Стрімінгова платформа Netflix опублікує нове реаліті-шоу про The Hype House, зірок тіктоку, у яких більше ніж 120 мільйонів підписників. Над створенням серіалу працює продюсерська компанія Wheelhouse Entertainment. Зйомки відбуваються у будинку у Лос-Анджелесі, в якому блогери живуть і працюють.

Над створенням реаліті-шоу працює продюсерська компанія Wheelhouse Entertainment. За словами її директора зі стратегії Еда Сімпсона, поява на Netflix для блогерів є способом довести свою легітимність. Цей проєкт – спроба перетворити впливових осіб із соцмереж у телезірок.

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"Багато з цих інфлюенсерів вважають, що не виправдовують увагу, яку отримують. Блогери думають, що на них дивляться мільйони людей, і все, що вони зробили – це були собою", – розповів Ед Сімпсон. Він також зазначив, що залучення блогерів до подібних проєктів дозволяє продовжити їхню кар'єру.