Вторая женщина-режиссер в истории Оскара: что сказала Хлои Чжао в победной речи
Американская режиссер китайского происхождения Хлои Чжао одержала триумфальную победу Оскара-2021, став второй женщиной-режиссером в истории церемонии. В своей речи она подчеркнула, что все люди рождаются добрыми.
Источник:ABC News
Известная американо-китайская режиссер и сценаристка Хлои Чжао получила награду как лучшая режиссер года за фильм "Земля кочевников". Она стала второй женщиной-режиссером, получившей Оскар, а также первой "цветной" женщиной, которая была номинирована и победила в этой категории.
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Речь Хлои Чжао
После триумфа и вручения заветной статуэтки Хлои Чжао выступила перед публикой. Она подчеркнула, что все люди рождаются добрыми. Ее слова были трогательными и вдохновляющими.
В последнее время я много думала о том, как мне продолжать работу, когда становится трудно. Думаю, это исходит из того, чему я научилась, когда была ребенком. Когда я росла в Китае, мы с папой играли в эту игру. Мы запоминали классические китайские стихи и тексты, читали их вместе и пытались закончить предложения друг друга,
– рассказала режиссер.
"Есть один, который я хорошо помню, он называется "классика трех персонажей". Его первая фраза гласит: "Люди с рождения от природы хороши". Эти шесть слов оказали на меня такое сильное влияние, когда я была ребенком, и я до сих пор искренне верю им".
Хлои Чжао подчеркнула, что иногда может казаться, что на самом деле все происходит наоборот. Однако, учитывая опыт, она всегда находила добро в людях.
Поэтому эта победа – для всех, у кого есть вера и смелость, чтобы держаться за добро в себе и за добро друг в друге, как бы трудно это ни было. И эта победа для вас. Вы вдохновляете меня продолжать,
– растрогала режиссер.
Что известно о лучшем режиссере Оскара-2021
- Хлои Чжао родилась в Пекине, но училась в Великобритании на специальности "политология" в колледже Маунт Голиок. Она успела поработать промоутером, в сфере недвижимости, а также барменом. Сейчас она живет в США, где смогла реализовать свой талант.
- Все изменилось в жизни Хлои, когда она начала изучать кинопроизводство в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета.
- В 2015 году Чжао выпустила фильм "Песни, которым меня научили братья", в 2017 – "Наездник", в 2020 – победную ленту "Земля кочевников", а в 2021 – фильм "Вечные".
- В 2020 году режиссер получила главный приз Венецианского кинофестиваля. В этом же году ее номинировали на "Золотой глобус" за фильм "Земля кочевников".
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