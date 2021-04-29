Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер с новинками фильмов, которые выйдут на платформе с апреля по август 2021 года. Зрители и в дальнейшем смогут наслаждаться временем за просмотром качественного кино. Ролик появился на официальном ютуб-канале платформы.

Представители компании Netflix заявили, что полнометражные ленты будут выходить на стриминг еженедельно. Поэтому берем наши календари и отмечаем все даты выхода новых фильмов.

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Список кинопремьер, которые выйдут с апреля по август на Netflix

Апрель

"Увиденное и услышанное" (Things Heard & Seen) – 4/29;

"Митчеллы против машин" (The Mitchells vs. The Machines) – 4/30.

Май

"Монстр" (Monster) – 5/7;

"Кислород" (Oxygen) – 5/12;

"Женщина в окне" (The Woman in the Window) – 5/14;

"Армия мертвецов" (Army of the Dead) – 5/21;

"Баджо: Божественный хвостик" (Baggio: the Divine Ponytail) – 5/26;

"Призрачная лаборатория" (Ghost Lab) – 5/26;

"Голубое чудо" (Blue Miracle) – 5/27.

Июнь

"Карнавал" (Carnaval) – 6/2;

"Пробуждение" (Awake) – 6/9;

"Дракон желаний" (Wish Dragon) – 6/11;

"Фигуристка" (Skater Girl) – 6/11;

"Джагаме Тхандирам" (Jagame Thandhiram) – 6/18;

"Отцовство" (Fatherhood) – 6/18;

"На бумаге все выглядит хорошо" (Good on Paper) – 6/23;

"Ледяная дорога" (The Ice Road) – 6/25;

"Америка: Кинофильм" (America: The Motion Picture) – 6/30;

"Дом цветов: Фильм" (The House of Flowers: The Movie) – дата еще не известно.

Июль

"Курорт для любви" (Resort To Love) – 7/29;

"Последний наемник" (The Last Mercenary) – 7/30;

"Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky) – дату еще не известно;

"Охотники на троллей: Восстание Титанов" (Trollhunters: Rise of the Titans) – дату еще не известно;

"Последнее письмо от твоего любовника" (The Last Letter From Your Lover) – дата еще не известно.

Август

"Милая девушка" (Sweet Girl) – 8/20;

"Это все он" (He's All That) – 8/27;

"Будка для поцелуев" (The Kissing Booth) – 8/11;

"Беккет" (Beckett) – дата еще не известно.

Премьеры на Netflix, которые выйдут с апреля по август: смотрите трейлер

Среди всех премьер есть и мультфильмы: "Митчеллы против машин", "Виво", "Охотники на троллей: восстание титанов". Читайте также Премьера 4 сезона сериала "Рассказ служанки": какие серии уже можно посмотреть онлайн Кстати, среди новинок есть фильм "Последний наемник", который летом 2020 года снимали в Украине. Об этом ранее рассказывал Александр Ткаченко на своей странице в фейсбук. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – The Last Mercenary. Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Надеюсь, лента станет еще и первой, что получит рибейты в Украине,

– отметил министр культуры. Ответственные за украинскую часть съемок – международная кинокомпания Apple Tree Productions и отечественная Star Media. Дата премьеры фильма "Последний наемник" – 30 июля.

"Последний наемник" 2021: смотрите трейлер