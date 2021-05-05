В трейлере Юэн Макгрегор стоит у окна, и, задумавшись, говорит занимательную фразу: "У меня есть видение. Я хочу изменить лицо американской моды". И далее – звучит саундтрек Enjoy the Silence группы Depeche Mode.

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Сюжет сериала "Голстон"

В ленте Райана Мерфи говорится о жизни американского дизайнера 70-х Роя Голстона, о его взлетах и падениях в любимой работе. Мы увидим жизнь дизайнера без каких-либо украшений: а это и шумные вечеринки в Studio 54, зависимость от наркотиков и проблемы с алкоголем. Модная империя этого мужчины ассоциировалась с роскошью, сексом, статусом, славой и стала символом Нью-Йорка 70-х и 80-х.

Вечеринки в Студии 54 / Фото Vogue

Он создал империю. Его стиль определил эпоху. Американский модельер Рой Голстон стремительно обрел славу, но потом его жизнь стала выходить из-под контроля,

– говорится в синопсисе.

Актеры сериала "Голстон"

Сериал будет иметь 5 эпизодов. В ленте играют роли такие звезды:

Юэн Макгрегор;

Ребекка Дайан;

Дэвид Питту;

Криста Родригес – подруга дизайнера;

Салливан Джонс.

Кадр из сериала / Фото Vogue

Сериал "Голстон" 2021 год: смотрите трейлер



Постер к сериалу / Фото Vogue