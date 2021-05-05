Все поклонники в предвкушении, что же будет во втором сезоне сериала, а актеры, конечно, очень рады вернуться к процессу съемки. Об этом сообщила Лили Коллинз в своем инстаграме.

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Официально съемки сериала началось 3 мая 2021 года.

О чем 1 сезон сериала "Эмили в Париже"

Романтическая комедия "Эмили в Париже" – это проект американского сценариста и продюсера Даррена Стара. В нем речь идет об Эмили Купер, которая переехала из Чикаго в Париж на работу в модное маркетинговое агенство Savoir – без знания языка, но с настойчивостью и энтузиазмом она все же берется за работу.

Эмили пришлось столкнуться с многими курьезными ситуациями, ведь за считанные дни ей нужно было освоиться на новой должности и показать консерваторам, что соцсети – отличная платформа для рекламы. Быстро блог "Эмили в Париже" получает бешеную популярность, а главная героиня успевает не только реализовывать проекты на работе, но и имеет романтические приключения в городе любви.

Что известно о 2 сезоне "Эмили в Париже"

Авторы проекта намекнули, что личная любовная жизнь главной героини усложнится, ведь Габриэль останется в городе и восстановит отношения с Камиль.

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В интервью изданию Vogue, Лили Коллинз рассказала о своих ожиданиях от второго сезона.

"Я действительно надеюсь, что Эмили будет проводить больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе познакомится с ними и своей подругой Минди. Я также надеюсь, что французское произношение Эмили улучшится вместе с тем, как она продолжит развиваться в своей компании, как полезный и более позитивный сотрудник, хотя, конечно, все еще будет попадать в забавные ситуации. Мне бы хотелось, чтобы она чувствовала себя в городе комфортнее, и глубже погружалась в жизнь как жительница, а не как гость. Но кто знает, что произойдет", – рассказала главная героиня.

"Эмили в Париже" 2 сезон: смотрите видео от актеров

По мнению актрисы, второй сезон нужен зрителям, чтобы убежать от тревожной обыденности, в которой мы все находимся из-за пандемии.

Мы все хотим путешествовать. Все хотим убежать от реальности. Быть американкой в Париже – не революционная идея, но теперь это невозможно. Сейчас мы не имеем возможности бродить по чужому городу сколько угодно времени. В сериале есть чувство юмора и беззаботность и, я думаю, что он появился в то время, когда все мы нуждались в нем больше всего. Все мы хотим смеяться и улыбаться. Думаю, что теперь есть надежда, и шоу даст нам это,

– сказала Лили Коллинз в интервью для Vogue.

Планируют, что новый сезон сериала можно будет посмотреть уже осенью 2021 года на Netflix. Лента будет насчитывать 10 эпизодов.

Что будет одевать Эмили Купер во втором сезоне

Известно, что французские критики раскритиковали стиль героини Эмили:

слишком нарядный вид;

слишком увлечена брендами;

совсем не задумывается о разумном потреблении одежды.

Образ Эмили Купер в первом сезоне / Фото Vogue

Именно поэтому стиль героини во втором сезоне должны изменить. И, следовательно, сделать таким, чтобы больше соответствовал реалиям.

"В ее образе появится непринужденность и ирония, которые мы можем увидеть у французской подруги Эмили, Камиль, в первом сезоне. Камиль сочетает широкие джинсы с пиджаками свободного кроя или мини-платья с ботинками на грубой подошве, и даже в вечернем платье она не имеет слишком нарядный вид", – отмечает Vogue.

Эмили из Камиль в первом сезоне / Фото Elle

"Для офиса Эмили могла бы подумать о замене собственных мини-юбок на непринужденные костюмы и легкие хлопковые платья, и ей, безусловно, стоит носить больше Off-White учитывая ее общие чикагские корни с дизайнером Вирджилом Абло", – пишет американский Vogue.

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"Для ее следующей коктейльной вечеринки подойдет одно из искусно расшитых платьев Caroline Hu – она будет олицетворять романтику, к которой стремится Эмили. А если она собирается вложить деньги в дизайнерскую сумку, то это должна быть сумка Celine. Эмили в принципе стоит носить больше Celine, Valentino, Chloé, Jacquemus", – дополняет Vogue.

Valentino весна-лето 2021 / Фото Vogue

Над костюмами Эмили в первом сезоне работала легендарная художница костюмов сериала "Секс и город" Патриция Филд.

Образы Эмили в первом сезоне сериала: смотрите видео