На карантине все популярнее стали минисериалы, которые киноманы могут с легкостью просмотреть за день или выходные. И пока премьеры фильмов могут задерживаться, зрители могут смотреть интересные новые проекты, не покидая своих домов.

Перед выходными мы решили подобрать самые популярные минисериалы за год, которых вы могли не видеть. Поэтому усаживайтесь поудобнее и выбирайте интересную ленту на выходные.

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Увлекательный детективный сериал, или комедийный – выбор не прост, когда собираются самые близкие друзья. И что заказать для киновечера, здесь не стоит долго думать, ведь кинобокс Pepsi и Lay'S – идеальный выбор для шумной компании!

"Отыграть назад"

Оригинальное название – The Undoing

Дата выхода – 25 октября 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Количество серий – 6

Если вы в поисках небольшого сериала, который увлечет вас детективным сюжетом, тогда предлагаем посмотреть ленту "Отыграть назад". В дебютной серии авторы проекта HBO покажут тихие будни идеальной пары: Джонатан – успешный врач-онколог, его жена Грейс – психолог, а их сын Генри – ученик престижной школы. Более безупречной семьи, казалось бы, не найти. Однако после благотворительного школьного мероприятия происходит убийство одной из мамочек, а подозрение падает именно на эту семейку.

Расследование будет вестись очень динамично, а зрители будут колебаться, действительно ли этот персонаж является убийцей. Вплоть до финальных минут сериала "Отыграть назад" не будет понятно, что же произошло в тот злополучный вечер и кто жестоко напал на красавицу Елену.

Еще одним убедительным аргументом, почему стоит посмотреть минисериал, является звездный состав ленты. Главные роли в "Отыграть назад" получили непревзойденные Николь Кидман и Хью Грант. Поэтому не сомневайтесь: вы будете верить каждому слову, которое прозвучит в этом проекте.

"Отыграть назад": смотрите трейлер

Подобным по эмоциям является минисериал "Защищая Джейкоба". Также безупречная семья попадет в сложные обстоятельства, ведь единственного сына местного прокурора обвиняют в убийстве сверстника.

"Ход королевы"

Оригинальное название – The Queen's Gambit

Дата выхода – 23 октября 2020

Рейтинг IMDb – 8,6

Количество серий – 7

"Ход королевы" или же "Ферзевый гамбит" стал настоящим хитом 2020 года. Поэтому если вы еще не смотрели этот минисериал, тогда скорее исправляйте ситуацию.

По сюжету, Бет Гармон попадает в приют для сирот после жуткой автокатастрофы, в которой погибла ее мама. Там девочку ждет судьбоносное знакомство с уборщиком, который берется учить талантливую школьницу игре в шахматы. Это было единственным увлечением маленькой Бет, поэтому она с легкостью осваивает сложные техники и впоследствии может обыграть лучших шахматистов города. Впереди – национальные соревнования, новая семья и постоянная борьба за место в, на то время, мужском спорте. А еще Бет столкнется с наркотической зависимостью и страхами, поэтому вас ждет увлекательная драма, которая поразит с первых серий.

"Ход королевы": смотрите трейлер

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"В ее глазах"

Оригинальное название – Behind Her Eyes

Дата выхода – 17 февраля 2021

Рейтинг IMDb – 7,2

Количество серий – 6

Немало киноманов уже успели просмотреть новинку Netflix "В ее глазах". И финал этой психологической драмы предсказать просто нереально.

По сюжету, одинокая мать Луиза впервые за много времени решила отдохнуть с подругой. Однако та так и не пришла на встречу, чем помогла девушке встретить в баре красавца Дэвида. После замечательной беседы и трогательного поцелуя главные герои вернулись в свои дома, не ожидая продолжения общения. А уже утром Луиза узнает, что Дэвид – ее новый руководитель. И в город он приехал не сам, а со своей странной женой.

В каждой серии авторы проекта будут раскрывать тайну загадочной Адель, которая внешне кажется идеальной, и то, почему она знает много событий из жизни Дэвида, не будучи их очевидцем.

"В ее глазах": смотрите трейлер

"Ванда/Вижн"

Оригинальное название – WandaVision

Дата выхода – 15 января 2021

Рейтинг IMDb – 8,2

Количество серий – 9

А вот всем поклонникам супергеройского лент Marvel стоит обратить внимание на минисериал "Ванда/Вижн". Это история о двух знаменитых Мстителях, чья любовь окажется сильнее, чем кто-то мог представить.

В центре сюжета – ведьма Ванда, которая после смерти робота-андроида Вижна приезжает в небольшой город Вествью, что в штате Нью-Джерси. Там она создает альтернативную реальность, где возвращает к жизни своего возлюбленного. Для уютных будней Ванда выбирает атмосферу 1950-ых годов, которая меняется с развитием событий. И каким образом главная героиня сумела создать магический купол, как она станет Багряной ведьмой и какое противостояние ожидает в альтернативной реальности – посмотрите сами, не пожалеете.

