В трейлере Юэн Макгрегор стоит у окна, и, задумавшись, говорит занимательную фразу: "У меня есть видение. Я хочу изменить лицо американской моды". И далее – звучит саундтрек Enjoy the Silence группы Depeche Mode.
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Сюжет сериала "Голстон"
В ленте Райана Мерфи говорится о жизни американского дизайнера 70-х Роя Голстона, о его взлетах и падениях в любимой работе. Мы увидим жизнь дизайнера без каких-либо украшений: а это и шумные вечеринки в Studio 54, зависимость от наркотиков и проблемы с алкоголем. Модная империя этого мужчины ассоциировалась с роскошью, сексом, статусом, славой и стала символом Нью-Йорка 70-х и 80-х.
Вечеринки в Студии 54 / Фото Vogue
Он создал империю. Его стиль определил эпоху. Американский модельер Рой Голстон стремительно обрел славу, но потом его жизнь стала выходить из-под контроля,
– говорится в синопсисе.
Актеры сериала "Голстон"
Сериал будет иметь 5 эпизодов. В ленте играют роли такие звезды:
- Юэн Макгрегор;
- Ребекка Дайан;
- Дэвид Питту;
- Криста Родригес – подруга дизайнера;
- Салливан Джонс.
Кадр из сериала / Фото Vogue
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Постер к сериалу / Фото Vogue
Что известно про Роя Голстона?
Рой Голстон запомнился как один из самых влиятельных дизайнеров 70-х, мечтавший "одеть всю Америку".
Он одним из первых начал использовать синтетические материалы и кашемир. Модельер стал популярным после того, как первая леди США Жаклин Кеннеди пришла на инаугурацию мужа в шляпке от Голстона. После этого события модельер начал разрабатывать корпоративные костюмы, формы для олимпийской сборной и полиции, платья для Элизабет Тейлор.
Также его клиентами были: Марлен Дитрих, Лорен Гаттон и Диана Вриланд.