Netflix показал список фильмов, которые выйдут летом 2021: захватывающий трейлер с новинками
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер с новинками фильмов, которые выйдут на платформе с апреля по август 2021 года. Зрители и в дальнейшем смогут наслаждаться временем за просмотром качественного кино. Ролик появился на официальном ютуб-канале платформы.
Источник:24 канал
Представители компании Netflix заявили, что полнометражные ленты будут выходить на стриминг еженедельно. Поэтому берем наши календари и отмечаем все даты выхода новых фильмов.
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Список кинопремьер, которые выйдут с апреля по август на Netflix
Апрель
- "Увиденное и услышанное" (Things Heard & Seen) – 4/29;
- "Митчеллы против машин" (The Mitchells vs. The Machines) – 4/30.
Май
- "Монстр" (Monster) – 5/7;
- "Кислород" (Oxygen) – 5/12;
- "Женщина в окне" (The Woman in the Window) – 5/14;
- "Армия мертвецов" (Army of the Dead) – 5/21;
- "Баджо: Божественный хвостик" (Baggio: the Divine Ponytail) – 5/26;
- "Призрачная лаборатория" (Ghost Lab) – 5/26;
- "Голубое чудо" (Blue Miracle) – 5/27.
Июнь
- "Карнавал" (Carnaval) – 6/2;
- "Пробуждение" (Awake) – 6/9;
- "Дракон желаний" (Wish Dragon) – 6/11;
- "Фигуристка" (Skater Girl) – 6/11;
- "Джагаме Тхандирам" (Jagame Thandhiram) – 6/18;
- "Отцовство" (Fatherhood) – 6/18;
- "На бумаге все выглядит хорошо" (Good on Paper) – 6/23;
- "Ледяная дорога" (The Ice Road) – 6/25;
- "Америка: Кинофильм" (America: The Motion Picture) – 6/30;
- "Дом цветов: Фильм" (The House of Flowers: The Movie) – дата еще не известно.
Июль
- "Курорт для любви" (Resort To Love) – 7/29;
- "Последний наемник" (The Last Mercenary) – 7/30;
- "Кроваво-красное небо" (Blood Red Sky) – дату еще не известно;
- "Охотники на троллей: Восстание Титанов" (Trollhunters: Rise of the Titans) – дату еще не известно;
- "Последнее письмо от твоего любовника" (The Last Letter From Your Lover) – дата еще не известно.
Август
- "Милая девушка" (Sweet Girl) – 8/20;
- "Это все он" (He's All That) – 8/27;
- "Будка для поцелуев" (The Kissing Booth) – 8/11;
- "Беккет" (Beckett) – дата еще не известно.
Премьеры на Netflix, которые выйдут с апреля по август: смотрите трейлер
Среди всех премьер есть и мультфильмы: "Митчеллы против машин", "Виво", "Охотники на троллей: восстание титанов".
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Кстати, среди новинок есть фильм "Последний наемник", который летом 2020 года снимали в Украине. Об этом ранее рассказывал Александр Ткаченко на своей странице в фейсбук.
Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – The Last Mercenary. Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Надеюсь, лента станет еще и первой, что получит рибейты в Украине,
– отметил министр культуры.
Ответственные за украинскую часть съемок – международная кинокомпания Apple Tree Productions и отечественная Star Media.
Дата премьеры фильма "Последний наемник" – 30 июля.
"Последний наемник" 2021: смотрите трейлер
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