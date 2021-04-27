Стриминговая платформа Netflix опубликует новое реалити-шоу о The Hype House, звездах тиктока, у которых более 120 миллионов подписчиков. Над созданием сериала работает продюсерская компания Wheelhouse Entertainment. Съемки проходят в доме в Лос-Анджелесе, в котором блоггеры живут и работают.

Над созданием реалити-шоу работает продюсерская компания Wheelhouse Entertainment. По словам ее директора по стратегии Эда Симпсона, появление на Netflix для блоггеров является способом доказать свою легитимность. Этот проект – попытка превратить влиятельных лиц из соцсетей в телезвезд.

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"Многие из этих инфлюенсеров считают, что не оправдывают внимание, которое получают. Блоггеры полагают, что на них смотрят миллионы людей, и все, что они сделали – это были собой", – рассказал Эд Симпсон. Он также отметил, что привлечение блоггеров к подобным проектам позволяет продлить их карьеру.

В шоу примут участие основатели The Hype House:

Чейз Хадсон;

Томас Петру;

трансгендер Никита Драгун.

Кроме того, в шоу снимутся популярные блоггеры: