Netflix покаже реаліті-шоу із зірками тікток: про що зніматимуть блогери
Стрімінгова платформа Netflix опублікує нове реаліті-шоу про The Hype House, зірок тіктоку, у яких більше ніж 120 мільйонів підписників. Над створенням серіалу працює продюсерська компанія Wheelhouse Entertainment. Зйомки відбуваються у будинку у Лос-Анджелесі, в якому блогери живуть і працюють.
Джерело:Deadline
Над створенням реаліті-шоу працює продюсерська компанія Wheelhouse Entertainment. За словами її директора зі стратегії Еда Сімпсона, поява на Netflix для блогерів є способом довести свою легітимність. Цей проєкт – спроба перетворити впливових осіб із соцмереж у телезірок.
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"Багато з цих інфлюенсерів вважають, що не виправдовують увагу, яку отримують. Блогери думають, що на них дивляться мільйони людей, і все, що вони зробили – це були собою", – розповів Ед Сімпсон. Він також зазначив, що залучення блогерів до подібних проєктів дозволяє продовжити їхню кар'єру.
У шоу візьмуть участь засновники The Hype House:
- Чейз Гадсон;
- Томас Петру;
- трансгендер Микита Драгун.
Крім того, в шоу знімуться популярні блогери:
- Коувр Аннон;
- Сієнна Мей Гомес;
- Ларрі Меррітт;
- Алекс Уоррен;
- Джек Райт.
У серіалі глядачі побачать, як зірки тіктоку разом створюють новий контент та зустрічаються з необхідністю вирішувати конфлікти між собою. Також блогери приймають до своєї спільноти нових учасників.
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Розважальна програма розповість передісторію відносин один з одним, а також про причини, які привели підлітків в тікток.
Шоу Netflix стане одним з багатьох, де знімаються молоді інтернет-знаменитості. До речі, колишня учасниця The Hype House Чарлі Дамель, яка є найпопулярнішим тікток-блогером зі 113 мільйонами фоловерів, готує до випуску власне реаліті-шоу на сервісі онлайн-відео Hulu.
Netflix ще не оголосив деталей щодо дати випуску серій та інших подробиць сюжету.
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