Сценарий к мини-сериалу пишет Дэвид Келли, известный по работе над сериалами "Большая маленькая ложь" и "Отыграть назад". Николь Кидман, сыгравшая в обоих сериалах, станет продюсером.
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Сюжет "Любовь и смерть"
Лента "Любовь и смерть" будет снята по мотивам книги "Доказательство любви: Правдивая история страсти и смерти в пригороде" 1984 года и сборника статей Texas Monthly.
Это захватывающая история о разочаровании и желании двух женщин в маленьком городе, которая заканчивается ужасным актом насилия. Мы очень рады, что Элизабет – в центре нашей истории,
– сказала руководительница оригинального контента HBO Max Сара Обри.
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Мы не можем представить себе более совершенную актрису, которая сыграет Кэнди, чем Элизабет Олсен. Ее талант, харизма и энергия может заворожить публику как никто другой. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с творческой командой,
– сказал глава Lionsgate TV Group Кевин Бэггс.
О датах старта съемки и выхода мини-сериала пока неизвестно.
В каких лентах MCU снималась Элизабет Олсен
- "Первый мститель: Другая война" – 2014 год, Ванда Максимова;
- "Мстители: Эра Альтрона" – 2015 год, Ванда Максимова;
- "Первый мститель: Противостояние" – 2016 год, Ванда Максимова;
- "Мстители: Война бесконечности" – 2018 год, Ванда Максимова;
- "Мстители: Финал" – 2019 год, Ванда Максимова;
- "Ванда/Вижн" – 2021 год, Ванда Максимова;
- "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" – 2022 год, Ванда Максимова.