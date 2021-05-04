Одри Хепберн несомненно является символом элегантности и утонченности. Этот факт подчеркивает множество девушек и женщин, которые стремятся подражать ее изысканному стилю. Говорят, что во времена премьер фильмов, в которых играла Одри Хепберн, женщины посещали несколько сеансов подряд, чтобы хорошо рассмотреть детали ее непревзойденных платьев. Мы предлагаем вам подборку фильмов, где вы сможете вдохновиться на создание своего особого образа.

К теме Бессмертная икона Одри Хепберн: малоизвестные факты о покорительнице сердец и музе Живанши

Кто создал изящный образ Одри Хепберн

Статус иконы стиля Одри Хепберн получила благодаря уникальному образу, который ей помог создать хороший друг, модельер Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy). В его костюмах и платьях Одри снялась в своих лучших фильмах: "Завтрак у Тиффани", "Сабрина", "Как украсть миллион", "Шарада" и др.



Одри Хепберн в образе фильма "Завтрак у Тиффани"​ / IMDb

5 фильмов с яркой Одри Хепберн

1. Римские каникулы

Режиссер: Уильям Уайлер

Оригинальное название: Roman Holiday

Принцесса Анна (Одри Хепберн) устала от своих обязанностей в дипломатическом туре своего отца и решила уйти от рутины. Вдоволь нагулявшись по Риму, девушка уснула прямо на улице, ведь подействовало снотворное, которое ей дали еще в покоях. Поэтому крепко спящую героиню находит местный репортер Джо Брэдли (Грегори Пек). Конечно, он не совсем рад незнакомой девушке, ведь у него есть свои важные дела – он в поисках сенсации. Но как только Брэдли видит фотографию Анны в газете, он сразу понимает, кто перед ним. Теперь в его руках есть настоящая сенсация.

Именно за роль в "Римских каникулах" Одри Хепберн получила свой первый и единственный "Оскар". На тот момент ей было всего 23 года.

"Римские каникулы" 1953: смотрите трейлер

​2. Завтрак у Тиффани

Режиссер: Блейк Эдвардс

Оригинальное название: Breakfast at Tiffany's

Альфонс и не слишком успешный писатель Пол Варжак (Пеппард) приезжает жить в Нью-Йорк. Он знакомится со своей соседкой Холли Голайтли (Одри Хепберн), отчаянной девушкой, которая благоговеет перед ювелирным магазином "Тиффани". Холли производит впечатление несерьезной девушки, но она оказывается куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

Визитной карточкой фильма стали не только платье от Юбера де Живанши, но и композиция Moon River, которую исполнила сама актриса. Кстати, песня принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру премию "Оскар" в 1962 году.

"Завтрак у Тиффани" 1961: смотрите трейлер

3. Как украсть миллион

Режиссер: Уильям Уайлер

Оригинальное название: How to Steal a Million

Высший мир знает Шарля Бонне (Хью Гриффит) как добропорядочного коллекционера. Но на самом деле он пишет подделки под выдающихся мастеров и продает их как оригиналы. Чтобы спасти авторитет отца, его любящая дочь Николь (Одри Хепберн) решается похитить компрометирующую статуэтку из музея, заручившись поддержкой Саймона Дермота (Питер О'Тул). Который по иронии судьбы оказывается детективом, специализирующимся на выявлении подделок.

"Как украсть миллион" 1966: смотреть трейлер

Интересно Пять секретов идеального стиля Одри Хепберн, которые актуальны сегодня

​4. Сабрина

Режиссер: Билли Уайлдер

Оригинальное название: Sabrina

Главная героиня Сабрина (Одри Хепберн) влюблена без памяти в легкомысленного сына миллионера Дэвида (Уильям Холден). Чтобы отвлечь дочь от любовной лихорадки, отец отправляет ее в Париж. Там Сабрина превращается в роскошную, изысканную леди. И после ее возвращения домой, Дэвид немедленно влюбляется. Но теперь и его старший брат Лайнус (Гамфри Богарт) не прочь поухаживать за такой очаровательной красавицей.

Музыкальный лейтмотив всего фильма – песня La Vie en Rose, слова к которой написала легендарная Эдит Пиаф. Позже эта композиция стала визитной карточкой певицы.

"Сабрина" 1954: смотрите трейлер

Что интересно? В последние десятилетия своей жизни Одри Хепберн стала послом доброй воли ЮНИСЕФ, чтобы привлечь внимание к проблемам детей в странах с низким уровнем жизни.

5. Моя прекрасная леди

Режиссер: Джордж Кьюкор

Оригинальное название: My Fair Lady

Сюжет пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" нам знаком: профессор лингвистики Генри Хиггинс (Рекс Харрисон) заключает пари, что сделает с невежественной цветочницы Элизы Дулиттл (Одри Хепберн) настоящую леди. И такую, что даже на посольском приеме во дворце не догадаются о ней настоящей.

"Моя прекрасная леди" 1964: смотреть трейлер