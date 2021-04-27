Netflix покажет реалити-шоу со звездами тиктока: о чем будут снимать блоггеры
Стриминговая платформа Netflix опубликует новое реалити-шоу о The Hype House, звездах тиктока, у которых более 120 миллионов подписчиков. Над созданием сериала работает продюсерская компания Wheelhouse Entertainment. Съемки проходят в доме в Лос-Анджелесе, в котором блоггеры живут и работают.
Источник:Deadline
Над созданием реалити-шоу работает продюсерская компания Wheelhouse Entertainment. По словам ее директора по стратегии Эда Симпсона, появление на Netflix для блоггеров является способом доказать свою легитимность. Этот проект – попытка превратить влиятельных лиц из соцсетей в телезвезд.
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"Многие из этих инфлюенсеров считают, что не оправдывают внимание, которое получают. Блоггеры полагают, что на них смотрят миллионы людей, и все, что они сделали – это были собой", – рассказал Эд Симпсон. Он также отметил, что привлечение блоггеров к подобным проектам позволяет продлить их карьеру.
В шоу примут участие основатели The Hype House:
- Чейз Хадсон;
- Томас Петру;
- трансгендер Никита Драгун.
Кроме того, в шоу снимутся популярные блоггеры:
- Коувр Аннон;
- Сиенна Мэй Гомес;
- Ларри Мерритт;
- Алекс Уоррен;
- Джек Райт.
В сериале зрители увидят, как звезды тиктока вместе создают новый контент и сталкиваются с необходимостью решать конфликты между собой. Также блоггеры принимают в свое сообщество новых участников.
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Шоу Netflix станет одним из многих, где снимаются молодые интернет-знаменитости. Кстати, бывшая участница The Hype House Чарли Дамель, которая является самым популярным тикток-блоггером с 113 миллионами фолловеров, готовит к выпуску собственное реалити-шоу на сервисе онлайн-видео Hulu.
The Hype House Reality Show: смотрите видео
Netflix еще не объявил деталей относительно даты выпуска серий и других подробностей сюжета.
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