В новом эпизоде ​​мы увидели актерский состав и съемочную группу, которые рассказали об особенностях создания сериала по мотивам историй о двух персонажей: Сокола (Энтони Маки) и Зимнего Солдата (Себастиан Стэн). Они впервые появились в кинематографическом Marvel Universe в фильме "Капитан Америка: Зимний солдат" еще в 2014 году.

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Какие секреты показали в эпизоде

Все свои тайны раскрывает съемочная группа сериала. В частности поклонниками рассказывают специфику поиска локации для съемки. Хотя "Сокола" придумали уже во времена пандемии, группа подчеркивает, что они все же продолжают активно путешествовать. Зрителям показали также, как снимали боевые сцены сериала, создавая иллюзию приключения, вдохновленной такими жанрами, как шпионские триллеры и фильмы о полицейских. Все специальные дополнения к актерскому составу, выходивших еженедельно, также не остались без внимания документального фильма.

Что известно?

"Сокол и Зимний Солдат" – это вторая серия киновселенной "Сокол и Зимний Солдат" – это вторая серия киновселенной Marvel , премьера которой состоялась на Disney+ после WandaVision. Каждое шоу имело свой тон и специфику, предсказывая еще более разнообразное будущее для Marvel на телевидении. Стоит вспомнить, что следующий телевизионный проект киновселенной Marvel – "Локи", планируют презентовать Disney+ 11 июня.

Посмотреть, как показали некоторые из сцен, можно в трейлере спецвыпуска о "Соколе и Зимнеи Солдате".

Съемки "Сокола и Зимнего Солдата": смотреть трейлер