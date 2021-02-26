И пусть правит свобода: сеть всколыхнул новый тизер 4 сезона "Рассказы служанки"
Авторы рейтингового сериала "Рассказ служанки" готовятся к долгожданному релизу 4 сезона. А чтобы подогреть интерес киноманов к новинке, в сети опубликовали новый тизер проекту.
Источник:24 канал
Ролик уже вызвал ажиотаж, ведь на новых кадрах можно увидеть, что главная героиня Джун Осборн не покинет Галааду. Она продолжит борьбу против тоталитарной системы, ведь за опустошеные улицы городов и произвола все должны ответить.
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"Мы не прячемся, мы боремся", – говорит главная героиня в новом тизере.
"Рассказ служанки" 4 сезон: смотрите новый тизер
"Рассказ служанки": коротко о сериале
Сериал "Рассказ служанки" создали по одноименному роману Маргарет Этвуд. И хотя не все критики были в восторге от этой экранизации, проект Hulu получил многомиллионную армию поклонников.
По сюжету ленты, вымышленную республику Галаад охватил тоталитарный режим. К власти пришли военные, которые поработили тех женщин, которые могут иметь детей. Таких служанок удерживали в специальном центре, где они вынашивали и рожали наследников для офицеров, чьи жены были бесплодными. Среди порабощенных женщин оказалась Джун Осборн, которая отказывается подчиняться системе и постепенно начинает вести борьбу против власти.
Сейчас всех деталей новых серий "Рассказа служанки" не раскрывают. Известно, что в 4 сезоне главная героиня пытается найти дочь, которую у нее отобрали силой.
Главные актеры сериала:
- Элизабет Мосс – Джун Озборн, Фредова
- Джозеф Файнс – Фред Вотерфорд
- Ивонн Страховски – Серена Джой Уотерфорд
- Алексис Бледел – Гленова
Съемки проекту проходили в марте 2020 году в Канаде. Из-за пандемии коронавируса создания новых эпизодов откладывали . Это повлияло на дату релиза: премьера "Рассказа служанки 4" запланирована на 28 апреля.
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