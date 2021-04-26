Американская режиссер китайского происхождения Хлои Чжао одержала триумфальную победу Оскара-2021, став второй женщиной-режиссером в истории церемонии. В своей речи она подчеркнула, что все люди рождаются добрыми.

Известная американо-китайская режиссер и сценаристка Хлои Чжао получила награду как лучшая режиссер года за фильм "Земля кочевников". Она стала второй женщиной-режиссером, получившей Оскар, а также первой "цветной" женщиной, которая была номинирована и победила в этой категории.

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Речь Хлои Чжао

После триумфа и вручения заветной статуэтки Хлои Чжао выступила перед публикой. Она подчеркнула, что все люди рождаются добрыми. Ее слова были трогательными и вдохновляющими.

В последнее время я много думала о том, как мне продолжать работу, когда становится трудно. Думаю, это исходит из того, чему я научилась, когда была ребенком. Когда я росла в Китае, мы с папой играли в эту игру. Мы запоминали классические китайские стихи и тексты, читали их вместе и пытались закончить предложения друг друга,

– рассказала режиссер.

"Есть один, который я хорошо помню, он называется "классика трех персонажей". Его первая фраза гласит: "Люди с рождения от природы хороши". Эти шесть слов оказали на меня такое сильное влияние, когда я была ребенком, и я до сих пор искренне верю им".

Хлои Чжао подчеркнула, что иногда может казаться, что на самом деле все происходит наоборот. Однако, учитывая опыт, она всегда находила добро в людях.

Поэтому эта победа – для всех, у кого есть вера и смелость, чтобы держаться за добро в себе и за добро друг в друге, как бы трудно это ни было. И эта победа для вас. Вы вдохновляете меня продолжать,

– растрогала режиссер.

"I have always found goodness in the people I met everywhere I went in the world. So this is for anyone who has the faith and the courage to hold onto the goodness and themselves, and...in each other."



Watch Chloé Zhao's Best Director acceptance speech: https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/Q7oQYJgjh5 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

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