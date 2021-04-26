Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года: за какой фильм она получила Оскар
Американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао стала обладательницей Оскара-2021. Ее отметили как лучшего режиссера года за фильм "Земля кочевников". Кинолента ранее получила положительные отзывы от критиков и зрителей.
Источник:24 канал
Хлоя Чжао завоевала желанную статуэтку Оскара-2021, создав неповторимую кинокартину "Земля кочевников". Этот фильм также номинирован на 5 других номинаций кинопремии.
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В своей речи на 93-й церемонии премии режиссер отметила, что верит в то, что все люди рождаются добрыми. Поэтому в ленте "Земля кочевников" она хотела в очередной раз это подчеркнуть.
Хлоя Чжао – лучший режиссер года
Хлоя Чжао родилась в Пекине, но реализовала себя в США. Некоторое время она училась в лондонской школе-интернате, но нашла себя в Лос-Анджелесе. После обучения по специальности "политология" в Колледже Маунт-Холиок она пошла работать промоутером, впоследствии – в сфере недвижимости, а также барменом.
Но ее жизнь резко повернулась, когда она начала изучать кинопроизводство в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета. В 2015 году она выпустила фильм "Песни, которым меня научили братья", в 2017 – "Наездник", в 2020 – триумфальную ленту "Земля кочевников", а в 2021 – фильм "Вечные".
В 2020 году Хлоя Чжао получила главный приз Венецианского кинофестиваля. В том же году ее также номинировали на "Золотой глобус" как режиссера и сценариста фильма "Земля кочевников".
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