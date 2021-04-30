Перші 10 епізодів серіалу "Чому жінки вбивають" вийшли на екран 16 серпня 2019 року. Серіал був створений Марком Черрі для CBS All Access.
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Дата виходу "Чому жінки вбивають"
Серіал було продовжено на другий сезон одразу після виходу першого. Спершу дату виходу другого сезону планували на квітень 2020 року. Але пандемія COVID-19 повпливала на фільмування серіалу і дату перенесли. Нині ми очікуємо, що другий сезон вийде 3 червня 2021 року. Кожна нова серія з’являтиметься щотижня.
- Епізод 1 – 3/06
- Епізод 2 – 10/06
- Епізод 3 – 17/06
- Епізод 4 – 24/06
- Епізод 5 – 1/07
- Епізод 6 – 8/07
- Епізод 7 – 15/07
- Епізод 8 – 22/07
- Епізод 9 – 29/07
- Епізод 10 – 5/08
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Про що буде другий сезон "Чому жінки вбивають"
Серіал отримав шалену підтримку глядачів, тому у другому сезоні шанувальники дізнаються про нові пари, нові проблеми та нові способи вбивства популярного серіалу. Попри те, другий сезон «Чому жінки вбивають» розповідатиме про абсолютно нових жінок, які житимуть своїм життям, але дещо буде їх поєднувати. Одна з історій буде присвячена парі, чий шлюб виявиться під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не той, за кого себе видає. Події відбуватимуться у 1949 році. У другому сезоні ми дізнаємося, що змушує все ж жінок вбивати.
Актори й ролі "Чому жінки вбивають"
Відомо, що у новому сезоні будуть нові актори, які зіграють нових персонажів з новою історією.
- Еллісон Толман в ролі Альми;
- Нік Фрост в ролі Бертрама;
- Лана Паррія в ролі Ріти;
- Б. К. Кеннон в ролі Ді;
- Джордан Крісті в ролі Верна;
- Меттью Даддаріо в ролі Скутера;
- Вероніка Фалькон в ролі Кетрін;
- Вірджинія Вільямс в ролі Грейс;
- Джессіка Філліпс в ролі Джоан;
- Айлін Галіндо в ролі Ізабель;
- Керрі О ' Меллі в ролі Мавіс.
Еллісон Толман і Нік Фрост в серіалі другого сезону "Чому жінки вбивають" / Фото Yahoo News
Що відомо про сюжет першого сезону "Чому жінки вбивають"?
Серіал базується на історії про трьох таких різних жінок. Всі вони проживають в одному будинку, але в різні часи, тому у кадрі можна побачити чудове відтворення певного десятиліття. Автори врахували не тільки тодішній стиль, але й особливості сімейного життя.
Одна з головних героїнь "Чому жінки вбивають" – домогосподарка, яка живе у 60-их роках ХХ століття. Бет тривалий час вважала, що її шлюб з інженером Робом буде бездоганним. Однак жінка дізнається про зраду чоловіка, який закрутив роман з офіціанткою якоїсь забігайлівки.
Друга героїня – Сімоне Гроув. Вона є світською левицею, яка переживає третє розлучення. Події розгортаються у 80-их.
Третя героїня серіалу "Чому жінки вбивають" – Тейлор. Вона живе у наш час та є однією з успішних адвокаток. Окрім цього, Тейлор підтримує рух феміністок у США. З чоловіком у неї вільні стосунки, тому її шлюб можна назвати сучасним. У квартиру вона впускає жити свою подругу-бісексуалку, що може зруйнувати стосунки Тейлор.
Всі троє жінок відчайдушно борються за своє щастям та не бояться змін. А чоловікам залишається тільки одне – змиритись з цим або ж померти.