Если вы любитель захватывающих сериалов, тогда подборка от Сони Плакидюк может идеально подойти для выходных. Представительница украинского шоу-бизнеса подобрала различные проекты, имеющие все шансы стать для вас любимыми.

"Американская история ужасов" или новый сериал "Большая" – здесь уже решать только вам. Но уверены, эти кинопорады от Сони Плакидюк точно пригодятся.

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"Американская история ужасов"

Год выхода: 2011 – до сих пор

Количество серий: 115

Рейтинг IMDb : 8,0

Сериал "Американская история ужасов" – пожалуй, самая популярная антология, которая стала легендой в своем жанре. Райан Мерфи и Брэд Фелчак сумели создать особый проект, в котором актеры каждого сезона могут сыграть совершенно разных персонажей. И уже из самого названия зрителям дают понять: в этом сериале будут по-настоящему жуткие истории. Массовая резня в летнем лагере, жизнь в доме с привидениями, или отель со сверхъестественными гостями – "Американская история ужасов" сможет удивить.

"Американская история ужасов": смотрите трейлер

"Родина"

Год выхода: 2011 – 2020

Количество серий: 96

Рейтинг IMDb : 8,3

Но если вы в восторге от сериалов про шпионов и спецагентов, тогда "Родина" – проект, который просто должны посмотреть. В центре сюжета окажется офицерка ЦРУ, которая имеет биполярное расстройство. Керри Матисон подозревает, что на сторону врагов перешел знаменитый снайпер-разведчик, что может стать немалой угрозой для США. Поэтому агентка пытается доказать свое мнение, начиная опасную игру под прикрытием.

"Батькивщина": смотрите трейлер

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"Части тела"

Год выхода: 2003 – 2010

Количество серий: 100

Рейтинг IMDb : 7,6

И снова создатели "Американской истории ужасов" сумели покорить Соню Плакидюк. Фотограф рекомендует пересмотреть фильм "Части тела", которая прекрасно соединила драматический напряженный сюжет с черным юмором.

По сюжету, двое талантливых пластических хирургов годами то и делают, что помогают женщинам выглядеть привлекательно. Они уже давно есть не только коллегами, но и хорошими друзьями, которые имеют кардинально другие точки зрения и характеры. Поэтому на каждую ситуацию в жизни главные герои реагируют по-разному, от чего и интересно, и смешно.

"Части тела": смотрите трейлер

"Почему женщины убивают"

Год выхода: 2019 – до сих пор

Количество серий: 20

Рейтинг IMDb : 8,4

Этот сериал уже успел покорить не только женскую аудиторию, ведь имеет интересный сюжет, временные переплет и идею, к которой стоит прислушаться каждому.

В центре событий окажутся 3 женщины, которые живут в одном доме в разные годы. Каждая из главных героинь имеет, на первый взгляд, счастливый брак, где царит взаимопонимание. Однако все они по-настоящему не счастливы и сталкиваются с изменами.

"Я обожаю сериал "Отчаянные домохозяйки", поэтому не могла пройти мимо сериала от тех же создателей. Всем, кто еще не смотрел "Почему женщины убивают", очень рекомендую", – отметила Соня Плакидюк.

"Почему женщины убивают": смотрите трейлер

"Большая"

Год выхода: 2020 – до сих пор

Количество серий: 11

Рейтинг IMDb : 8,1

Завершает небольшую подборку от Сони Плакидюк новый сериал "Великая". Это сатирическая лента, которая рассказывает о юных годах императрицы Екатерины Великой. История сильной женщины, которая живет в мужском мире и преодолевает все преграды, сможет и рассмешить, и вдохновить.

"Большая": смотрите трейлер