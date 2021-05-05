Сценарий к мини-сериалу пишет Дэвид Келли, известный по работе над сериалами "Большая маленькая ложь" и "Отыграть назад". Николь Кидман, сыгравшая в обоих сериалах, станет продюсером.

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Сюжет "Любовь и смерть"

Лента "Любовь и смерть" будет снята по мотивам книги "Доказательство любви: Правдивая история страсти и смерти в пригороде" 1984 года и сборника статей Texas Monthly.

Это захватывающая история о разочаровании и желании двух женщин в маленьком городе, которая заканчивается ужасным актом насилия. Мы очень рады, что Элизабет – в центре нашей истории,

– сказала руководительница оригинального контента HBO Max Сара Обри.

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Мы не можем представить себе более совершенную актрису, которая сыграет Кэнди, чем Элизабет Олсен. Ее талант, харизма и энергия может заворожить публику как никто другой. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с творческой командой,

– сказал глава Lionsgate TV Group Кевин Бэггс.

О датах старта съемки и выхода мини-сериала пока неизвестно.

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