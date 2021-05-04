Иногда в актерской жизни появляются "режиссеры смутьяны", которые решают вернуть тебя в большое кино с широким прокатом по всему миру. И дают при этом самую необычную роль в твоей карьере, ломая стереотип привычного амплуа прекрасного героя с мятущейся душой.

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Именно так произошло с Джошем Хартнеттом, когда ему позвонил Гай Ричи и пригласил в свой новый экшн-триллер "Гнев человеческий". Фильм появится в украинских кинотеатрах уже 13 мая, поэтому звезда "Факультета", "Падения Черного ястреба" и "Счастливого числа Слевина" рассказывает как это – работать с Гаем Ричи и Джейсоном Стейтемом, и почему эта роль создавалась в совершенно непривычной ситуации.

Интервью с Джошем Хартнеттом

Джош, очень рады видеть вас в большом кино! Расскажите, как "Гнев человеческий" появился в вашей фильмографии?

Очень приятно! И очень приятно было оказаться частью семьи "Гнева человеческого". Это без преувеличения был невероятный опыт. Со мной связался Гай, он знал, что я теперь в основном живу в Британии и предложил сыграть в этом фильме, причем съемки уже стартовали. Я бросился в эту авантюру, если честно, не задавая лишних вопросов. Хотя на месте стало немного неловко (смеется). Но когда тебе звонит Гай Ричи – ты не говоришь "нет".

Актерский состав фильма "Гнев человеческий" / Фото пресс-службы фильма

Почему авантюру? И от чего стало неловко?

Даже по меркам нашей индустрии – вот так срываться и оказываться на площадке ленты, которая уже снимается – полное безумие. К тому же, готов открыть вам секрет: тексты от Гая Ричи настолько хороши, потому что часто пишутся под определенного актера. Гай – любит кино и ценит всех, кто с ним работает. К сожалению, актер, у которого была роль в фильме, похожая на мою арку – выбыл из проекта. И Гай пригласил меня в процессе переписывая сценарий. Я не имел ни малейшего представления, что я буду говорить в фильме и от такого у любой актер запаникует (смеется). Гай сказал: "Не волнуйся, мы разберемся на съемочной площадке". Так и случилось!

Как бы вы описали метод работы Гая Ричи на площадке?

Он фантастический режиссер и писатель, и очень открытый к мнению своих коллег. Это очень стимулирует быть максимально собранным, сфокусированным и выдавать лучшую свою возможную игру. Я должен был доверять Гаю в этой ситуации. И все получилось замечательно, мы сымпровизировали практически все мои реплики вместе, никогда такого еще не было в моей многолетнем опыте.

У Гая есть четкое видение в голове, он знал в каком направлении идти и мы вырулили на правильную дорожку. Примечательная особенность съемок у Гая Ричи – это командный дух, очень сплоченная, доброжелательная атмосфера. И это несмотря на все сложные и даже мрачные темы, которых коснулся "Гнев человеческий".

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Нас правда ожидает жесткий фильм Гая Ричи?

Я не увидел его таким, знаю, что так о фильме думает часть публики. Я бы сказал, что это очень зрелое и искусное высказывание. О природе гнева, измены, жадности, потери, страха. И все это – в жанровом экшн-фильме. Я уверен, что "Гнев человеческий" в этом плане один из тех немногих фильмов, которые понравятся и тем, кто ждет от него адреналина и тем, кто ищет ответы на вопросы. Но да, атмосфера, в которой живут наши герои и воры – конечно жесткая.

Ваш персонаж Дэйв, один из инкассаторов компании, которая подвергается нападениям, кто он – герой или злодей?

Дэйв – это Дэйв (смеется). Это такой персонаж, которого часто можно встретить в сферах, связанных с рисками, которые при этом боятся этого самого риска. Он парень нервный, не так хорош в своей работе, как ему хотелось бы казаться. Дэйв хочет показаться неким "мачо", хотя на самом деле не готов ни к чему. Когда дело доходит до опасности, его основная забота – сохранить лицо, сохранить напускной имидж "крутого чувака". Скорее снаружи, чем внутри коллектива. В коллективе инкассаторов и так все понятно о нем.



Джош Хартнетт (справа) в фильме "Гнев человеческий" / Фото прессслужбы Гая Ричи

В фильме очень большой актерский состав во главе с Джейсоном Стейтемом. Расскажите, какой была динамика за пределами площадки?

Положительная, исключительно положительная. Да-да, я знаю, что в интервью перед выходом фильма обычно все нахваливают друг друга, но это другой случай. Мы много смеялись, мы много общались, делились идеями. Джейсон и Голт МакКэллани, замечательный актер, играющий нашего партнера "Пулю" – без сомнений, были главными "заводилами" в коллективе и когда Гай говорил: "Снято". Им было какой мудростью поделиться с нами.

Джейсон Стэтхэм в жизни и кино – это два разных человека?

И да и нет! Я понимаю, что Джейсон ассоциируется с образом экшн-героя с хорошим чувством юмора. И частично в жизни это тоже так. Он невероятно атлетичный, очень нацелен на общий успех, работоспособный, дисциплинированный. В общем, все качества экшн-героя. И чувство юмора, самоиронии у него прекрасное. С другой стороны, Джейсон – удивительно приятный человек, без какой-либо звездной болезни в голове, приятный парень, с которым есть что обсудить – от политики до воспитания детей.

Джош, поделитесь, что должно быть в проекте, чтобы вы им заинтересовались?

За эти годы я не раз сталкивался с тем, как из прекрасных сценариев выходили посредственные фильмы, а из средних текстов – большие хиты. Хотя стоит признать, что из паршивого сценария – не получается вообще ничего (улыбается). Поэтому я фокусирует свое внимание на роли, которую предлагают: это что-то новое или я это уже знаю? Если знаю, то могу добавить что-то неординарное.

Если я чувствую, что это моя роль, то знакомлюсь с режиссером, узнаю его видение, делюсь своими мыслями о персонаже. И когда понимаю, что мы сошлись в одной точке – берусь за роль.

С Гаем Ричи вы сошлись в одной точке?

Более чем!

К слову Премьеру фильма "Гнев человеческий" Гая Ричи перенесли: новая дата

Экшн-триллер Гая Ричи " Гнев человеческий", который возвращает Джоша Хартнетта на большие экраны – с 13 мая в кинотеатрах Украины.

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