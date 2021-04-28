Прем'єра 4 сезону серіалу "Розповідь служниці": які серії вже можна переглянути онлайн
Найочікуваніша прем'єра цієї весни – 4 сезон "Розповіді служниці". Сьогодні, 28 квітня, на стрімінговій платформі Hulu відбулася презентація перших трьох епізодів серіалу.
Джерело:24 канал
У фінальних епізодах 3 сезону Джун Озборн зруйнувала урядову структуру держави завдяки масштабному повстанню. В кінці березня 2021 року вийшов трейлер четвертого сезону серіалу "Розповідь служниці", переглядаючи який, можна зрозуміти, що головним героям доведеться боротись із наслідками своїх дій.
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"Ми не ховаємося, ми боремося", – пошепки говорить вона. "Нехай панує свобода" – цю фразу бачимо у фіналі трейлера як символ боротьби, якій присвячено новий сезон.
Усі шанувальники "Розповіді служниці" вже відсьогодні можуть переглядати перші серії серіалу на стрімінговій платформі Hulu.
Про що четвертий сезон серіалу "Розповідь служниці"
Особлива увага в новому сезоні буде присвячена життю головній героїні Джун в умовах повстання. Служниці запасаються зброєю, заряджають рушниці й вирушають на війну проти Гілеаду. Очолює війну відчайдушна Джун у виконанні Елізабет Мосс. Як показано в трейлері, Джун ховається через свій зухвалий вчинок у фіналі третього сезону, а Лідія, стурбована дедалі більшим заколотом, наказала схопити її. Безперечно, дівчина намагатиметься повернути дочку, яку в неї відібрали.
"Я не можу відпочивати. Моя дочка заслуговує кращого. Ми всі заслуговуємо кращого. Зміни ніколи не даються легко", – каже Джун у тизері.
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Як повідомляє Vogue, співрежисеркою нового сезону стала Елізабет Мосс, для якої це режисерський дебют – вона зняла третій епізод. У своєму коментарі Елізабет Мосс пожартувала, що найскладнішим для неї в цьому процесі виявилося режисерувати сцени із собою – актрисою, яка "славиться своєю вимогливістю".
Одна з локацій, де знімали серіал / Фото Vogue
Головні актори серіалу
- Елізабет Мосс – Джун Озборн, Фредова;
- Джозеф Файнс – Фред Вотерфорд;
- Івонн Страховскі – Серена Джой Вотерфорд;
- Алексіс Бледел – Ґленова.
Елізабет Мосс у серіал "Розповідь служниці" / Фото Vogue
Що відомо про серіал "Розповідь служниці"?
Відомо, що серіал знято за мотивами однойменної книги Маргарет Етвуд – перша книга була опублікована у 1985 році. За сюжетом, події відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Галаад, де правлять лише військові чоловіки. Через надлишкове забруднення повітря лише одна зі ста жінок здатна народжувати дітей. Тому здатних до дітородіння дівчат силоміць тримають у спеціальних приміщеннях. Таких жінок також навчають спеціальним вмінням, після освоєння яких вони стають сурогатними матерями в офіцерів. Дівчатам у Галааді заборонено робити те, що може робити звичайна сучасна жінка: читати, писати, кохати, працювати й тому подібне. Вони носять лише червоний одяг і повністю підкорюються чоловікам.
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