На карантині дедалі популярнішими стали мінісеріали, які кіномани можуть з легкістю переглянути за день або вихідні. І поки прем'єри фільмів можуть затримуватись, глядачі мають змогу дивитись цікаві нові проєкти, не покидаючи своїх домівок.

Перед вихідними ми вирішили підібрати найпопулярніші мінісеріали за рік, яких ви могли не бачити. Тож вмощуйтесь зручніше та обирайте цікаву стрічку на вихідні.

Дивіться також Шалені комедії про різні авантюри, які варто переглянути з друзями

Захопливий детективний серіал, чи комедійний – вибір не простий, коли збираються найближчі друзі. Та що замовити для кіновечора, тут не варто довго думати, адже кінобокс Pepsi та Lay's – ідеальний вибір для гучної компанії!

"Відіграти назад"

Оригінальна назва – The Undoing

Дата виходу – 25 жовтня 2020

Рейтинг IMDb – 7,4

Кількість серій – 6

Якщо ви у пошуках невеликого серіалу, який захопить вас детективним сюжетом, тоді пропонуємо переглянути стрічку "Відіграти назад". У дебютній серії автори проєкту HBO покажуть тихі будні ідеальної пари: Джонатан – успішний лікар-онколог, його дружина Грейс – психолог, а їхній син Генрі – учень престижної школи. Бездоганнішої родини, здавалось би, не знайти. Однак після благодійного шкільного заходу стається вбивство однієї з матусь, а підозра падає саме на цю сімейку.

Розслідування буде вестись дуже динамічно, а глядачі вагатимуться, чи справді цей персонаж є вбивцею. Аж до фінальних хвилин серіалу "Відіграти назад" не буде зрозуміло, що ж сталось того злощасного вечора та хто жорстоко напав на красуню Елену.

Ще одним переконливим аргументом, чому варто переглянути мінісеріал, є зірковий склад стрічки. Головні ролі у "Відіграти назад" отримали неперевершені Ніколь Кідман і Г'ю Грант. Тому не сумнівайтесь: ви будете вірити кожному слову, яке прозвучить у цьому проєкті.

"Відіграти назад": дивіться трейлер

Подібним за емоціями є мінісеріал "Захищаючи Джейкоба". Також бездоганна сім'я потрапить у складні обставини, адже єдиного сина місцевого прокурора звинувачують у вбивстві однолітка.

"Ферзевий гамбіт"

Оригінальна назва – The Queen's Gambit

Дата виходу – 23 жовтня 2020

Рейтинг IMDb – 8,6

Кількість серій – 7

"Хід королеви" або ж "Ферзевий гамбіт" став справжнім хітом 2020 року. Тому якщо ви ще не дивились цього мінісеріалу, тоді мерщій виправляйте ситуацію.

За сюжетом, Бет Гармон потрапляє до притулку для сиріт після моторошної автокатастрофи, в якій загинула її мама. Там на дівчинку чекає доленосне знайомство з прибиральником, який береться вчити талановиту школярку грі в шахи. Це було єдиним захопленням маленької Бет, тому вона з легкістю опановує складні техніки і згодом може обіграти найкращих шахістів міста. Попереду – національні змагання, нова сім'я і постійна боротьба за місце у, на той час, чоловічому спорті. А ще Бет зіткнеться з наркотичною залежністю та страхами, тому на вас чекає захоплива драма, яка вразить з перших серій.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер

Рекомендуємо 5 популярних серіалів, які зроблять вихідні не нудними

"В її очах"

Оригінальна назва – Behind Her Eyes

Дата виходу – 17 лютого 2021

Рейтинг IMDb – 7,2

Кількість серій – 6

Чимало кіноманів вже встигли переглянути новинку Netflix "В її очах". І фінал цієї психологічної драми передбачити просто нереально.

За сюжетом, одинока мати Луїза вперше за багато часу вирішила відпочити з подругою. Однак та так і не прийшла на зустріч, чим допомогла дівчині зустріти у барі красеня Девіда. Після чудової розмови і зворушливого поцілунку головні герої повернулись у свої домівки, не очікуючи на продовження спілкування. А вже зранку Луїза дізнається, що Девід – її новий керівник. І в місто він приїхав не сам, а зі своєю дивною дружиною.

У кожній серії автори проєкту розкриватимуть таємницю загадкової Адель, яка ззовні здається ідеальною, і те, чому вона знає багато подій з життя Девіда, не бувши їх очевидцем.

"В її очах": дивіться трейлер

"Ванда/Віжн"

Оригінальна назва – WandaVision

Дата виходу – 15 січня 2021

Рейтинг IMDb – 8,2

Кількість серій – 9

А от всім прихильникам супергеройських стрічок Marvel варто звернути увагу на мінісеріал "Ванда/Віжн". Це історія про двох знаменитих месників, чиє кохання виявиться сильнішим, аніж хтось міг уявити.

У центрі сюжету – відьма Ванда, яка після смерті робота-андроїда Віжна приїжджає у невеличке місто Веств'ю, що у штаті Нью-Джерсі. Там вона створює альтернативну реальність, де повертає до життя свого коханого. Для затишних буднів Ванда обирає атмосферу 1950-их років, яка змінюється з розвитком подій. Та яким чином головна героїня зуміла створити магічний купол, як вона стане Багряною відьмою та яке протистояння чекає на неї в альтернативній реальності – подивіться самі, не пошкодуєте.