"Ванда / Вижн": смотрите трейлер

"Эмили в Париже"

Оригинальное название – Emily In Paris

Дата выхода – 2 октября 2020

Рейтинг IMDb – 7,0

Количество серий – 11

Если же неделя у вас выдалась не из легких и хочется просто сесть, просмотреть легкую комедию – выберите "Эмили в Париже". Об этом минисериале в 2020 году писали все мировые СМИ, ведь лента стремительно покорила киноманов стилем и юмором. "Эмили в Париже" не заставит вас задуматься над важными социальными или глобальными вопросами, зато подарит эстетическое наслаждение.

В центре событий – американка Эмили Купер, которая работает в международной компании. Неожиданно у нее есть возможность отправиться в Париж и поработать в новом филиале своей фирмы. И эта задача будет полна приключений, ведь французского языка, как и обычаев, Эмили не знает. И атмосфера романтики сможет все наладить: девушка создаст блог, который станет платформой для рекламы, найдет новых друзей и даже врагов, а также влюбится. Что ж, Эмили ждет немало сюрпризов, как и зрителей, которые выберут этот минисериал.

Отметим, что Netflx решил продлить проект на 2 сезон. Но когда выйдут новые серии "Эмили в Париже", пока неизвестно.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер

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"Нормальные люди"

Оригинальное название – Normal People

Дата выхода – 26 апреля 2020

Рейтинг IMDb – 8,5

Количество серий – 12

Вспоминая романтические драмы, невозможно обойти вниманием минисериал "Нормальные люди". Эта лента заставит каждого вспомнить свою школьную или университетскую любовь и непременно вызовет приятную ностальгию.

Авторы сериала покажут двух кардинально разных подростков Мариам и Коннела, которые учатся в выпускном классе. Девушка является отличницей, которая не может наладить общение со сверстниками. В то же время Коннел – настоящая звезда в спорте и популярный парень. Отношения этой пары быстро развиваются и так же стремительно угасают, а в колледже страсть разжигается с большей силой. И к чему это приведет и перед какими трудностями предстанут главные герои – не будем прибегать к спойлерам.

Рекомендуем смотреть минисериал с возрастным ограничением 18+, ведь лента "Нормальные люди" содержит откровенные сцены.

"Нормальные люди": смотрите видео

"Я могу уничтожить тебя"

Оригинальное название – I May Destroy You

Дата выхода – 7 июня 2020

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 12

Писательница Арабелла живет в Лондоне и только начинает строить карьеру. Ее дебютная книга становится чрезвычайно популярной и вдохновляет девушку на новые работы. А с приходом славы Арабелла получает доступ к богемным вечеринкам, которые не всегда заканчиваются так, как она себе представляла. Так, однажды вечером успешная британка отдыхает в баре с друзьями, а на следующее утро урывками помнит события. Девушка с ужасом понимает, что ей в коктейль подмешали наркотики, после чего она стала жертвой изнасилования. Это кардинально меняет жизнь Арабеллы, а писательница начинает трудный путь самопознания и восстановления.

Сериал "Я могу тебя уничтожить" поднимает немало вопросов, которые чрезвычайно актуальны в наше время. Женщины все чаще заявляют о харассменте, поэтому лента помогает больше понять, в какой кошмар превращается жизнь тех, кто столкнулся с сексуальным насилием.

"Я могу уничтожить тебя": смотрите трейлер

"Миссис Америка"

Оригинальное название – Mrs. America

Дата выхода – 15 апреля 2020

Рейтинг IMDb – 7,9

Количество серий – 9

Не менее сильных женщин показали в минисериале "Миссис Америка". Здесь главные героини вступают в борьбу за собственное будущее и выступают за 19 поправку к Конституции США, которая уравнивает права мужчин и женщин. Противодействует этому юрист Филлис Шлефли, которая является противницей феминистического движения и славится очень консервативными взглядами. Однако адвокат не ожидала, что ее оппонентки могут быть сильнее, ведь на кону – будущее всех женщин.

Сериал в который раз показывает: даже один человек готов изменить все.

"Миссис Америка": смотрите трейлер

"Люпен"

Оригинальное название – Lupin

Дата выхода – 8 января 2021

Рейтинг IMDb – 7,6

Количество серий – 10

А завершить подборку минисериалов мы решили проектом Netflix, побившим рекорды "Ведьмака". Речь идет о ленте "Люпен". Сейчас в сети презентовали первые 5 серий, а остальные покажут миру летом 2021 года. Поэтому если ожидать новых эпизодов для вас очень сложно, отложите просмотр "Люпена" на несколько месяцев.

А поразить сюжет таки сможет. На первый взгляд, перед зрителями предстанет обычный себе француз-неудачник. Однако уже из первой серии становится понятно, что не все так просто, а перед нами – гениальный аферист, который может стащить драгоценное колье в зале Лувра который охраняется очень усиленно, или же попасть в тюрьму и так же легко покинуть ее.

Окажется, что Ассан имеет собственные причины, чтобы обокрасть богача Пеллегрини. Поэтому в каждом эпизоде вас будут ждать интересные факты из прошлого главного героя, которого назовут, как героя книги о мошеннике – Люпеном.

"Люпен": смотрите трейлер