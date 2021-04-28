Самая ожидаемая премьера этой весны – 4 сезон "Рассказа служанки". Сегодня, 28 апреля, на стриминговой платформе Hulu состоялась презентация первых трех эпизодов сериала.

В финальных эпизодах 3 сезона Джун Осборн разрушила правительственную структуру государства благодаря масштабному восстанию. В конце марта 2021 года вышел трейлер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки", при просмотре которого можно понять, что главным героям придется бороться с последствиями своих действий.

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"Мы не прячемся, мы боремся", – шепотом говорит она. "Пусть царит свобода" – эту фразу видим в финале трейлера как символ борьбы, которой посвящен новый сезон.

Все поклонники "Рассказа служанки" уже с сегодняшнего дня могут смотреть первые серии сериала на стриминговой платформе Hulu.

О чем четвертый сезон сериала "Рассказ служанки"

Особое внимание в новом сезоне будет посвящено жизни главной героини Джун в условиях восстания. Служанки запасаются оружием, заряжают ружья и отправляются на войну против Галаада. Возглавляет войну отчаянная Джун в исполнении Элизабет Мосс. Как показано в трейлере, Джун скрывается из-за своего дерзкого поступка в финале третьего сезона, а Лидия, обеспокоенная все большим мятежом, приказала схватить ее. Бесспорно, девушка постарается вернуть дочь, которую у нее отобрали.

"Я не могу отдыхать. Моя дочь заслуживает лучшего. Мы все заслуживаем лучшего. Изменения никогда не даются легко", – говорит Джун в тизере.

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Как сообщает Vogue, сорежиссером нового сезона стала Элизабет Мосс, для которой это режиссерский дебют – она сняла третий эпизод. В своем комментарии Элизабет Мосс пошутила, что самым сложным для нее в этом процессе оказалось режиссировать сцены с собой – актрисой, которая "славится своей требовательностью".



Одна из локаций, где снимали сериал / фото Vogue

Главные актеры сериала

Элизабет Мосс – Джун Осборн, Фредова;

Джозеф Файнс – Фред Уотерфорд;

Ивонн Страховски – Серена Джой Уотерфорд;

Алексис Бледел – Гленова.



Элизабет Мосс в сериал "Рассказ служанки" / фото Vogue