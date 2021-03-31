С 28 апреля поклонники сериала "Рассказ служанки" увидят первые серии 4 сезона. А чтобы больше подогреть интерес, представители стриминговои компании Hulu опубликовали официальный трейлер сериала, который уже поразил своими кадрами.

Уже в ролике авторы ленты показали, что в новых эпизодах "Рассказы служанки" будет ожесточенное противостояние против тоталитарной системы. А возглавит его Джун Осборн, которая уже давно требует расплаты. Женщина даст себе обещание: "Они будут страдать. Так, как страдали мы".

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Согласно трейлером, на главную героиню сериала "Рассказ служанки" устроят настоящую охоту, ведь Джун устроит побег группы детей в Канаду. Помогать мстительнице служанка Джанин и любовник Ник, в то же время Фред Уотерфорд будет пытаться выследить ее и убить. Поэтому зрителей ждет ожесточенная борьба за справедливость.

"Рассказ служанки" 4 сезон: смотрите трейлер

"Рассказ служанки": коротко о сериале

Популярный сериал создали по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. В "Рассказе служанки " писательница описала вымышленную республику Галаад, которую захватили военные. Со временем только единицы женщин не были бесплодными, поэтому их поработили и использовали для вынашивания и рождению наследников для офицеров. Среди таких служанок оказалась Джун Осборн, которая отказывается подчиняться тоталитарным правилам и оказывает сопротивление власти.

В 3 сезоне "Рассказы служанки" главная героиня перешла к более активным действиям. А уже в новых сериях ее борьба выйдет на новый уровень и нанесет существенный школы Галаад. Премьера 4 сезона "Рассказы служанки" запланирована на 28 апреля 2021.

Главные актеры сериала получили: