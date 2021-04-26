Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао стала володаркою Оскару-2021. Її відзначили як найкращого режисера року за фільм "Земля кочівників". Кінострічка раніше отримала схвальні відгуки від критиків та глядачів.

Хлої Чжао завоювала омріяну статуетку Оскара-2021, створивши неповторну кінокартину "Земля кочівників". Цей фільм також номіновано на 5 інших номінацій кінопремії.

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У своїй промові на 93-й церемонії премії режисерка зазначила, що вірить у те, що всі люди народжуються добрими. Тому у стрічці "Земля кочівників" вона хотіла вкотре це підкреслити.

We’re not crying, you’re crying. Chloé Zhao just made history as the first woman of color to be nominated for—AND WIN!!—Best Director at the #Oscars. https://t.co/EsjK8cBygr pic.twitter.com/f7dRi6Ik9x — E! News (@enews) April 26, 2021

Хлої Чжао – найкраща режисерка року

Хлої Чжао народилась у Пекіні, але реалізувала себе у США. Деякий час вона навчалась у лондонській школі-інтернаті, але знайшла себе у Лос-Анджелесі. Після навчання за спеціальністю "політологія" у Коледжі Маунт Голіок вона пішла працювати промоутекою, згодом – у сфері нерухомості, а також барменкою.

Але її життя різко повернулось, коли вона почала вивчати кіновиробництво у Школі мистецтв Тіша Нью-Йоркського університету. У 2015 році вона випустила фільм "Пісні, яких мене навчили брати", у 2017 – "Наїзник", у 2020 – тріумфальну стрічку "Земля кочівників", а у 2021 – фільм "Вічні".

У 2020 році Хлої Чжао отримала головний приз Венеційського кінофестивалю. Того ж року її також номінували на "Золотий глобус" як режисера та сценариста фільму "Земля кочівників".