"Ванда/Віжн": дивіться трейлер

"Емілі в Парижі"

Оригінальна назва – Emily In Paris

Дата виходу – 2 жовтня 2020

Рейтинг IMDb – 7,0

Кількість серій – 11

Якщо ж тиждень у вас видався не з легких і хочеться просто сісти, переглянути легку комедію – оберіть "Емілі в Парижі". Про цей мінісеріал у 2020 році писали усі світові ЗМІ, адже стрічка стрімко підкорила кіноманів стилем і гумором. "Емілі в Парижі" не змусить вас задуматись над важливими соціальними чи глобальними питаннями, зате подарує естетичну насолоду.

У центрі подій – американка Емілі Купер, яка працює в міжнародній компанії. Несподівано вона має змогу вирушити до Парижа та попрацювати у новій філії своєї фірми. І це завдання буде сповнене пригод, адже французької мови, як і звичаїв, Емілі не знає. Та атмосфера романтики зможе все налагодити: дівчина створить блог, який стане платформою для реклами, знайде нових друзів і навіть ворогів, а також закохається. Що ж, на Емілі чекає чимало сюрпризів, як і на глядачів, які оберуть цей мінісеріал.

Зазначимо, що Netflx вирішив продовжити проєкт на 2 сезон. Та коли вийдуть нові серії "Емілі в Парижі", поки невідомо.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер

Не пропустіть Серіали березня: "Сокіл і Зимовий солдат", "Покоління" та інші новинки місяця

"Нормальні люди"

Оригінальна назва – Normal People

Дата виходу – 26 квітня 2020

Рейтинг IMDb – 8,5

Кількість серій – 12

Згадуючи романтичні драми, неможливо оминути увагою мінісеріал "Нормальні люди". Ця стрічка змусить кожного пригадати своє шкільне чи університетське кохання та неодмінно викличе приємну ностальгію.

Автори серіалу покажуть двох кардинально різних підлітків Маріам і Кеннела, які навчаються у випускному класі. Дівчина є відмінницею, яка не може налагодити спілкування з однолітками. Водночас Коннел – справжня зірка у спорті та популярний хлопець. Стосунки цієї пари швидко розвиваються і так само стрімко згасають, а у коледжі пристрасть розпалюється з більшою силою. Та до чого це призведе і перед якими труднощами поставатимуть головні герої – не будемо вдаватись до спойлерів.

Рекомендуємо дивитись мінісеріал з віковим обмеженням 18+, адже стрічка "Нормальні люди" містить відверті сцени.

"Нормальні люди": дивіться відео

"Я можу знищити тебе"

Оригінальна назва – I May Destroy You

Дата виходу – 7 червня 2020

Рейтинг IMDb – 8,1

Кількість серій – 12

Письменниця Арабелла живе у Лондоні та тільки починає будувати кар'єру. Її дебютна книга стає надзвичайно популярною і надихає дівчину на нові роботи. А з приходом слави Арабелла отримує доступ до богемних вечірок, які не завжди закінчуються так, як вона собі уявляла. Так, одного вечора успішна британка відпочиває у барі з друзями, а наступного ранку уривками пам'ятає події. Дівчина з жахом розуміє, що їй у коктейль підмішали наркотики, після чого вона стала жертвою зґвалтування. Це кардинально змінює життя Арабелли, а письменниця починає важкий шлях самопізнання і відновлення.

Серіал "Я можу тебе знищити" порушує чимало питань, які надзвичайно актуальні в наш час. Жінки дедалі частіше заявляють про харасмент, тому стрічка допомагає більше зрозуміти, в який жах перетворюється життя тих, хто стикнувся із сексуальним насиллям.

"Я можу знищити тебе": дивіться трейлер

"Місис Америка"

Оригінальна назва – Mrs. America

Дата виходу – 15 квітня 2020

Рейтинг IMDb – 7,9

Кількість серій – 9

Не менш сильних жінок показали у мінісеріалі "Місис Америка". Тут головні героїні вступають у боротьбу за власне майбутнє і виступають за 19 поправку до Конституції США, яка урівнює права чоловіків і жінок. Протидіє цьому юристка Філліс Шлефлі, яка є противницею феміністичного руху і славиться дуже консервативними поглядами. Однак адвокатка не очікувала, що її опонентки можуть бути сильнішими, адже на кону – майбутнє всіх жінок.

Серіал вкотре показує: навіть одна людина ладна змінити все.

"Місис Америка": дивіться трейлер

"Люпен"

Оригінальна назва – Lupin

Дата виходу – 8 січня 2021

Рейтинг IMDb – 7,6

Кількість серій – 10

А завершити добірку мінісеріалів ми вирішили проєктом Netflix, який побив рекорди "Відьмака". Мова йде про стрічку "Люпен". Наразі у мережі презентували перші 5 серій, а решта покажуть світу влітку 2021 року. Тому якщо очікувати на нові епізоди для вас дуже складно, відкладіть перегляд "Люпена" на кілька місяців.

А вразити сюжет таки зможе. На перший погляд, перед глядачами постане звичайний собі француз-невдаха. Однак вже з першої серії стає зрозуміло, що не все так просто, а перед нами – геніальний аферист, який може поцупити дорогоцінне кольє у залі Лувру, що охороняється дуже посилено, або ж потрапити у в'язницю і так само легко покинути її.

Виявиться, що Ассан має власні причини, аби обікрасти багатія Пеллегріні. Тому в кожному епізоді на вас чекатимуть цікаві факти з минулого головного героя, якого назвуть, як героя книги про шахрая – Люпеном.

"Люпен": дивіться трейлер