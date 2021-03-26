Интересные минисериалы на выходные, от которых невозможно будет оторваться
На карантине все популярнее стали минисериалы, которые киноманы могут с легкостью просмотреть за день или выходные. И пока премьеры фильмов могут задерживаться, зрители могут смотреть интересные новые проекты, не покидая своих домов.
Источник:24 канал
Перед выходными мы решили подобрать самые популярные минисериалы за год, которых вы могли не видеть. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте интересную ленту на выходные.
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"Отыграть назад"
Оригинальное название – The Undoing
Дата выхода – 25 октября 2020
Рейтинг IMDb – 7,4
Количество серий – 6
Если вы в поисках небольшого сериала, который увлечет вас детективным сюжетом, тогда предлагаем посмотреть ленту "Отыграть назад". В дебютной серии авторы проекта HBO покажут тихие будни идеальной пары: Джонатан – успешный врач-онколог, его жена Грейс – психолог, а их сын Генри – ученик престижной школы. Более безупречной семьи, казалось бы, не найти. Однако после благотворительного школьного мероприятия происходит убийство одной из мамочек, а подозрение падает именно на эту семейку.
Расследование будет вестись очень динамично, а зрители будут колебаться, действительно ли этот персонаж является убийцей. Вплоть до финальных минут сериала "Отыграть назад" не будет понятно, что же произошло в тот злополучный вечер и кто жестоко напал на красавицу Елену.
Еще одним убедительным аргументом, почему стоит посмотреть минисериал, является звездный состав ленты. Главные роли в "Отыграть назад" получили непревзойденные Николь Кидман и Хью Грант. Поэтому не сомневайтесь: вы будете верить каждому слову, которое прозвучит в этом проекте.
"Отыграть назад": смотрите трейлер
Подобным по эмоциям является минисериал "Защищая Джейкоба". Также безупречная семья попадет в сложные обстоятельства, ведь единственного сына местного прокурора обвиняют в убийстве сверстника.
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"Ход королевы"
Оригинальное название – The Queen's Gambit
Дата выхода – 23 октября 2020
Рейтинг IMDb – 8,6
Количество серий – 7
"Ход королевы" или же "Ферзевый гамбит" стал настоящим хитом 2020 года. Поэтому если вы еще не смотрели этот минисериал, тогда скорее исправляйте ситуацию.
По сюжету, Бет Гармон попадает в приют для сирот после жуткой автокатастрофы, в которой погибла ее мама. Там девочку ждет судьбоносное знакомство с уборщиком, который берется учить талантливую школьницу игре в шахматы. Это было единственным увлечением маленькой Бет, поэтому она с легкостью осваивает сложные техники и впоследствии может обыграть лучших шахматистов города. Впереди – национальные соревнования, новая семья и постоянная борьба за место в, на то время, мужском спорте. А еще Бет столкнется с наркотической зависимостью и страхами, поэтому вас ждет увлекательная драма, которая поразит с первых серий.
"Ход королевы": смотрите трейлер
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"В ее глазах"
Оригинальное название – Behind Her Eyes
Дата выхода – 17 февраля 2021
Рейтинг IMDb – 7,2
Количество серий – 6
Немало киноманов уже успели просмотреть новинку Netflix "В ее глазах". И финал этой психологической драмы предсказать просто нереально.
По сюжету, одинокая мать Луиза впервые за много времени решила отдохнуть с подругой. Однако та так и не пришла на встречу, чем помогла девушке встретить в баре красавца Дэвида. После замечательной беседы и трогательного поцелуя главные герои вернулись в свои дома, не ожидая продолжения общения. А уже утром Луиза узнает, что Дэвид – ее новый руководитель. И в город он приехал не сам, а со своей странной женой.
В каждой серии авторы проекта будут раскрывать тайну загадочной Адель, которая внешне кажется идеальной, и то, почему она знает много событий из жизни Дэвида, не будучи их очевидцем.
"В ее глазах": смотрите трейлер
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"Ванда/Вижн"
Оригинальное название – WandaVision
Дата выхода – 15 января 2021
Рейтинг IMDb – 8,2
Количество серий – 9
А вот всем поклонникам супергеройского лент Marvel стоит обратить внимание на минисериал "Ванда/Вижн". Это история о двух знаменитых Мстителях, чья любовь окажется сильнее, чем кто-то мог представить.
В центре сюжета – ведьма Ванда, которая после смерти робота-андроида Вижна приезжает в небольшой город Вествью, что в штате Нью-Джерси. Там она создает альтернативную реальность, где возвращает к жизни своего возлюбленного. Для уютных будней Ванда выбирает атмосферу 1950-ых годов, которая меняется с развитием событий. И каким образом главная героиня сумела создать магический купол, как она станет Багряной ведьмой и какое противостояние ожидает в альтернативной реальности – посмотрите сами, не пожалеете.
