова Хлої Чжао

Після тріумфу та вручення омріяної статуетки Хлої Чжао виступила перед публікою. Вона наголосила, що всі люди народжуються добрими. Її слова були зворушливими та надихаючими.

Останнім часом я багато думала про те, як мені продовжувати роботу, коли стає важко. Думаю, це виходить з того, чого я навчилася, коли була дитиною. Коли я росла в Китаї, ми з татом грали в цю гру. Ми запам'ятовували класичні китайські вірші й тексти, читали їх разом і намагалися закінчити речення один одного,

– розповіла режисерка.

"Є один, який я добре пам'ятаю, він називається "Класика трьох персонажів". Його перша фраза говорить: "Люди з народження від природи хороші". Ці шість слів скоїли на мене такий сильний вплив, коли я була дитиною, і я досі щиро вірю їм".

Хлої Чжао наголосила, що іноді може здаватися, що насправді все відбувається навпаки. Однак, зважаючи на досвід, вона завжди знаходила добро в людях.

Тому ця перемога – для всіх, у кого є віра і сміливість, щоб триматися за добро в собі й за добро один в одному, як би важко це не було. І ця перемога для вас. Ви надихаєте мене продовжувати,

– зворушила режисерка.

"I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold onto the goodness and themselves, and...in each other."



Watch Chloé Zhao's Best Director acceptance speech: https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/Q7oQYJgjh5 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

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