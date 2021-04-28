Премьера 4 сезона сериала "Рассказ служанки": какие серии уже можно посмотреть онлайн
Самая ожидаемая премьера этой весны – 4 сезон "Рассказа служанки". Сегодня, 28 апреля, на стриминговой платформе Hulu состоялась презентация первых трех эпизодов сериала.
Источник:24 канал
В финальных эпизодах 3 сезона Джун Осборн разрушила правительственную структуру государства благодаря масштабному восстанию. В конце марта 2021 года вышел трейлер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки", при просмотре которого можно понять, что главным героям придется бороться с последствиями своих действий.
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"Мы не прячемся, мы боремся", – шепотом говорит она. "Пусть царит свобода" – эту фразу видим в финале трейлера как символ борьбы, которой посвящен новый сезон.
Все поклонники "Рассказа служанки" уже с сегодняшнего дня могут смотреть первые серии сериала на стриминговой платформе Hulu.
О чем четвертый сезон сериала "Рассказ служанки"
Особое внимание в новом сезоне будет посвящено жизни главной героини Джун в условиях восстания. Служанки запасаются оружием, заряжают ружья и отправляются на войну против Галаада. Возглавляет войну отчаянная Джун в исполнении Элизабет Мосс. Как показано в трейлере, Джун скрывается из-за своего дерзкого поступка в финале третьего сезона, а Лидия, обеспокоенная все большим мятежом, приказала схватить ее. Бесспорно, девушка постарается вернуть дочь, которую у нее отобрали.
"Я не могу отдыхать. Моя дочь заслуживает лучшего. Мы все заслуживаем лучшего. Изменения никогда не даются легко", – говорит Джун в тизере.
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Как сообщает Vogue, сорежиссером нового сезона стала Элизабет Мосс, для которой это режиссерский дебют – она сняла третий эпизод. В своем комментарии Элизабет Мосс пошутила, что самым сложным для нее в этом процессе оказалось режиссировать сцены с собой – актрисой, которая "славится своей требовательностью".
Одна из локаций, где снимали сериал / фото Vogue
Главные актеры сериала
- Элизабет Мосс – Джун Осборн, Фредова;
Джозеф Файнс – Фред Уотерфорд;
Ивонн Страховски – Серена Джой Уотерфорд;
Алексис Бледел – Гленова.
Элизабет Мосс в сериал "Рассказ служанки" / фото Vogue
Что известно о сериале "Рассказ служанки"?
Известно, что сериал снят по мотивам одноименной книги Маргарет Этвуд – первая книга была опубликована в 1985 году. По сюжету, события происходят в будущем, в вымышленной стране Галаад, где правят только военные мужчины. Из-за избыточного загрязнения воздуха лишь одна из ста женщин способна рожать детей. Поэтому способных к деторождению девушек силой держат в специальных помещениях. Таких женщин также обучают специальным умениям, после освоения которых они становятся суррогатными матерями у офицеров. Девушкам в Галааде запрещено делать то, что может делать обычная современная женщина: читать, писать, любить, работать и тому подобное. Они носят лишь красную одежду и полностью подчиняются мужчинам.
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