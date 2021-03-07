5 популярных сериалов, которые сделают выходные не скучными
Если вы любитель захватывающих сериалов, тогда подборка от Сони Плакидюк может идеально подойти для выходных. Представительница украинского шоу-бизнеса подобрала различные проекты, имеющие все шансы стать для вас любимыми.
Источник:Новый канал
"Американская история ужасов" или новый сериал "Большая" – здесь уже решать только вам. Но уверены, эти кинопорады от Сони Плакидюк точно пригодятся.
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"Американская история ужасов"
Год выхода: 2011 – до сих пор
Количество серий: 115
Рейтинг IMDb: 8,0
Сериал "Американская история ужасов" – пожалуй, самая популярная антология, которая стала легендой в своем жанре. Райан Мерфи и Брэд Фелчак сумели создать особый проект, в котором актеры каждого сезона могут сыграть совершенно разных персонажей. И уже из самого названия зрителям дают понять: в этом сериале будут по-настоящему жуткие истории. Массовая резня в летнем лагере, жизнь в доме с привидениями, или отель со сверхъестественными гостями – "Американская история ужасов" сможет удивить.
"Американская история ужасов": смотрите трейлер
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"Родина"
Год выхода: 2011 – 2020
Количество серий: 96
Рейтинг IMDb: 8,3
Но если вы в восторге от сериалов про шпионов и спецагентов, тогда "Родина" – проект, который просто должны посмотреть. В центре сюжета окажется офицерка ЦРУ, которая имеет биполярное расстройство. Керри Матисон подозревает, что на сторону врагов перешел знаменитый снайпер-разведчик, что может стать немалой угрозой для США. Поэтому агентка пытается доказать свое мнение, начиная опасную игру под прикрытием.
"Батькивщина": смотрите трейлер
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"Части тела"
Год выхода: 2003 – 2010
Количество серий: 100
Рейтинг IMDb: 7,6
И снова создатели "Американской истории ужасов" сумели покорить Соню Плакидюк. Фотограф рекомендует пересмотреть фильм "Части тела", которая прекрасно соединила драматический напряженный сюжет с черным юмором.
По сюжету, двое талантливых пластических хирургов годами то и делают, что помогают женщинам выглядеть привлекательно. Они уже давно есть не только коллегами, но и хорошими друзьями, которые имеют кардинально другие точки зрения и характеры. Поэтому на каждую ситуацию в жизни главные герои реагируют по-разному, от чего и интересно, и смешно.
"Части тела": смотрите трейлер
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"Почему женщины убивают"
Год выхода: 2019 – до сих пор
Количество серий: 20
Рейтинг IMDb: 8,4
Этот сериал уже успел покорить не только женскую аудиторию, ведь имеет интересный сюжет, временные переплет и идею, к которой стоит прислушаться каждому.
В центре событий окажутся 3 женщины, которые живут в одном доме в разные годы. Каждая из главных героинь имеет, на первый взгляд, счастливый брак, где царит взаимопонимание. Однако все они по-настоящему не счастливы и сталкиваются с изменами.
"Я обожаю сериал "Отчаянные домохозяйки", поэтому не могла пройти мимо сериала от тех же создателей. Всем, кто еще не смотрел "Почему женщины убивают", очень рекомендую", – отметила Соня Плакидюк.
"Почему женщины убивают": смотрите трейлер
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"Большая"
Год выхода: 2020 – до сих пор
Количество серий: 11
Рейтинг IMDb: 8,1
Завершает небольшую подборку от Сони Плакидюк новый сериал "Великая". Это сатирическая лента, которая рассказывает о юных годах императрицы Екатерины Великой. История сильной женщины, которая живет в мужском мире и преодолевает все преграды, сможет и рассмешить, и вдохновить.
"Большая": смотрите трейлер
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