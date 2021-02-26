Авторы рейтингового сериала "Рассказ служанки" готовятся к долгожданному релизу 4 сезона. А чтобы подогреть интерес киноманов к новинке, в сети опубликовали новый тизер проекту.

Ролик уже вызвал ажиотаж, ведь на новых кадрах можно увидеть, что главная героиня Джун Осборн не покинет Галааду. Она продолжит борьбу против тоталитарной системы, ведь за опустошеные улицы городов и произвола все должны ответить.

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"Мы не прячемся, мы боремся", – говорит главная героиня в новом тизере.

"Рассказ служанки" 4 сезон: смотрите новый тизер

"Рассказ служанки": коротко о сериале

Сериал "Рассказ служанки" создали по одноименному роману Маргарет Этвуд. И хотя не все критики были в восторге от этой экранизации, проект Hulu получил многомиллионную армию поклонников.

По сюжету ленты, вымышленную республику Галаад охватил тоталитарный режим. К власти пришли военные, которые поработили тех женщин, которые могут иметь детей. Таких служанок удерживали в специальном центре, где они вынашивали и рожали наследников для офицеров, чьи жены были бесплодными. Среди порабощенных женщин оказалась Джун Осборн, которая отказывается подчиняться системе и постепенно начинает вести борьбу против власти.

Сейчас всех деталей новых серий "Рассказа служанки" не раскрывают. Известно, что в 4 сезоне главная героиня пытается найти дочь, которую у нее отобрали силой.

Главные актеры сериала:

Элизабет Мосс – Джун Озборн, Фредова

Джозеф Файнс – Фред Вотерфорд

Ивонн Страховски – Серена Джой Уотерфорд

Алексис Бледел – Гленова