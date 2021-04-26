Американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао стала обладательницей Оскара-2021. Ее отметили как лучшего режиссера года за фильм "Земля кочевников". Кинолента ранее получила положительные отзывы от критиков и зрителей.

Хлоя Чжао завоевала желанную статуэтку Оскара-2021, создав неповторимую кинокартину "Земля кочевников". Этот фильм также номинирован на 5 других номинаций кинопремии.

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В своей речи на 93-й церемонии премии режиссер отметила, что верит в то, что все люди рождаются добрыми. Поэтому в ленте "Земля кочевников" она хотела в очередной раз это подчеркнуть.

We’re not crying, you’re crying. Chloé Zhao just made history as the first woman of color to be nominated for—AND WIN!!—Best Director at the #Oscars. https://t.co/EsjK8cBygr pic.twitter.com/f7dRi6Ik9x — E! News (@enews) April 26, 2021

Хлоя Чжао – лучший режиссер года

Хлоя Чжао родилась в Пекине, но реализовала себя в США. Некоторое время она училась в лондонской школе-интернате, но нашла себя в Лос-Анджелесе. После обучения по специальности "политология" в Колледже Маунт-Холиок она пошла работать промоутером, впоследствии – в сфере недвижимости, а также барменом.

Но ее жизнь резко повернулась, когда она начала изучать кинопроизводство в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета. В 2015 году она выпустила фильм "Песни, которым меня научили братья", в 2017 – "Наездник", в 2020 – триумфальную ленту "Земля кочевников", а в 2021 – фильм "Вечные".

В 2020 году Хлоя Чжао получила главный приз Венецианского кинофестиваля. В том же году ее также номинировали на "Золотой глобус" как режиссера и сценариста фильма "Земля кочевников".