"Ванда / Вижн": смотрите трейлер
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"Эмили в Париже"
Оригинальное название – Emily In Paris
Дата выхода – 2 октября 2020
Рейтинг IMDb – 7,0
Количество серий – 11
Если же неделя у вас выдалась не из легких и хочется просто сесть, просмотреть легкую комедию – выберите "Эмили в Париже". Об этом минисериале в 2020 году писали все мировые СМИ, ведь лента стремительно покорила киноманов стилем и юмором. "Эмили в Париже" не заставит вас задуматься над важными социальными или глобальными вопросами, зато подарит эстетическое наслаждение.
В центре событий – американка Эмили Купер, которая работает в международной компании. Неожиданно у нее есть возможность отправиться в Париж и поработать в новом филиале своей фирмы. И эта задача будет полна приключений, ведь французского языка, как и обычаев, Эмили не знает. И атмосфера романтики сможет все наладить: девушка создаст блог, который станет платформой для рекламы, найдет новых друзей и даже врагов, а также влюбится. Что ж, Эмили ждет немало сюрпризов, как и зрителей, которые выберут этот минисериал.
Отметим, что Netflx решил продлить проект на 2 сезон. Но когда выйдут новые серии "Эмили в Париже", пока неизвестно.
"Эмили в Париже": смотрите трейлер
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"Нормальные люди"
Оригинальное название – Normal People
Дата выхода – 26 апреля 2020
Рейтинг IMDb – 8,5
Количество серий – 12
Вспоминая романтические драмы, невозможно обойти вниманием минисериал "Нормальные люди". Эта лента заставит каждого вспомнить свою школьную или университетскую любовь и непременно вызовет приятную ностальгию.
Авторы сериала покажут двух кардинально разных подростков Мариам и Коннела, которые учатся в выпускном классе. Девушка является отличницей, которая не может наладить общение со сверстниками. В то же время Коннел – настоящая звезда в спорте и популярный парень. Отношения этой пары быстро развиваются и так же стремительно угасают, а в колледже страсть разжигается с большей силой. И к чему это приведет и перед какими трудностями предстанут главные герои – не будем прибегать к спойлерам.
Рекомендуем смотреть минисериал с возрастным ограничением 18+, ведь лента "Нормальные люди" содержит откровенные сцены.
"Нормальные люди": смотрите видео
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"Я могу уничтожить тебя"
Оригинальное название – I May Destroy You
Дата выхода – 7 июня 2020
Рейтинг IMDb – 8,1
Количество серий – 12
Писательница Арабелла живет в Лондоне и только начинает строить карьеру. Ее дебютная книга становится чрезвычайно популярной и вдохновляет девушку на новые работы. А с приходом славы Арабелла получает доступ к богемным вечеринкам, которые не всегда заканчиваются так, как она себе представляла. Так, однажды вечером успешная британка отдыхает в баре с друзьями, а на следующее утро урывками помнит события. Девушка с ужасом понимает, что ей в коктейль подмешали наркотики, после чего она стала жертвой изнасилования. Это кардинально меняет жизнь Арабеллы, а писательница начинает трудный путь самопознания и восстановления.
Сериал "Я могу тебя уничтожить" поднимает немало вопросов, которые чрезвычайно актуальны в наше время. Женщины все чаще заявляют о харассменте, поэтому лента помогает больше понять, в какой кошмар превращается жизнь тех, кто столкнулся с сексуальным насилием.
"Я могу уничтожить тебя": смотрите трейлер
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"Миссис Америка"
Оригинальное название – Mrs. America
Дата выхода – 15 апреля 2020
Рейтинг IMDb – 7,9
Количество серий – 9
Не менее сильных женщин показали в минисериале "Миссис Америка". Здесь главные героини вступают в борьбу за собственное будущее и выступают за 19 поправку к Конституции США, которая уравнивает права мужчин и женщин. Противодействует этому юрист Филлис Шлефли, которая является противницей феминистического движения и славится очень консервативными взглядами. Однако адвокат не ожидала, что ее оппонентки могут быть сильнее, ведь на кону – будущее всех женщин.
Сериал в который раз показывает: даже один человек готов изменить все.
"Миссис Америка": смотрите трейлер
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"Люпен"
Оригинальное название – Lupin
Дата выхода – 8 января 2021
Рейтинг IMDb – 7,6
Количество серий – 10
А завершить подборку минисериалов мы решили проектом Netflix, побившим рекорды "Ведьмака". Речь идет о ленте "Люпен". Сейчас в сети презентовали первые 5 серий, а остальные покажут миру летом 2021 года. Поэтому если ожидать новых эпизодов для вас очень сложно, отложите просмотр "Люпена" на несколько месяцев.
А поразить сюжет таки сможет. На первый взгляд, перед зрителями предстанет обычный себе француз-неудачник. Однако уже из первой серии становится понятно, что не все так просто, а перед нами – гениальный аферист, который может стащить драгоценное колье в зале Лувра который охраняется очень усиленно, или же попасть в тюрьму и так же легко покинуть ее.
Окажется, что Ассан имеет собственные причины, чтобы обокрасть богача Пеллегрини. Поэтому в каждом эпизоде вас будут ждать интересные факты из прошлого главного героя, которого назовут, как героя книги о мошеннике – Люпеном.
"Люпен": смотрите трейлер
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